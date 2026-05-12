Die offiziellen Erklärungen rund um den globalen Infrastrukturausbau halten einer technischen Prüfung nicht stand. Was entsteht hier wirklich?

Stell dir eine Industrieanlage vor, die mehr Strom verbraucht als Japan und Deutschland zusammen. Und dann tritt jemand vor dich und erklärt, das alles sei nötig, damit Chatbots flüssigere Texte schreiben. Oder damit wir Urlaubsfotos in der Cloud speichern können.

Genau das ist die offizielle Geschichte.

Die nackten Zahlen

Zwischen 3000 und 3500 neue Hyperscale-Rechenzentren befinden sich weltweit aktuell im Bau oder in der Planungsphase. Ihr summierter Energiebedarf: 190 Gigawatt – eine Dauergrundlast, die die gesamte Stromerzeugungskapazität von Japan und Deutschland kombiniert übersteigt. Dazu kommt ein Flächenverbrauch von über 1000 Quadratkilometern und ein jährlicher Kühlwasserbedarf von mehr als 15 Milliarden Litern – zu einer Zeit, da Wasserknappheit weltweit zunimmt. Die Quellen, auf die sich ein aktuell kursierender Podcast des Vereins WIR stützt, dokumentieren Fälle, in denen Wasserrechte direkt von der Landwirtschaft und der kommunalen Trinkwasserversorgung auf industrielle Serverkühlung umgeleitet wurden.

Und wer zahlt das? Nicht etwa die Tech-Giganten aus eigener Tasche. Massive staatliche Steuererleichterungen flankieren den Bau. Die nötigen Netzaufrüstungen, ohne die 190 Gigawatt schlicht nicht transportiert werden können, verschlingen Hunderte Milliarden – und diese Kosten werden über höhere Netzentgelte und Steuern von der Allgemeinheit getragen. Ein stiller, weitgehend unsichtbarer Transfer öffentlicher Ressourcen in den Aufbau proprietärer digitaler Infrastruktur.

Was hier wirklich gebaut wird

Die Diskrepanz zwischen dem behaupteten Zweck – Konsumenten-KI, Smart Home, etwas Cloud-Speicher – und der tatsächlichen physischen Kapazität ist eklatant. Auch die optimistischsten Wachstumsprognosen für KI-Nutzung rechtfertigen diese Skalierung nicht.

Die Analysen, auf die sich der Podcast stützt, kommen zu einer anderen Schlussfolgerung: Diese Infrastruktur bildet die physische Basis für vier ineinandergreifende, hochgradig rechenintensive Kontrollsysteme.

Erstens: Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs). Der entscheidende Unterschied zum heutigen elektronischen Geld liegt nicht im Format, sondern in der Mechanik. Geld auf einem Girokonto ist eine Verbindlichkeit der Privatbank. Eine CBDC ist eine direkte Verbindlichkeit der Zentralbank – und sie ist programmierbar. Smart Contracts, direkt in die Währungseinheit integriert, ermöglichen Verfallsdaten für Guthaben, automatische Konsumzwänge in Krisen, harte Negativzinsen ohne Bargeld-Fluchtweg. Theoretisch könnten Klimaziele oder Gesundheitsvorgaben direkt in die Transaktion eingebaut werden: Kein Kassierer, kein Gesetz im Nachhinein – der Code blockiert den Kauf im Moment des Bezahlens. Die EZB prüft den digitalen Euro derzeit aktiv. Die offizielle Linie lautet: Ergänzung zum Bargeld, keine Negativzinsen für Privathaushalte. Die zugrunde liegende Architektur jedoch ermöglicht all das – zum allerersten Mal flächendeckend.

Zweitens: Biometrische Massenüberwachung in Echtzeit. Hier geht es nicht um das gelegentliche Abspeichern eines Passfotos. Es geht um die gleichzeitige algorithmische Auswertung von Petabytes unstrukturierter Echtzeit-Datenströme. Tausende Videofeeds, in Millisekunden nach Gesichtern gescannt. Bewegungsprofile, Finanztransaktionen, Kommunikationsmuster von Milliarden Menschen, parallel verarbeitet und miteinander korreliert. Das chinesische Skynet-System mit knapp 600 Millionen Kameras zeigt, was bereits heute Realität ist: Identifikation nicht nur über Gesichtserkennung, sondern über den individuellen Gang einer Person – selbst durch eine Maske hindurch.

