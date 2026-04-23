Von Nico Stino / Swissvox

Die Schweiz gilt weltweit als Hochlohnland. Wer hier arbeitet, verdient im internationalen Vergleich gut – manchmal sehr gut. Doch nicht jeder Franken ist gleich viel wert, und nicht jede Branche zahlt gleich. Wer in der Schweiz wirklich Geld verdienen will, muss wissen, wo die Weichen stehen. Und die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) liefern dazu eine aufschlussreiche – und in mancher Hinsicht beunruhigende – Momentaufnahme.

Der Pharmasektor: Wer forscht, kassiert

Wer in der Schweiz maximale Lohnentwicklung anstrebt, sollte sich in Richtung Pharma und Chemie orientieren. Die Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen gehörte 2025 zu den spendabelsten Arbeitgebern und gab den Mitarbeitenden im Schnitt 3,1 Prozent mehr. ￼ Bei einem ohnehin schon hohen Lohnniveau in Konzernen wie Roche, Novartis oder Lonza bedeutet das in absoluten Franken eine substanzielle Erhöhung.

Der Einstieg in diese Welt erfordert in der Regel einen naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund – aber auch kaufmännische, regulatorische und digitale Profile werden in grossen Pharmaunternehmen gesucht. Wer hier eine Stelle ergattert, sitzt langfristig auf einem stabilen und lukrativen Ast.

Finanzplatz Zürich: Viel Glanz, aber kein Selbstläufer mehr

Der Schweizer Finanzsektor – Banken, Vermögensverwaltung, Versicherungen – bleibt eine der attraktivsten Lohnregionen des Landes. