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In der Sendung dieser Woche von “La Struttura” (so heißt der Kanal mittlerweile, wie Nico zu Beginn in Erinnerung ruft) unterhielt sich der Moderator mit Ernesto, zugeschaltet aus der Thailand, und mit Tiziano aus der Schweiz. Unter den vielen angesprochenen Themen verdienen drei eine nähere Betrachtung: der Gerichtsfall Roggero, der Fall eines Schweizer Politikers, dem sexuelle Gewalt vorgeworfen wird, sowie die Überlegungen zur Zukunft der Wirtschaft, ausgelöst durch eine Aussage von Elon Musk.

Der Fall Roggero: Notwehr, Schuldunfähigkeit und die Frage der Begnadigung

Der Fall Roggero nimmt einen erheblichen Teil der Diskussion ein. Es geht um einen Mann, der wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes verurteilt wurde, nachdem er mit einer Waffe auf einen Raubüberfall reagiert hatte, bei dem er um das Leben seiner Frau und seiner Tochter fürchtete, die von den Räubern als Geiseln festgehalten wurden.

Ernesto nähert sich dem Fall mit einer klaren Prämisse: Das Prinzip der Selbstjustiz dürfe niemals legitimiert werden, denn die Botschaft, man könne töten und davonkommen, wäre für die Rechtsstaatlichkeit äußerst gefährlich. Dennoch verdiene der konkrete Kontext seiner Meinung nach eine differenziertere Betrachtung. Laut seiner Darstellung war Roggero zuvor bereits mehrfach Opfer von Raubüberfällen gewesen; im Moment der Tat habe er sich in einem Zustand akuten Schocks befunden, mit einer solchen Adrenalinausschüttung und Todesangst um seine Angehörigen, dass dies seiner Meinung nach jede Fähigkeit zu klarem Denken ausgeschaltet habe. Deshalb vertritt Ernesto die Ansicht, man hätte eine vorübergehende Schuldunfähigkeit infolge des Traumas prüfen sollen, statt auf andere Verteidigungslinien zu setzen, und dass die Strafe deutlich milder hätte ausfallen müssen.

Damit verbunden, aber davon zu unterscheiden, ist ein zweites Argument: das der Straferwartung als Abschreckung. Ernesto kritisiert ein Rechtssystem, das seiner Meinung nach Straftäter übermäßig schützt – etwa durch die Pflicht, den durch die Abwehr eines Räubers verursachten Schaden zu ersetzen. Zur Untermauerung erzählt er eine eigene berufliche Anekdote aus China, wo ein deutlich härteres Polizeivorgehen gegen einen Geiselnehmer ihm als Modell wirksamer Abschreckung erschien – ein Vorgehen, das seiner Meinung nach im italienischen oder schweizerischen Rechtssystem undenkbar wäre.

Nico bringt einen ausgleichenden Aspekt in die Diskussion ein und erklärt, er sei kein Jurist, gebe aber wieder, was er über den Fall gelesen habe: Aus technischer Sicht seien die tödlichen Schüsse den Opfern in den Rücken abgegeben worden, und laut einigen Rechtsexperten sei das gegen Roggero verhängte Strafmaß angesichts der Schwere der Tat sogar eher milde ausgefallen. Nico merkt zudem an, der eigentliche Ansatzpunkt für eine bessere Verteidigungsstrategie wäre genau die Frage der Schuldunfähigkeit gewesen, anstatt sich auf andere Strategien im Zusammenhang mit medial bekannten Präzedenzfällen wie dem Fall Nicole Minetti zu stützen, den er aufgrund des unterschiedlichen politischen Gewichts der beteiligten Familien für wenig vergleichbar hält.

Die Diskussion weitet sich dann auf die mögliche Begnadigung durch Staatspräsident Sergio Mattarella aus: Die Runde ist sich einig, dass eine formelle Begnadigung unwahrscheinlich sei, gerade weil der Fall inzwischen politisch stark aufgeladen ist. Sie vermuten jedoch, dass eine Haftentlassung auf anderem Wege erfolgen könnte, etwa aus gesundheitlichen Gründen angesichts des Alters des Verurteilten.

Der Schweizer Fall: ein SVP-Politiker, drei Jahre Untersuchungshaft und Zweifel an der Tessiner Justiz

Tiziano bringt anschließend einen in Italien wenig bekannten Schweizer Justizfall zur Sprache. Es geht um einen Politiker der SVP (Schweizerische Volkspartei), dem schwere sexuelle Nötigung gegenüber seiner Ex-Frau und deren Tochter vorgeworfen wird, beide laut Tizianos Schilderung ukrainischer bzw. polnischer Herkunft. Die Vorwürfe umfassen die Verabreichung von Betäubungsmitteln in Getränken (”K.O.-Tropfen”), um die Opfer wehrlos zu machen. Der Mann befinde sich seit drei Jahren in Untersuchungshaft – ein Zeitraum, den Tiziano für ungewöhnlich hält, da es sich technisch um eine vorläufige Maßnahme und nicht um eine endgültige Strafe handle, die sich in diesem Fall aber außergewöhnlich lange hinziehe.

