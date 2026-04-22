Drei Millionen Schweizer haben kaum Erspartes

«Ich habe Angst, meinen Briefkasten zu öffnen.» Tanja C., 36, aus Solothurn sagt das ohne Dramatik. Es ist schlicht die Wahrheit. Mit einem Nettoeinkommen von 3560 Franken, einem Kleinkredit von 15’000 Franken im Rücken und einer Steuerrechnung von 6000 Franken auf dem Tisch ist die Mathematik eindeutig – und sie geht nicht auf.

Was wie ein Einzelschicksal klingt, ist längst ein Massenphänomen. Fast drei Millionen Steuerpflichtige in der Schweiz versteuern keinerlei oder nur ein Minimal-Vermögen. Das ist mehr als jeder Zweite. Die Schweiz, das reiche Land der Banken und Uhren, hat ein stilles Armutsproblem – und es wächst.

Das Bild trügt

Die Schweiz gilt als eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Doch dieser Wohlstand ist höchst ungleich verteilt. Während einige wenige gigantische Vermögen halten, leben Millionen von Menschen in einem dauerhaften finanziellen Grenzbereich – einen Schicksalsschlag entfernt von der Schuldenfalle.

Philipp Frei (41), Geschäftsführer des Dachverbands Budgetberatung Schweiz, beschreibt das verbreitete Vorurteil so: «Sprechen wir über verschuldete Menschen, ist für viele klar, dass die Situation selbstverschuldet ist.» Die Realität aber sieht anders aus. Eine Auswertung von Schuldenberatung Schweiz zeigt: Am häufigsten ist ein nicht planbares Ereignis der Auslöser – eine langwierige Krankheit, ein Unfall, eine Scheidung, ein Jobverlust. «Plötzlich hat man 20 bis 30 Prozent weniger zur Verfügung, und das können viele Haushalte finanziell nicht verkraften», so Frei.

Besonders betroffen: Alleinerziehende. Sie tragen die Last allein – und das Netz, das sie auffangen könnte, ist dünner als bei allen anderen.

Die Fixkostenfalle

Doch es braucht nicht einmal einen Schicksalsschlag. Für viele Haushalte spitzt sich die Lage schleichend zu: Miete rauf, Krankenkassenprämien rauf, Löhne stagnieren. Das Resultat ist dieselbe Enge – nur ohne dramatischen Wendepunkt.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sotomo liefert alarmierende Zahlen: Bei zwei von fünf Haushalten frisst die Miete mehr als 30 Prozent des Einkommens. Wer weniger als 6000 Franken netto verdient, spürt diesen Druck besonders deutlich – Monat für Monat.

Die Folge ist simpel und brutal: Es bleibt nichts übrig. In einer Umfrage von Baloise und YouGov Schweiz gaben die Hälfte der Befragten an, gar nichts sparen zu können. Nicht wenig. Nichts. «Die frei verfügbaren Einkommen sind in vielen Haushalten massiv gesunken», sagt Frei. Über 50 Prozent der unter 40-Jährigen können schlicht nicht sparen – die Fixkosten lassen es nicht zu.

Rekord bei Betreibungen

Die Zahlen des Bundesamts für Statistik zeichnen ein klares Bild: 2022 verzeichneten 12,1 Prozent der Haushalte Zahlungsrückstände. Bereits zwei Jahre später – im aktuellsten Wert vom Februar – waren es 15,4 Prozent. Fast ein Sechstel aller Haushalte. Die Zahl der Betreibungen von Privatpersonen hat in dieser Zeit massiv zugenommen und vielerorts Rekordwerte erreicht.

Wer nicht zahlen kann, setzt Prioritäten. Die Miete kommt zuerst – wer sie nicht zahlt, droht auf der Strasse zu landen. Also bleiben Steuern, Krankenkassenprämien und Kreditkartenrechnungen liegen. Doch selbst Mietzinsrückstände nehmen zu, wie eine Auswertung der NGO Surprise zeigt: In der Stadt Lausanne und im Kanton Neuenburg stiegen Zwangsräumungen innert weniger Jahre um 50 Prozent.

Auf Pump ins Minus

In diese angespannte Lage hinein wirbt eine ganze Industrie mit verlockenden Angeboten: «Jetzt kaufen, später bezahlen.» Buy-now-pay-later-Modelle und Konsumkredite verzeichnen jährliche Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich. Was wie eine Lösung klingt, ist oft der Einstieg in eine Abwärtsspirale.

«Gerade junge Menschen werden auf Social Media mit Werbung überhäuft», sagt Frei. Die Botschaft: Kaufen, kaufen, kaufen – auch wenn das nötige Geld fehlt. Auch die UBS schreibt in einem Ratgeberbeitrag, dass irrationale Kaufentscheide mitunter mit gezieltem Marketing zusammenhängen. Was dabei gern verschwiegen wird: Gerät man bei Ratenkäufen oder Krediten in Verzug, steigen die Zinsen rapide. Was mit einem Handy oder einer Couch beginnt, kann schnell zur ernsthaften Schuldenlast werden.

Ein System, das Armut produziert

Man muss es klar benennen: Die Schweiz hat ein Strukturproblem. Ein Land, das stolz auf seinen Wohlstand ist, produziert gleichzeitig eine stille Unterschicht – Menschen, die arbeiten, Steuern zahlen und trotzdem jeden Monat auf Messers Schneide leben.

Die Lösung liegt nicht allein bei den Betroffenen. Wer mit Vollzeit-Lohn, Krankenkassenprämien, Miete und einem einzigen unvorhergesehenen Ereignis in die Schuldenfalle gerät, hat das System nicht versagt. Das System hat ihn versagt.

Budgetberatung, Schuldenberatung, soziale Auffangnetze – sie sind wichtig. Aber solange Mieten und Prämien schneller steigen als Löhne, werden die Briefkästen für immer mehr Menschen zum Ort der Angst.

*Name geändert