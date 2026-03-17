GEOPOLITIK & LUFTFAHRT

Von Nico Stino | Swissvox | März 2026

Es war einmal eine Welt, in der man von Frankfurt nach Tokio flog, weil das schlicht der kürzeste Weg war. Heute braucht man dafür Nerven, ein gutes GPS – sofern dieses nicht gerade von einer Militärdrohne gekapert wird – und vorzugsweise eine Bordkarte mit Turkish Airlines. Willkommen im Frühjahr 2026, wo Lufthansa-Chef Carsten Spohr mit ernster Miene erklärt, dass noch zwei Flugkorridore nach Asien übrig sind. Zwei. Von ehemals vielen.

Der Doppelschlag: Russland gesperrt, Naher Osten in Flammen

Wer sich fragt, wie man gleichzeitig von zwei Seiten in die Klemme geraten kann, findet in der Geschichte des europäischen Luftverkehrs seit 2022 eine mustergültige Antwort. Zunächst schloss Russland seinen Luftraum für westliche Airlines – als Reaktion auf westliche Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine. Das traf vor allem Finnair mit besonderer Grausamkeit: Die Finnen hatten ihr gesamtes Geschäftsmodell auf der geografischen Tatsache aufgebaut, dass Helsinki relativ nah an Tokio liegt. Neun Stunden. Ein Witz, verglichen mit dem, was andere Europäer brauchten. Heute fliegt Finnair beinahe über den Nordpol, braucht vierzehn Stunden und verbrennt dabei tausende Liter Kerosin mehr – pro Flug, versteht sich.

Dann, am 28. Februar dieses Jahres, kam der Iran-Krieg hinzu. Über Nacht verwandelte sich ein riesiger Teil des Nahen Ostens in eine de-facto-Flugverbotszone. Israel, Syrien, Irak, Iran, weite Teile Saudi-Arabiens, Kuwait, Katar, Bahrain, zeitweise die Vereinigten Arabischen Emirate: alles gesperrt. Wer das auf Flightradar24 im Zeitraffer verfolgte, sah buchstäblich, wie ein leuchtendes Flugnetz innerhalb von Stunden erlischt. Zwischen dem 28. Februar und dem 10. März wurden nach Angaben der Analysefirma Sirium über 43.000 Flüge gestrichen – von geplanten knapp 80.000. Mehr als die Hälfte. Einfach weg.

Festsitzen in Bali ist schöner, als es klingt – aber nur kurz

Die unmittelbaren Folgen waren, nun ja, anschaulich. Sehr viele Menschen sassen plötzlich fest. Nicht nur in Dubai oder Doha, sondern in Singapur, in Australien, auf Bali. Die Verbindungen nach Hause – bisher selbstverständlich über die grossen Golfhubs – waren schlicht verschwunden. Wer noch einen der wenigen verfügbaren Nonstop-Flüge ergattern wollte, der die Problemzone umflog, bezahlte dafür Preise, die man sonst nur aus Business-Class-Broschüren kennt. Die Automatismen des Marktes, man liebt sie.

Ein Drittel aller Passagiere zwischen Europa und Asien – und nach Australien und Neuseeland sogar 57 Prozent – reisten zuletzt über Emirates oder Qatar Airways. Dieses System ist nun massiv gestört. Die Golfcarrier sitzen mit ihren Drehkreuzen in Dubai und Doha mitten im Konfliktgebiet, verfügen zwar über finanzielle und politische Puffer, aber je länger die Störung andauert, desto teurer wird die Wiederherstellung. Für die Schweizer Reisenden bedeutet das konkret: längere Flugzeiten, höhere Preise, und die unliebsame Bekanntschaft mit Umsteigehäfen, die man bisher allenfalls aus dem Abschnitt «Geheimtipps» eines Reisemagazins kannte.

Zwei Korridore, ein Nadelöhr – und GPS, das lügt

Was bleibt, sind zwei schmale Luftkorridore. Der erste führt über den Südkaukasus – über Georgien und Aserbaidschan, zwischen russischem und iranischem Territorium hindurch, in einem Streifen von kaum 200 Kilometern Breite. Die Luftstrassen selbst, etwa die M747, sind jeweils rund 22 Kilometer breit. Man darf sie nicht verlassen. Ein erfahrener Langstreckenpilot beschrieb die Situation treffend: Wenn auf dieser Route ein Gewitter steht, muss man ausweichen – aber wohin genau, ist nicht immer leicht zu entscheiden.

Der zweite Korridor führt weit südlich, über Ägypten, Saudi-Arabien, Oman und Indien. Für viele europäische Direktverbindungen Richtung Ostasien ist er die Notlösung – länger, teurer, belasteter. Über Afghanistan, das ein Grossteil des Verkehrs nach Indien und Singapur heute überqueren muss, gibt es keine staatliche Flugsicherung. Der Luftraum ist unkontrolliert. Es gelten strenge Abstandsregeln, es gibt nur drei Korridore, und da Pakistan und Indien sich bekanntlich nicht grün sind, dürfen indische Maschinen den pakistanischen Luftraum nicht nutzen – was die Verstopfung an den verbleibenden Engpässen noch verschlimmert.

Als wäre das nicht genug, gesellt sich ein weiteres, wenig diskutiertes Problem hinzu: GPS-Jamming und GPS-Spoofing. Militärs in Konfliktgebieten stören oder fälschen Satellitensignale, um gegnerische GPS-gestützte Angriffe zu erschweren. Während Jamming – das schlichte Überstrahlen des Signals – noch klar erkennbar ist und die Crew auf andere Navigationsmethoden umschalten kann, ist Spoofing tückischer: Dabei werden gefälschte GPS-Signale ausgesendet, die stärker sind als die echten. Der Bordcomputer zeigt hohe GPS-Genauigkeit an – und empfängt dabei falsche Positions- oder sogar Höhendaten. Diese falschen Daten können Bordsysteme stundenlang nach Verlassen der Störzone kontaminieren. Für zivile Passagiermaschinen in einem bereits engen Korridor ist das eine Unannehmlichkeit der ganz besonderen Art.

