von Nico Stino

In Versicherungskonzernen gilt eine einfache Regel: Wer dem Regulator zu nahekommt, verliert. Diese Woche musste sie auch Juan Beer lernen — nur eben nachträglich.

Ein Rücktritt ohne Erklärung

Im März verliess Beer, seit 2018 Chef von Zurich Schweiz, seinen Posten. Offiziell ohne Angabe von Gründen. Das Unternehmen entfernte die Medienmitteilung später sogar von der eigenen Website — ein Detail, das mehr verrät als jede Pressemitteilung es je könnte.

Beer war der aussichtsreichste Kandidat, um Konzernchef Mario Greco (67) zu beerben. Dann, plötzlich, war er weg. Ohne Nachfolgeregelung, ohne Übergabe, ohne Abschied.

Die Finma spricht

Vier Monate später liefert Greco selbst die Erklärung nach, gegenüber Bloomberg, fast beiläufig: Die Finanzmarktaufsicht Finma habe der Schweizer Einheit ein teilweises Verkaufsverbot für bestimmte Lebensversicherungen an Firmenkunden auferlegt. Der Grund: Verträge waren günstiger abgeschlossen worden, als mit dem Regulator vereinbart.

Das ist keine Nebensächlichkeit. Ein Verkaufsverbot durch die Finma ist eine der härteren Massnahmen, die eine Schweizer Aufsichtsbehörde gegenüber einem Grosskonzern verhängen kann — vergleichbar mit einem Fahrverbot für ein Unternehmen, das gerade erst zur Hochsaison gestartet ist.

Wessen Fehler, wessen Kopf

Greco bedauerte öffentlich, dass die internen Kontrollen die Probleme in der Schweizer Einheit nicht früher entdeckt hätten. Mehrere Mitarbeitende mussten neben Beer gehen. Für einen Konzern, der stets betont, wie ernst er Compliance nehme, ist das ein teures Eingeständnis.

Doch die eigentliche Geschichte liegt woanders: im Timing. Wer in einer Holding bis kurz vor die Spitze aufsteigt, hat selten noch Verbündete — nur noch Konkurrenten. Und Konkurrenten wissen oft genau, wo die Leichen liegen. Manchmal genügt ein Hinweis an die richtige Behörde, um einen Rivalen aus dem Rennen zu nehmen, bevor die Nachfolgefrage überhaupt öffentlich diskutiert wird.

Einordnung

Ob Beer Opfer eigener Fehler oder fremder Interessen wurde, lässt sich von aussen nicht sauber trennen. Fest steht: Die Finma handelte, der Konzern schwieg monatelang, und ein Karrierepfad endete abrupt genau dort, wo er hätte beginnen sollen. Zurich wird das kaum das letzte Mal gewesen sein, dass Schweizer Corporate Governance sich als Bühne für stillere Machtkämpfe entpuppt.

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