Drittens: Automatisierte Sozialkreditsysteme, die eine ununterbrochene Bewertung von Sprache, Assoziationen und physischen Bewegungsmustern erfordern.

Viertens: KI-kuratierte Informationsrealität – die automatisierte Generierung, das gezielte Filtern und Unterdrücken von Medieninhalten in Echtzeit, auf globaler Ebene.

Das Verschwinden der ontologischen Reibung

Die Analysen verwenden für das, was hier systemisch geschieht, einen treffenden Begriff: das Verschwinden der ontologischen Reibung. In den 1980er-Jahren schuf die natürliche Trägheit von Papierakten, Behördenpostweg und getrennten Zuständigkeiten automatisch eine Form informationeller Privatsphäre. Nicht weil jemand sie schützte, sondern weil das System schlicht zu langsam war.

Heute fliessen Finanzdaten, Gesundheitsakten, Bewegungsprofile und Kommunikationsdaten frei, reibungslos und in Echtzeit zwischen gesellschaftlichen Sektoren hin und her. Die Dokumente nennen das «Leaky Containers» – undichte Behälter. Und sie zeigen, wie dieser Zustand politisch aktiv forciert wird: Das europäische Projekt der sogenannten Chat-Kontrolle, offiziell begründet mit dem Kampf gegen Kindesmissbrauch, würde technisch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf dem Endgerät des Nutzers brechen – noch bevor eine Nachricht abgeschickt wird. Der angeblich «freiwillige» Kompromiss, bei dem Nutzer der Bilderdurchsuchung zustimmen oder keine Bilder mehr versenden dürfen, wird in den analysierten Papieren als Euphemismus bezeichnet.

Ein Gegenentwurf existiert

Die Quellen beschreiben auch technologische Alternativen. Das Konzept der Self-Sovereign Identity (SSI) setzt dem zentralen Datenhunger ein kryptografisches Gegenmodell entgegen: Identitätsnachweise werden direkt auf dem Smartphone des Nutzers gespeichert, nicht auf einem zentralen Server. Durch sogenannte Zero-Knowledge-Proofs kann man mathematisch einwandfrei beweisen, über 18 Jahre alt zu sein, ohne Namen, Adresse oder Geburtsdatum preiszugeben. Der Dienstleister weiss nur: «über 18» – und sonst nichts.

Diese Systeme nutzen zugangsbeschränkte Blockchain-Architekturen mit rund 30 unabhängig betriebenen Knotenpunkten. Der Energieverbrauch entspricht dabei etwa dem 30-Fachen eines einzelnen Servers – ein Bruchteil dessen, was zentrale Staatsdatenbanken oder Bitcoin-Mining verbrauchen. Deutsche Pilotprojekte wie ID.Union zeigen, dass solche Ansätze nicht rein akademisch sind.

Was bleibt

3000 bis 3500 Hyperscale-Rechenzentren, 190 Gigawatt Dauerlast, 15 Milliarden Liter Kühlwasser pro Jahr. Das ist kein Infrastrukturprogramm für bessere Chatbots.

Wenn bald jeder Alltagsgegenstand – Ampel, Auto, Kühlschrank, Thermostat – mit Sensoren ausgestattet und Teil dieses Netzwerks wird, hört die Trennung zwischen digitalem und analogem Raum auf zu existieren. Diese 3500 Rechenzentren könnten genau der physische Ankerpunkt sein, an dem das geschieht.

Die Frage ist nicht, ob diese Infrastruktur gebaut wird. Sie wird gerade gebaut. Die Frage ist, wer entscheidet, wofür sie verwendet wird.

Quellen: Podcast «Weltschweizer Podcast», Verein WIR; europäische CBDC-Dokumentation der EZB; EU-Gesetzgebungsunterlagen zur Chat-Kontrolle; akademische Analysen zu Self-Sovereign Identity und Zero-Knowledge-Proofs.

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