Laut der Sendung wird für dieses Delikt eine lebenslange Freiheitsstrafe erwogen, was die Gesprächspartner überrascht: Sie ziehen einen Vergleich zu einem noch schwerwiegenderen Fall, bei dem ein Mann drei Menschen in einem Haus in der Schweiz vergewaltigt und getötet haben soll und nur durch die Auswertung von Mobilfunkdaten identifiziert werden konnte – auch er zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vergleich zwischen beiden Fällen lässt Tiziano an der Verhältnismäßigkeit der Strafe im ersten Verfahren zweifeln, auch wenn er die Schwere der Vorwürfe und den Mut der beiden Frauen anerkennt, die sich öffentlich zu erkennen gegeben haben, um die Tat anzuzeigen.

Von diesem Fall ausgehend weitet sich das Gespräch zu einer grundsätzlicheren Kritik am Tessiner bzw. Schweizer Justizsystem aus: Tiziano vertritt die These, die Mehrheit der Richter auf Kantonsebene stehe politisch der Linken nahe, da Richterernennungen über ein politisches Bestimmungsverfahren erfolgten, das er mit dem italienischen “manuale Cencelli” (dem informellen Ämterproporz zwischen Parteien) vergleicht – Parteien würden demnach Kandidaturen aushandeln, statt sich auf ein Volkswahl- oder Leistungsprinzip zu stützen. Als weiteres Beispiel für diese Dynamik nennt er den Fall Crans-Montana, bei dem ein für Opfer eingerichteter Fonds von 20 Millionen Franken nie eine einzige Entschädigung ausgezahlt habe – begünstigt, so Tiziano, durch einen möglichen Interessenkonflikt zwischen der Generalstaatsanwaltschaft und der Gemeindeverwaltung, die beide derselben Partei zuzurechnen seien.

Abschließend zitiert Tiziano eine Studie des Tessiner Politikwissenschaftlers Oscar Mazzoleni über den Rückgang der Wahlbeteiligung im Tessin, deren Fazit er wiedergibt: Die Bürger würden sich zunehmend von der Politik abwenden, weil die Parteien ihre einst verbreitete Fähigkeit verloren hätten, Arbeitsplätze über klientelistische Netzwerke zu verteilen. Ein Phänomen, das seiner Meinung nach auch den Privatsektor betreffe – als Beispiel nennt er die historische Verbindung zwischen dem Zürcher Finanzsektor und der Schweizerischen Sozialdemokratischen Partei.

Elon Musk und das Ende des Geldes: Nicos Standpunkt

Gegen Ende der Sendung führt Nico das letzte Thema des Abends ein, indem er eine aktuelle Aussage von Elon Musk wiedergibt, wonach Geld bis 2036 an Bedeutung verlieren könnte: Künstliche Intelligenz und Robotik würden Güter und Dienstleistungen in derart überreichlichem Umfang produzieren, dass das traditionelle Geldsystem, wie wir es kennen, überflüssig würde. Musk soll zudem erklärt haben, das wirtschaftliche Problem der Zukunft werde nicht mehr die Inflation sein, sondern eine durch Überproduktion bedingte Deflation.

Nico eröffnet seine Überlegung mit einem historischen Rückblick: Er erinnert daran, dass das moderne Bankwesen und die Finanzinstrumente in Italien entstanden seien, mit dem ursprünglichen Ziel, überschüssige Ersparnisse einzusammeln und an Unternehmer weiterzuleiten, die in der Lage waren, produktive Projekte umzusetzen. Gegenüber Musks Prognose zeigt sich Nico zurückhaltend: Er nennt das Beispiel der Kryptowährungen, deren technologisches Interesse an der Blockchain er für andere Anwendungsbereiche durchaus anerkennt, deren praktischen Nutzen er aber in Frage stellt – bis hin zu der Aussage, es handle sich dabei nach seiner persönlichen Einschätzung (ausdrücklich nicht als Tatsachenbehauptung formuliert) heute eher um ein Instrument zur Geldwäsche als um ein Werkzeug mit echter wirtschaftlicher Funktion.

Auf der rein wirtschaftlichen Ebene wendet Nico ein, dass das von Musk skizzierte Szenario der Produktionsfülle mit der aktuellen Realität globaler Lieferketten kollidiere, die oft anfällig für Unterbrechungen und Blockaden seien (der sogenannte “Peitscheneffekt”, bei dem sich eine Produktionsblockade in China kaskadenartig auf europäische Hersteller auswirkt). Er stellt zudem fest, dass sich Europa dafür entschieden habe, sich als regulatorische statt als produktive Macht zu positionieren, wodurch reale industrielle Kapazitäten zunehmend verloren gingen – ein Problem, das seiner Meinung nach durch das Scheitern der europäischen Industriepolitik im Automobilsektor sowie durch die Entstehung neuer strategischer Abhängigkeiten von China im Bereich der Solarmodule noch verschärft werde.

Ernesto, der den Faden wieder aufnimmt, zeigt sich hingegen überzeugter, dass das von Musk skizzierte Szenario langfristig durchaus realistisch sei. Er stellt sich eine Zukunft mit stark automatisierter Produktion vor, in der der Besitz von Produktionsanteilen die Notwendigkeit von Bargeld ersetzen würde. Er verknüpft diese Perspektive mit dem Thema Migration: Wenn die Automatisierung die Produktionskosten um 30 bis 50 Prozent senke, entspreche die Einfuhr unqualifizierter Arbeitskräfte keinem realen wirtschaftlichen Bedürfnis mehr, während das dringendere Problem für Europa die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte – Ärzte, Ingenieure, Pflegepersonal – in besser bezahlende Länder bleibe.