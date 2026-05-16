Die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP trifft einen Nerv. Aber welchen — den sozialen, den ökologischen oder den ethnischen? Eine unbequeme Analyse mit einer noch unbequemeren Folgefrage.

von Nico Stino | Swissvox

Die Frage, die niemand stellen will

Am 14. Juni 2026 stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» ab. Der Name klingt sachlich, fast naturwissenschaftlich — eine Frage der Tragfähigkeit, der Infrastruktur, des Bodens. Doch hinter der scheinbar neutralen Zahlengrösse lauert eine Frage, die im öffentlichen Diskurs hartnäckig vermieden wird: Würde diese Initiative auch lanciert, wenn die neun Millionen Menschen, die heute in der Schweiz leben, allesamt Schweizer wären — weiss, reformiert, Hochdeutsch sprechend, mit Kuhglocke und Käsefondue?

Es ist eine unbequeme Frage. Aber sie ist berechtigt. Und wer sie stellt, betreibt keine Hetze — sondern nüchterne politische Analyse.

Der Stau. Dieser verfluchte Stau.

Kommen wir zum Kernargument. Dem unschlagbaren, dem universellen, dem gefühlten Hauptbeweis für die Überlastung der Schweiz: der Stau auf der A1.

Man stelle sich vor: zehn Millionen Menschen auf Schweizer Strassen — aber alle mit Schweizer Pass. Alle mit dem gleichen Recht auf einen Volvo Kombi, alle mit dem gleichen Drang, am Freitagabend um 17:03 Uhr in Richtung Gotthard aufzubrechen. Wäre der Stau kürzer? Würde die Kolonne vor dem Baregg-Tunnel sich irgendwie natürlicher anfühlen? Würde man im Radio weniger fluchen?

Die Antwort ist nein. Der Stau wäre derselbe. Die Nerven lägen gleich blank. Der Unterschied: Man würde ihn nicht als Migrationsproblem bezeichnen, sondern als Infrastrukturproblem — was er tatsächlich ist.

Der Stau auf Schweizer Autobahnen ist nicht die Folge zu vieler Ausländer. Er ist die Folge von zu wenig Tunnels, zu wenig Ausweichrouten, zu wenig politischem Mut, Verkehrsplanung ernstzunehmen. Aber «wir brauchen eine dritte Röhre» klingt weniger eindrücklich als «die Ausländer verstopfen uns die Strassen». Letzteres kriegt man auf ein Plakat. Ersteres erfordert ein Budget.

Die überfüllten Züge. Auch so ein Klassiker.

Ähnliches gilt für den SBB-Pendlerzug um 7:42 ab Winterthur Richtung Zürich HB. Hoffnungslos überfüllt. Ein Mensch lehnt gegen einen anderen. Kein Sitzplatz mehr ab Oerlikon. Dramatisch.

Nur: Würde derselbe Zug mit zehn Millionen Schweizern weniger voll sein? Würde das Gedränge im Gang besser riechen, wenn alle Passagiere einen roten Pass hätten? Man könnte argumentieren, dass die Pendler in diesem hypothetischen Helvetien dieselben wären — dieselbe Anzahl, dasselbe Verhalten, dieselbe Strecke. Der Unterschied wäre einzig die Zusammensetzung der Nasen, die sich im Waggon stauen.

Der SBB fehlt es nicht an Fahrgästen. Es fehlt ihr an Rollmaterial, an Kapazität, an Investitionsbereitschaft. Das ist eine politische Entscheidung — und zwar eine, die unabhängig von der Herkunft der Fahrgäste getroffen wurde.

Was die Initiative verlangt — und was sie verschweigt

Die Volksinitiative zielt darauf ab, die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2050 auf unter zehn Millionen zu begrenzen. Als äusserste Massnahme verlangt sie im Ernstfall die Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU.

Von 2000 bis 2025 ist die Schweiz von 7,2 auf 9,1 Millionen Einwohner gewachsen. Dieser Anstieg ist primär mit der Migration zu erklären — die Zuwanderung erklärt etwa vier Fünftel des gesamten Bevölkerungswachstums.

Die Befürworter nennen legitime Probleme: Wohnungsnot, verstopfte Züge, überlastete Spitäler, steigende Mieten. Das sind reale Belastungen, die reale Menschen spüren. Kein Zweifel. Doch die entscheidende Folgefrage stellen sie nicht: Wären diese Probleme entstanden, wenn die Zuwandernden aus Skandinavien, aus Kanada oder aus Japan gekommen wären? Wäre die Stimmung dieselbe? Wäre die Initiative dieselbe?

Die Mechanik der Selektion

Die Initiative gibt eine klare Richtung vor: Zuerst kommen Asylsuchende und Menschen aus Ländern ausserhalb der EU dran. Besonders hart trifft es «vorläufig Aufgenommene» — sie dürften ab der 9,5-Millionen-Grenze keine dauerhafte Niederlassungsbewilligung und auch kein Schweizer Bürgerrecht mehr erhalten.

