Von Nico Stino

Es ist eine der grössten Ungerechtigkeiten des Schweizer Rechtssystems, über die kaum gesprochen wird: Wer als Privatperson in die Schuldenfalle gerät, kommt praktisch nie wieder heraus. Anders als in Deutschland oder den USA kennt die Schweiz keine Restschuldbefreiung. Ein Konkurs löscht die Schulden nicht – er pausiert sie nur. Wer danach erbt, im Lotto gewinnt oder schlicht mehr verdient als das betreibungsrechtliche Existenzminimum, wird erneut gepfändet. Und dieses Existenzminimum liegt notorisch unter dem, was die SKOS-Richtlinien als würdiges Leben definieren. Drei Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre – die Uhr tickt für die Gläubiger, nicht für den Schuldner.

Auf Seiten des Staates gilt eine andere Logik. Hier ein Überblick über drei grosse Fälle, in denen Milliarden bewegt, verloren oder verschoben wurden – ohne dass jemand persönlich «gepfändet» worden wäre.

Der AHV-Fonds: 4,5 Milliarden Verlust und ein heikler Wechsel nach Boston

Compenswiss verwaltet das Vermögen von AHV, IV und EO – rund 40 Milliarden Franken, das sogenannte Volksvermögen der ersten Säule. Im Jahr 2022 verzeichnete dieser Fonds einen Wertverlust von rund 12 Prozent, das entspricht einem Verlust von 4,5 Milliarden Franken ￼. Begründet wurde dies mit Zinssteigerungen, die das Obligationenportfolio trafen, sowie mit den Marktverwerfungen infolge des Ukraine-Kriegs.

Noch brisanter: 2024 entschied Compenswiss, der UBS nach 26 Jahren das Mandat als Depotbank zu entziehen ￼ und es an die US-Bank State Street zu übergeben – ausschlaggebend seien technische Aspekte und der Preis ￼ gewesen. SVP-Nationalrat Thomas Matter warnte vor den Risiken: Im Falle von US-Sanktionen könnte die amerikanische Regierung die Gelder im Extremfall blockieren ￼. Als der Zollstreit mit Washington eskalierte und Trump mit 39-Prozent-Zöllen drohte, stellte sich die Frage erneut: Sind die 40 Milliarden Franken AHV-Gelder bei der US-Bank State Street ein Druckmittel? ￼ Eine Blockade gilt zwar als unrealistisch, ist aber laut Fachleuten technisch möglich. Das Volk konnte über diesen Wechsel des «Volksvermögens» zu einer amerikanischen Bank nie abstimmen – die Entscheidung fiel allein im Verwaltungsrat von Compenswiss.

Wichtig zur Einordnung: Compenswiss-Direktor Eric Breval betont, der Wechsel der Depotbank habe nichts an der Verwaltung der AHV-Gelder geändert, und es sei kein Geld in die USA transferiert worden – rund 50 Prozent des Vermögens würden weiterhin von Compenswiss in Genf verwaltet ￼. State Street habe eine rein administrative Rolle: Verwahrung, Reporting, Performance-Berechnung.

Performance-technisch lief es seit dem Wechsel sogar gut: 2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 7,33 Prozent, das Vermögen wuchs auf 46’102 Millionen Franken ￼, und 2025 folgten 6,34 Prozent bei einem Vermögen von 50,55 Milliarden Franken ￼ – getragen von starker Aktienperformance, Absicherungsgewinnen gegen den schwachen US-Dollar und der Aufwertung des Goldpreises ￼. Zum Vergleich: Die Pensionskasse der UBS erzielte 2025 7,5 Prozent ￼ – bei einer deutlich aggressiveren Allokation. Compenswiss fährt rund 30 Prozent Aktien, 50 Prozent Obligationen, 15 Prozent Immobilien und 4 Prozent Gold ￼, während Schweizer Pensionskassen im Schnitt über 60 Prozent in risikoreicheren Anlagen halten ￼. Der Compenswiss-Präsident verteidigt dies explizit: «Die Performance von Compenswiss kann nicht mit jener einer Pensionskasse verglichen werden. Für unser Portfolio bestehen Einschränkungen bezüglich Anlagehorizont und Liquidität.» ￼ Die Differenz zur UBS-PK entspricht bei 50 Milliarden Vermögen rund 580 Millionen Franken pro Jahr – eine Summe, die angesichts der drohenden AHV-Finanzierungslücke (vor allem wegen der ab Dezember 2026 ausbezahlten 13. AHV-Rente) durchaus diskussionswürdig wäre. Eine öffentliche Debatte darüber findet jedoch praktisch nicht statt.

