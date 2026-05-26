Die seltsame Doppelmoral der Plattform, die sich «Community» nennt

Es gibt einen Moment, in dem man aufhört, über die Moderationspolitik von YouTube zu staunen – und anfängt, sich ernsthaft zu fragen, wer eigentlich die Regeln schreibt. Und vor allem: für wen.

Nehmen wir zwei Szenarien.

Szenario eins: Ein Arzt mit 30 Jahren Berufserfahrung erklärt in einem sachlichen Video, warum er die Datenlage zu einem bestimmten mRNA-Impfstoff für unvollständig hält. Er zitiert Peer-reviewed-Studien. Er stellt Fragen. Er fordert Transparenz. Innerhalb von 48 Stunden ist sein Kanal gesperrt.

Szenario zwei: Eine einfache Suche auf derselben Plattform liefert Videoaufnahmen von Erschiessungen, Steinigungen, Verbrennungen und Vergasungen – dokumentiert, real, teils aus Krisengebieten, teils aus dem Repertoire extremistischer Propaganda. Die Videos laufen. Mit Werbung. Manchmal sogar mit «Informationspanel».

Willkommen in der seltsamen Welt der YouTube Community Guidelines.

Was YouTube erlaubt – und was nicht

Die offiziellen Richtlinien von YouTube unterscheiden zwischen «schädlichen» und «informativen» Inhalten. Gewaltdarstellungen sind demnach erlaubt, wenn sie «dokumentarischen, erzieherischen oder nachrichtlichen Zwecken» dienen. Diese Formulierung ist so weit dehnbar, dass darunter fast alles passt: Hinrichtungen im Irak, Lynchmorde in Afghanistan, Steinigungen in Iran oder Saudi-Arabien, Videoaufnahmen aus dem syrischen Bürgerkrieg, in denen Menschen bei lebendigem Leib verbrennen.

All das läuft. Mit Alterswarnung, manchmal. Mit Monetarisierung, nicht selten.

Was hingegen konsequent entfernt wird: jede inhaltliche Kritik an den Empfehlungen der WHO, an der Zulassungspolitik von Gesundheitsbehörden, an möglichen Interessenkonflikten in der Pharmaindustrie. YouTube nennt das «medizinische Fehlinformationen». Wer widerspricht, wird gelöscht.

Das Paradox der «autorisierten Wahrheit»

Das eigentlich Beunruhigende ist nicht die Gewalt. Gewaltdarstellungen in Krisengebieten haben eine journalistische Funktion – wenn sie kontextualisiert sind. Das Beunruhigende ist die Asymmetrie.

Die Plattform, die sich angeblich um das Wohlbefinden ihrer Nutzer sorgt, toleriert Bilder verbrennender Menschen – aber löscht ein Interview mit einem Epidemiologen, der eine abweichende Meinung zur Boosterpflicht vertritt. Sie lässt Videos von Exekutionen stehen – aber sperrt Kanäle, die öffentlich zugängliche Finanzdaten von Pharmaunternehmen kommentieren.

Diese Hierarchie ist keine zufällige Inkonsistenz. Sie folgt einer Logik: Politisch harmlose Gewalt ist erlaubt. Politisch unbequeme Fragen sind verboten.

Das Bild einer steinigenden Menschenmenge in einem fernen Land bedroht niemanden im Silicon Valley. Die Frage, warum die WHO im März 2020 ihre eigene Pandemieschutzdefinition still und leise geändert hat, schon eher.

Wer sitzt am Schalter?

YouTube ist kein neutrales Werkzeug. Es ist ein Produkt von Google – eines der mächtigsten Werbeunternehmen der Welt, eingebettet in ein Netzwerk aus staatlichen Partnerschaften, Industrieverträgen und institutionellen Abhängigkeiten.

Während der COVID-19-Pandemie schloss YouTube offiziell Partnerschaftsvereinbarungen mit der WHO und mehreren nationalen Gesundheitsbehörden. Das Unternehmen selbst sprach von einem «Engagement für zuverlässige Gesundheitsinformationen». Was das in der Praxis bedeutete: Inhalte, die von diesen Partnern nicht autorisiert waren, galten per Definition als «Fehlinformation» – unabhängig davon, ob sie faktisch korrekt oder schlicht diskussionswürdig waren.

Es war keine Redaktion, die entschied. Es war ein Algorithmus, der von Partnerschaftsverträgen kalibriert wurde.

Zensur ohne Gesicht

Das Perfide an der Moderationspolitik grosser Plattformen ist ihre Anonymität. Wer einen Zeitungsartikel zensiert, muss sich rechtfertigen. Wer einen Kanal auf YouTube löscht, hinterlässt eine automatisch generierte E-Mail und eine Liste von «Verstössen» – so vage formuliert, dass sie juristisch kaum angreifbar sind.

Betroffene – Ärzte, Wissenschaftler, Journalisten, Aktivisten – berichten seit Jahren von kafkaesken Verfahren: Konten gesperrt ohne konkrete Begründung, Wiederherstellungsanträge abgelehnt ohne Begründung, Einsprachen ins Leere gelaufen. Und im Hintergrund läuft weiterhin das Video, in dem jemand auf einem öffentlichen Platz zu Tode gepeitscht wird.

Die Community, die keine ist

YouTube nennt seine Nutzer «Community». Das Wort suggeriert Gleichheit, Teilhabe, gemeinsame Regeln. In Wirklichkeit ist YouTube eine Sendeanstalt mit einer Milliarde Zuschauer – und einem Chefredakteur, den niemand gewählt hat.

Wer die Spielregeln nicht kennt oder nicht kennen kann, weil sie nie vollständig offengelegt werden, verliert seinen Account. Wer die richtigen Partner hat, darf senden. Was immer er zeigt.

Dass dabei Hinrichtungsvideos bleiben und Impfstoffdebatten verschwinden, ist kein Fehler im System. Es ist das System.

Swissvox berichtet unabhängig – ohne Partnerschaftsverträge mit Gesundheitsbehörden.Auch unser Kanal wird nach diesen Artikel eventuell gesperrt. Man nennt das “Meinungsfreiheit” bei Google.