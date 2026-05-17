Nico Stino | Swissvox

Bern plant, gemeinsam mit der EU ein Sondertribunal für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen im Ukraine-Konflikt zu schaffen. Ein ehrenwertes Unterfangen – wäre da nicht ein kleines Problem: Die Schweiz selbst steht in Sachen Menschenwürde, Neutralität und Rechtsstaatlichkeit auf äusserst wackligen Beinen. Und Bundesrätin Karin Keller-Sutter liefert dieser Woche die passende Pointe dazu.

Ein Gericht für andere – wer richtet über uns?

Die Schweiz und die Europäische Union wollen gemeinsam ein Sondertribunal einrichten, das Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Korruption im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ahnden soll. Das klingt nach internationalem Rechtsbewusstsein, nach Zivilcourage, nach dem langen Arm des Rechts.

Doch wer einen solchen Schritt wagt, muss sich die Frage gefallen lassen: Mit welcher moralischen Autorität tritt die Schweiz hier auf?

Das Neutralitätsgebot, das über Jahrzehnte als Grundpfeiler der Schweizer Aussenpolitik galt, ist bereits seit dem Ukraine-Krieg faktisch ausgehöhlt worden – durch Sanktionen, durch koordinierte Massnahmen mit der EU, durch eine schrittweise Annäherung an den westlichen Block. Nun soll ein gemeinsames Tribunal folgen. Es ist legitim, darüber zu diskutieren, ob die traditionelle Neutralität noch zeitgemäss ist. Was jedoch nicht legitim ist: so zu tun, als koste dieser Schritt nichts, als habe er keine völkerrechtlichen und innenpolitischen Konsequenzen – und als stehe die Schweiz selbst über jedem Verdacht.

Die Schweiz auf der Anklagebank

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg hat die Schweiz in den letzten Jahren mehrfach verurteilt – wegen Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren, wegen mangelhafter Behandlung von Asylsuchenden, wegen Verstössen gegen das Recht auf Privatleben. Die Schweiz ist kein Musterschüler. Sie ist ein Land, das Menschenrechtsnormen selektiv ernst nimmt.

Besonders in Erinnerung ist die Pandemiezeit. Die Massnahmenpolitik des Bundesrats zwischen 2020 und 2022 hat tiefe Wunden hinterlassen. Grundrechte wurden per Notrecht ausgehebelt. Das Parlament wurde über Monate marginalisiert. Volksrechte – das Herzstück der direkten Demokratie – wurden de facto suspendiert. Wer damals auf die Strasse ging, riskierte Bussen. Wer Fragen stellte, wurde als Querdenker abgetan. Wer die Verhältnismässigkeit der Massnahmen bezweifelte, galt als Staatsfeind.

Das war keine Kleinigkeit. Das war ein systematischer Angriff auf das, was die Schweiz ausmacht.

Karin Keller-Sutters Strafanzeige – und die grosse Stille

Nun zur Pointe dieser Woche. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat in einem Interview bestätigt, dass sie Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet hat. Der Grund: Ein Post oder Kommentar im Netz, der ihre persönliche Würde verletzt haben soll. Mag sein, dass dieser Kommentar tatsächlich grob, verletzend oder gar strafbar war – das sei dahingestellt.

Doch die Frage, die sich unweigerlich aufdrängt, ist diese: Wo bleibt die gleiche Energie, die gleiche institutionelle Entschlossenheit, wenn es um die Würde von Tausenden Impfgeschädigten geht?

Menschen, die nach der Impfung mit schwerwiegenden Nebenwirkungen kämpfen. Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten – oder weil sie nach der Impfung nicht mehr arbeitsfähig sind. Menschen, die von Ärzten nicht ernst genommen werden, weil das offizielle Narrativ keine Impfschäden vorsah. Menschen, die bis heute vor Behörden, Versicherungen und Gerichten kämpfen – und verlieren.

Diese Menschen haben keine Strafanzeige gegen Unbekannt. Sie haben nicht einmal eine Anlaufstelle, die ihren Zustand als real anerkennt. Der Staat, der in der Pandemie mit beispielloser Konsequenz jeden Dissens unterdrückt hat, lässt sie heute schlicht im Stich.

Zweierlei Mass – ein strukturelles Problem

Was wir hier beobachten, ist kein Einzelfall und kein Zufall. Es ist ein strukturelles Muster: Der Schweizer Staat beansprucht moralische Führerschaft nach aussen – mit Friedenskonferenzen, Sondertribunalen, humanitären Gesten – während er nach innen jene, die er selbst verletzt hat, ignoriert oder verachtet.

Das ist keine Schweiz, die glaubwürdig ein Menschenrechtsgericht mitgestalten kann. Das ist eine Schweiz, die zuerst ihre eigenen Hausaufgaben machen müsste.

Solange Impfgeschädigte keine Anerkennung, keine Entschädigung, keine ehrliche Aufarbeitung erfahren – solange bleibt jede völkerrechtliche Geste Berns ein Akt der Heuchelei.

Einordnung

Die Idee eines Sondertribunals für Ukraine-Verbrechen ist nicht per se falsch. Straflosigkeit für Kriegsverbrechen ist ein reales Problem, das internationale Antworten erfordert. Doch die Schweiz kann nur dann glaubwürdig Teil dieser Antwort sein, wenn sie die eigene Vergangenheit aufarbeitet – die Pandemiezeit, die Volksrechtsverletzungen, die Impfgeschädigten.

Karin Keller-Sutters Strafanzeige wegen eines verletzenden Kommentars ist ihr gutes Recht. Aber sie ist auch ein Symbol: Für eine politische Klasse, die für sich selbst einstehen kann – und für die Schwächsten schweigt.

Das ist das eigentliche Skandalon dieser Woche.

Nico Stino | Swissvox – Unabhängiger Schweizer Journalismus