Insieme: 116 Millionen für ein IT-System, das nie lief

Zwölf Jahre lang arbeitete die Eidgenössische Steuerverwaltung am Projekt Insieme – ursprünglich mit 70 Millionen Franken budgetiert. Am Ende waren es 116 Millionen Franken, bevor das Projekt 2012 gestoppt wurde ￼. Eine parlamentarische Arbeitsgruppe stellte fest, dass der Gesamtprojektleiter offensichtlich seinen Aufgaben nicht gewachsen war ￼, und auch hochrangige Bundesräte trugen Mitschuld. Konsequenzen für die Steuerzahler: keine Rückforderung, keine «Pfändung» bei den Verantwortlichen. Und Insieme ist laut Recherchen kein Einzelfall – die Eidgenössische Finanzkontrolle zeigt in rund 80 Berichten grossen Handlungsbedarf bei IT-Projekten des Bundes auf ￼, bei jährlichen IT-Beschaffungskosten von rund 1,5 Milliarden Franken.

Ukraine: 6 Milliarden bereits geflossen, 5 weitere zugesagt

Bis Ende 2025 hat der Bund insgesamt rund 6,08 Milliarden Franken für die vom Krieg in der Ukraine betroffene Bevölkerung eingesetzt ￼, der Löwenanteil über das Staatssekretariat für Migration. Zusätzlich beschloss der Bundesrat im April 2025 ein Wiederaufbau-Paket von 5 Milliarden Franken, verteilt auf die nächsten zwölf Jahre ￼, wobei die ersten 1,5 Milliarden vollständig aus dem ohnehin knappen Entwicklungshilfebudget stammen sollen. Damit erhält die Ukraine laut SWI mehr Mittel als alle bilateralen Entwicklungsprogramme für Subsahara-Afrika zusammen.

Die Schuldenbremse, die nur für den Bund gilt – nicht für den Bürger

Bemerkenswert: Während der Bund bei der Ukraine-Hilfe wiederholt die Schuldenbremse umging, indem er Ausgaben «ausserordentlich» verbuchte, kennt der private Schuldner keine solche Flexibilität. Für ihn gibt es keine außerordentliche Verbuchung, keine zwölfjährige Streckung, keine Verlustabschreibung. Er haftet mit seiner gesamten Zukunft – Erbschaften und Lottogewinne eingeschlossen

Keiner der hier genannten Fälle ist ein «Diebstahl» im strafrechtlichen Sinn – das wäre unseriös zu behaupten. Die AHV-Verluste sind Marktverluste, der State-Street-Wechsel war ein (umstrittener) Verwaltungsratsentscheid, Insieme ein dokumentiertes Organisationsversagen, und die Ukraine-Hilfe ein demokratisch legitimierter Parlamentsbeschluss. Der eigentliche Skandal liegt woanders: in der Asymmetrie der Konsequenzen. Wenn der Staat Milliarden verliert, verschiebt, falsch investiert oder verschenkt, trägt die Allgemeinheit den Schaden – diffus, anonym, ohne Namen. Wenn der einzelne Bürger scheitert, trägt er die Konsequenz – persönlich, lebenslang, bis in die Erbschaft hinein. Eine Gesellschaft, die ihre Institutionen mit derartiger Nachsicht behandelt und ihre Bürger mit derartiger Härte, sollte sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in eben diese Institutionen weiter erodiert.

Ein Symptom eines grösseren Wandels?

Vielleicht greift die ganze Debatte – Privatkonkurs ohne Ausweg hier, Milliardenverschiebungen ohne demokratische Kontrolle dort – einen tieferen Bruch auf. Wenn ein Staatsfonds wie Compenswiss seine besten Jahre nicht mehr durch produktive Investition, sondern durch Bewertungsgewinne bei Aktien, Gold und Währungseffekten erzielt; wenn Staaten ihre Schuldenbremsen routinemässig «ausserordentlich» umgehen; wenn Zentralbanken und Staatsfonds weltweit in Rekordmengen Gold horten, als ob dem Papiergeldsystem selbst nicht mehr zu trauen wäre – dann sind das vielleicht keine Einzelbefunde, sondern Symptome eines Systems im Übergang. Ob man das «Spätkapitalismus», «Finanzfeudalismus» oder schlicht das Ende einer Ära nennt: Die Spielregeln, nach denen Vermögen wächst, Schulden bedient und Risiken verteilt werden, scheinen sich gerade neu zu sortieren – und die Frage ist, wer am Ende dieses Prozesses die Rechnung bezahlt. Bisher zeichnet sich ab: nicht die Institutionen.