Von Nico Stino

Als die Bundeskanzlei kürzlich verkündete, eine neue Bundesrats-App bauen zu lassen, verschwieg sie einen Umstand: Das Projekt ist bereits die zweite Auflage. Die erste war an einer mittlerweile liquidierten Firma gescheitert. Für sich genommen ist das eine Randnotiz. Im Kontext der Schweizer Bundesverwaltung ist es ein weiteres Symptom eines Musters, das sich seit zwei Jahrzehnten wiederholt – und über das erstaunlich wenig systematisch gesprochen wird.

Eine lange Chronik

Man könnte mit dem Jahr 2005 beginnen, als der Bund nach vierjähriger Arbeit den Plan begrub, das Portal ch.ch zu einem digitalen Amtsschalter auszubauen. Investiert waren bereits 18 Millionen Franken. Man könnte 2012 nennen, als eine Administrativuntersuchung beim Steuerinformatikprojekt Insieme schwere Verstösse gegen das Beschaffungsrecht aufdeckte, der Direktor der Steuerverwaltung seinen Posten räumen musste und 116 Millionen Franken Steuergeld verloren waren. Oder die Kommandodatenbank der Armee, für die das Parlament 700 Millionen Franken sprach und die bis heute nur eingeschränkt funktioniert.

Die Gegenwart bietet reichlich Nachschub. Das neue Luftraumüberwachungssystem der Armee, ursprünglich mit 300 Millionen Franken budgetiert, liegt Jahre im Rückstand und hat bereits über 150 Millionen Franken mehr verschlungen. Das aus Israel beschaffte Drohnensystem verspätet sich ebenso, bei gleichzeitig gekürzter Ausstattung. Anfang 2026 sorgte die missglückte Umstellung auf ein neues Auszahlungssystem dafür, dass Zehntausende Arbeitslose wochenlang auf ihre Taggelder warten mussten. Und im Juli 2026 zog die Eidgenössische Finanzkontrolle nach der Prüfung von 24 Schlüsselprojekten ein vernichtendes Fazit: Der Bund wiederhole im Wesentlichen dieselben Fehler wie vor zehn Jahren.

Zehn Jahre. Das ist keine Pannenserie mehr. Das ist ein System.

Zwei Erklärungen, ein Ergebnis

Für ein derart beständiges Versagen gibt es üblicherweise zwei konkurrierende Erklärungen. Die eine lautet Korruption: Vetternwirtschaft, geschönte Ausschreibungen, Vergaben nach Beziehungen statt nach Leistung. Die andere lautet schlichte Unfähigkeit: schlechtes Projektmanagement, unklare Ziele, fehlende technische Kompetenz in den Amtsstuben.

Die ehrliche Antwort ist unbequemer als beide Varianten für sich: Es ist ein Zusammenspiel, bei dem die eine Schwäche die andere begünstigt. Ein konkreter Korruptionsfall liess sich immerhin beim Bundesamt für Umwelt nachweisen, wo Untersuchungen tatsächlich unsaubere Vergabepraktiken zutage förderten – kein Einzelfall, aber auch keine Regel. Die Regel ist etwas Subtileres: eine Verwaltung, die gross investiert, bevor sie definiert hat, was sie eigentlich erreichen will. Beim Gesundheitsprogramm Digisanté etwa fliessen beträchtliche Summen, ohne dass vorab messbare Ziele festgelegt wurden – ein Befund, den die Finanzkontrolle explizit rügt.

Genau diese Kombination – ambitionierte Budgets ohne klare Ziele, verteilt über Departemente, die sich gegenseitig kaum hineinreden lassen – ist der eigentliche Nährboden. Sie macht Fehlschläge wahrscheinlich. Und sie macht es zugleich schwerer, im Nachhinein zu unterscheiden, ob ein gescheitertes Projekt an Dummheit oder an Interessen scheiterte, weil die Entscheidungswege selten nachvollziehbar dokumentiert sind.

Die Struktur des Problems

Drei strukturelle Schwächen ziehen sich durch nahezu jeden Fall.

Erstens: Verantwortung ohne Durchgriff. Jedes Departement beschafft und verantwortet seine Informatik eigenständig. Es existiert keine zentrale Instanz mit der Kompetenz, departementsübergreifend ein Veto einzulegen, bevor Geld gebunden wird. Bezeichnenderweise diskutiert man in Deutschland gerade genau diese Lücke – dort soll das Digitalministerium künftig ein Vetorecht bei grossen IT-Ausgaben erhalten, nachdem jahrzehntelange Kritik des Rechnungshofs wirkungslos blieb.

Zweitens: Kommunikation als Schutzschild statt als Rechenschaft. Auffällig oft tauchen entscheidende Fakten nicht in offiziellen Mitteilungen auf, sondern lassen sich erst über Ausschreibungsplattformen oder durch Nachfragen rekonstruieren – wie im Fall der Bundesrats-App, deren gescheiterter erster Anlauf im Communiqué schlicht keine Erwähnung fand.

Drittens: Grösse als Selbstzweck. Ausgerechnet die sichtbarsten, teuersten Vorhaben – Rüstung, Gesundheitswesen, Migration, digitale Identität – sind jene, bei denen die Finanzkontrolle die gravierendsten und beständigsten Mängel findet. Kleinere Projekte, von denen die Verwaltung jährlich rund 200 abschliesst, gelingen mehrheitlich. Die grossen scheitern mit erschreckender Regelmässigkeit – und binden dabei den Löwenanteil des Geldes.

Was die Bundeskanzlei dazu sagt

Die Verwaltung selbst relativiert die Kritik gerne mit Verweis auf die hohe Erfolgsquote der Masse an kleineren Projekten. Das ist statistisch korrekt und inhaltlich ein Ablenkungsmanöver: Es sind nicht die 200 Alltagsprojekte, die das Vertrauen der Bevölkerung kosten, sondern die wenigen Milliardenvorhaben, bei denen dieselben Fehler seit einer Dekade unverändert auftreten, obwohl sie jedes Mal dokumentiert werden.

Ein Staat, der nicht aus eigenen, wiederholt dokumentierten Fehlern lernt, hat kein Erkenntnisproblem. Er hat ein Anreizproblem: Niemand trägt persönlich die Kosten des Scheiterns, während der Steuerzahler sie zuverlässig übernimmt.

Einordnung

Die neue Bundesrats-App wird vermutlich wieder an Korruption und an offensichtlicher Unfähigkeit scheitern. Sie entstammt derselben Verwaltungskultur, die grössere Vorhaben regelmässig gegen die Wand fährt: wenig Rechenschaft, viel Verschwiegenheit über eigene Fehlschläge, und eine Struktur, in der niemand so richtig zuständig ist, wenn es schiefgeht. Genau das macht die Frage nach Korruption oder Unfähigkeit am Ende fast nebensächlich. Entscheidend ist, dass beide gedeihen, solange keiner dafür geradestehen muss.