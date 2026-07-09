Ein neuer Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt: Bei der Steuerung von IT-Schlüsselprojekten macht die Bundesverwaltung dieselben Fehler wie vor einer Dekade. Die Liste der Problemfälle ist lang – und prominent.

Es ist ein Satz, der eigentlich alles sagt, was man über die Digitalisierung der Bundesverwaltung wissen muss: Bei der Steuerung von Informatik-Schlüsselprojekten mache der Bund im Wesentlichen noch immer dieselben Fehler wie vor zehn Jahren. So steht es im am Mittwoch veröffentlichten Synthesebericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK).

Was die EFK bemängelt

Die Prüfstelle des Bundes stützt sich auf 24 Einzelberichte aus den Jahren 2024 und 2025 zu IKT-Schlüsselprojekten der Bundesverwaltung. Ihr Befund fällt ernüchternd aus: unvollständige Gesamtplanungen, eine mangelhafte Ausrichtung an Wirkung und Nutzen, unzureichende Vorbereitung beim Übergang eines Projekts in den Regelbetrieb sowie Verzögerungen und Mehrkosten wegen nicht bewirtschafteter Rahmenbedingungen.

Bereits 2016 hatte die EFK einen ersten Synthesebericht dieser Art vorgelegt – seither prüft sie im Auftrag des Bundesrats systematisch, wie der Bund seine grössten und risikoreichsten IT-Vorhaben steuert. Als Schlüsselprojekte gelten Vorhaben mit hohem Ressourceneinsatz, hoher strategischer Bedeutung und hohem Risiko; über die Einstufung entscheidet der Bundeskanzler nach Anhörung der Generalsekretärenkonferenz.

Prominente Problemfälle

Zu den im Bericht angesprochenen Vorhaben gehört das Projekt zur Modernisierung der Auszahlung der Arbeitslosengelder – jenes System, bei dessen Einführung Anfang 2026 grössere Probleme aufgetreten waren und das Betroffene unmittelbar zu spüren bekamen. Ebenfalls erwähnt wird die «Neue Digitalisierungsplattform der Armee».

Wie eine Recherche von 20 Minuten zum selben Bericht zeigt, reiht sich diese Kritik in eine längere Liste ein: Auch bei Polycom, ZEMIS und DigiSanté seien wiederkehrende Mängel festgestellt worden, und die laufende E-ID-Einführung stehe unter besonders kritischer Beobachtung der Finanzkontrolle.

Ein weiteres Beispiel aus jüngerer Zeit liefert die Armee-Informatik: In einem separaten Prüfbericht vom Anfang Juli attestierte die EFK dem über 100 Millionen Franken teuren Vorhaben zur Trennung von einsatzkritischer und ziviler IT («iTASK», ab 2026 fortgeführt als «iTASK-U») Lücken bei Governance, Qualitätssicherung und Rollenklarheit zwischen Gruppe Verteidigung, Bundesamt für Informatik und Telekommunikation und Kommando Cyber. Das Verteidigungsdepartement akzeptierte sämtliche fünf Empfehlungen der Finanzkontrolle.

Die Antwort der Bundeskanzlei

Der Bericht enthält auch eine Stellungnahme der Bundeskanzlei. Sie teile die Einschätzung, dass einige Schlüsselprojekte mit komplexen Anspruchsgruppen und einem schwierigen Umfeld konfrontiert seien. Zugleich weist sie darauf hin, dass pro Jahr rund 200 Projekte in der Bundesverwaltung abgeschlossen würden – die grosse Mehrheit erfolgreich – und dass der Bericht nicht berücksichtige, wie viele Massnahmen zur Stärkung der IT-Lenkung in den letzten Jahren bereits getroffen worden seien.

Im März habe der Bundesrat der Kanzlei zudem den Auftrag erteilt, gemeinsam mit den Departementen Führung und Kontrolle der digitalen Transformation weiterzuentwickeln. Ziel sei der Wechsel von heute mehrheitlich individuellen Digitalisierungslösungen hin zu mehr departementsübergreifender Zusammenarbeit.

Einordnung

Die Selbstauskunft der Bundeskanzlei folgt einem vertrauten Muster: Man teile die Kritik grundsätzlich, relativiere sie aber sogleich mit Verweis auf die Erfolgsquote und bereits eingeleitete Massnahmen. Das ist nicht falsch – aber es beantwortet nicht die eigentliche Frage, die der Bericht aufwirft: Warum wiederholen sich strukturelle Fehler über zehn Jahre und mehrere Departemente hinweg, obwohl sie seit 2016 dokumentiert sind?

Die von der EFK skizzierte Antwort liegt in der Struktur selbst: eine stark dezentrale Bundesverwaltung, in der IT-Vorhaben mehrheitlich individuell statt gemeinsam gelöst werden. Genau dieses Paradigma will der Bundesrat nun angehen. Ob der im März erteilte Auftrag mehr bewirkt als frühere Ankündigungen, wird sich frühestens an den nächsten Nachprüfungen der Finanzkontrolle zeigen – und an der Frage, ob Vorhaben wie die E-ID-Einführung oder die Trennung der Armee-IT ohne die aus früheren Projekten bekannten Verzögerungen und Mehrkosten über die Bühne gehen.

Für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bleibt vorerst die Feststellung, dass eine der zentralen Kontrollinstanzen des Bundes selbst attestiert: Man lernt aus den eigenen Fehlern zu langsam.