Das ist keine zufällige Ausgestaltung. Das ist Konstruktion. Die Initiative unterscheidet nicht zwischen einer nigerianischen Ärztin, die in Zürich an der Uniklinik operiert, und einem ukrainischen Flüchtling, der nirgendwo hin kann — und einem deutschen Softwareingenieur, der in Zug seinen Hauptwohnsitz angemeldet hat, aber de facto in München arbeitet. Alle drei erhöhen die Zahl. Aber nur zwei von ihnen tauchen im politischen Diskurs als «Problem» auf.

Der Softwareingenieur aus München verursacht übrigens auch Stau. Nur fährt er einen BMW, spricht akzentfreies Hochdeutsch und grillt am Wochenende mit dem Nachbarn. Das macht ihn unsichtbar.

«Nachhaltig» — das schönste Wort der Saison

Das Wort «Nachhaltigkeitsinitiative» verdient einen eigenen Absatz. Es ist ein Meisterstück politischer Verpackungskunst. «Nachhaltig» klingt nach Biobauernhof, nach Solarenergie, nach Enkeln, die noch sauberes Wasser trinken können. Es klingt nicht nach Bevölkerungsbegrenzung, nach Ausschaffung, nach Kündigung internationaler Verträge.

Die NZZ war der Ansicht, dass es der Partei bei der Initiative nicht nur um die Asylpolitik gehe, sondern generell um aus Sicht der Partei problematische Aspekte des kulturellen Zusammenlebens mit Ausländerinnen und Ausländern.

Mit anderen Worten: Es geht um Kultur. Um das Gefühl, dass die Schweiz sich fremd wird. Nur sagt man das nicht so. Man sagt: «Nachhaltigkeit». Klingt besser. Lässt sich besser verteidigen. Und kommt im Beobachter-Interview gut an.

Die strukturelle Frage, die alle verdrängen

Die Schweiz leidet nicht primär unter zu vielen Menschen. Sie leidet unter einer systematischen Weigerung, Infrastruktur, Wohnungsbau und Sozialsysteme dem tatsächlichen Wachstum anzupassen. Der Wohnungsbau hinkt hinterher — nicht wegen der Zuwanderer, sondern wegen politischer Blockaden, Einspracheverfahren, Zonenrecht und Renditedruck. Die Züge sind voll — nicht weil es zu viele Fahrgäste gibt, sondern weil seit Jahrzehnten zu wenig investiert wurde.

Bis Mitte der 2030er Jahre dürfte die Schweiz auch aus biologisch-demografischen Gründen mehr Menschen sterben als geboren werden — was die Abhängigkeit von Zuwanderung strukturell verstärkt, nicht schwächt. Mit oder ohne Initiative. Mit oder ohne SVP.

Aber es ist politisch bequemer, die Menschen zu begrenzen, als die Systeme zu reformieren. Ein Bevölkerungsdeckel erfordert kein Ausbauprogramm. Er erfordert keine Zonenplanrevision. Er erfordert keine Milliarden für neue Bahntrassen. Er erfordert nur eine Mehrheit am 14. Juni.

Zehn Millionen — aber welche?

Die eigentliche Frage lautet nicht: Will die Schweiz zehn Millionen Menschen? Die eigentliche Frage lautet: Will die Schweiz zehn Millionen dieser Menschen?

Hätte die Schweiz in den letzten zwanzig Jahren vorwiegend Zuwanderer aus dem angelsächsischen Raum, aus Westeuropa oder aus Ostasien aufgenommen — wäre die SVP mit einer «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative auch auf 114’600 Unterschriften gekommen? Die Antwort kennt jeder, der ehrlich ist. Sie wäre vermutlich gar nicht erst lanciert worden.

Das bedeutet nicht, dass jeder Befürworter ein Rassist ist. Es bedeutet, dass Rassismus als strukturelles Phänomen in der Formulierung, in der Zielgruppe und in der emotionalen Aufladung der Initiative sichtbar wird — auch wenn er im Abstimmungsbüchlein nirgends vorkommt. Er steckt im Subtext. Im Bild auf dem Plakat. Im Ton der Debatte. Und manchmal auch im Kommentarbereich unter dem Artikel.

Bilanz

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist kein reines Rassismusprojekt. Sie bedient aber rassistische Reflexe — bewusst oder unbewusst — durch ihre Ausgestaltung, ihre Zielgruppen und ihre emotionale Mobilisierungsstrategie. Gleichzeitig greift sie echte soziale Spannungen auf, die reale Ursachen haben und auf die es reale Antworten braucht.

Der Stau bleibt. Die Züge bleiben voll. Die Mieten steigen weiter. Das wird auch nach dem 14. Juni so sein — egal wie die Abstimmung ausgeht. Weil das Problem nicht die Herkunft der Menschen ist. Sondern die Unfähigkeit der Politik, mit Wachstum umzugehen.

Wer die Rassismusfrage stellt, muss sich vorwerfen lassen, die Sorgen «einfacher Menschen» zu delegitimieren. Wer sie nicht stellt, macht sich mitschuldig daran, dass Ungleichbehandlung als Neutralität verkleidet wird.

Die Schweiz wird am 14. Juni nicht nur über eine Zahl abstimmen. Sie wird über ihr Selbstbild abstimmen. Darüber, wer gemeint ist, wenn man von «uns» spricht.

Das ist die eigentliche Frage. Und sie verdient mehr als eine Ja/Nein-Box.

Nico Stino | Swissvox — unabhängiger Schweizer Journalismus