Aserbaidschan: Die neue Achillesferse der Luftfahrt

Besondere Aufmerksamkeit verdient Aserbaidschan, das sich unvermittelt zur geopolitischen Schlüsselposition des globalen Luftverkehrs entwickelt hat. Das Land verfolgt eine Politik der «aktiven Neutralität» – was bedeutet, dass es seinen Luftraum bisher offengehalten hat, während ringsum alles brennt. Bereits am ersten Tag des Iran-Kriegs traf eine offenbar iranische Drohne einen aserbaidschanischen Flughafen. Und im Dezember 2024 war eine Maschine der aserbaidschanischen Nationalairline von russischen Luftabwehrraketen getroffen worden, als diese ukrainische Drohnen abfangen wollten. Das Flugzeug schaffte es noch bis Aktau. Nicht alle haben solches Glück.

Sollte Aserbaidschan seinen Luftraum schliessen, müssten europäische Airlines vollständig auf den südlichen Korridor ausweichen – der ohnehin schon am Anschlag operiert. Die neue Realität: Wer mit einem europäischen Flugzeug nach Asien will, fliegt durch enge Korridore über instabile Regionen, ohne staatliche Flugsicherung über Afghanistan, mit verstopften Übergängen über Pakistan, und mit dem Risiko, dass die Navigationssysteme gelegentlich freundlicherweise falsche Koordinaten anzeigen. Das ist, wie ein Branchenkenner nüchtern festhält, «alles zu handhaben» – aber es ist halt auch alles andere als selbstverständlich.

Wer gewinnt? Spoiler: Es ist Erdogans Fluggesellschaft

In jeder Krise gibt es Profiteure, und diese Krise ist keine Ausnahme. Turkish Airlines sitzt mit ihrem Hub in Istanbul geografisch ideal: zwischen Europa und Asien, ohne den Nahen Osten überqueren zu müssen, und mit weiterhin erlaubtem Überflug über russisches Territorium – wobei sie diesen für Europa-Asien-Verbindungen ohnehin kaum brauchen. Der Bosporus-Carrier dürfte in den kommenden Monaten Buchungsrekorde verzeichnen.

Indische Airlines gewinnen ebenfalls, da Indien direkt an den verbleibenden Ausweichrouten liegt. Chinesische Carrier können sowieso über Russland fliegen und bieten deshalb seit Jahren 35 Prozent günstigere Tickets an – ein Wettbewerbsnachteil für europäische Airlines, der seit 2022 besteht und sich nun vertieft. Lufthansa hat seit 2024 ihre Verbindungen nach Peking und Nanjing eingestellt. British Airways und Virgin fliegen nicht mehr nach Shanghai. SAS strich Kopenhagen–Shanghai. Kurzfristig steigt die Nachfrage auf einigen Direktverbindungen – Lufthansa hat Sonderflüge nach Singapur, Riad und Kapstadt aufgelegt, Austrian Airlines fliegt mehr nach Bangkok –, aber strukturell profitieren die europäischen Airlines kaum. Das gesamte System verliert an Effizienz.

Der Ölpreis, die Meerenge und der trübe Horizont

Für die Schifffahrt ist die Strasse von Hormuz seit jeher ein neuralgischer Punkt – viele Öltanker passieren sie täglich. Was weniger diskutiert wird: Was durch Hormuz fliesst, bestimmt den Ölpreis, und der Ölpreis bestimmt den Kerosinpreis. Kerosin macht rund ein Viertel der Betriebskosten einer Airline aus. Ein Umweg von zwei bis drei Stunden für ein Grossflugzeug wie eine Boeing 777 bedeutet acht bis zwölf Tonnen Mehrverbrauch – bei aktuellen Preisen von fast 1.600 Dollar pro Tonne. Mehrere hundert Millionen Dollar im Jahr, hochgerechnet auf hunderte Flüge monatlich. Zahlreiche Airlines von Neuseeland bis Afrika haben die Kerosinzuschläge bereits erhöht.

Und das Schweigen der schweizerischen Öffentlichkeit zu all dem ist interessant: Wir diskutieren treulich über Billigflüge und Flugscham, während zwei Kriege gleichzeitig die Routenstruktur des globalen Luftverkehrs neu zeichnen. Die Russlandsperre besteht seit vier Jahren; sie wird nicht morgen enden. Ob der Iran-Krieg lange anhält, ist ungewiss. Wann Emirates, Qatar Airways und Etihad wieder vollständig operieren können, steht in den Sternen. Sicher ist bloss: Der Reisende zahlt. Immer.

Fazit: Zwei Korridore sind besser als eine neue Ölkrise

Man soll nicht schwarz malen, sagt Carsten Spohr sinngemäss. Zwei Korridore nach Asien sind immer noch besser als eine Ölkrise à la 1973. Das stimmt. Es ist auch nicht besonders aufmunternd. Aber so ist nun mal die Lage auf einer der wichtigsten Flugrouten der Welt im Frühjahr 2026: Die Welt fliegt durch ein Nadelöhr, das sich zwischen ukrainischem Krieg, iranischem Krieg, aserbaidschanischer Neutralität und afghanischem Niemandsland auftut – während das GPS gelegentlich freundliche Grüsse aus dem Nichts sendet. Reisen bildet. Manchmal auch in Geopolitik.

Swissvox — Nico Stino — März 2026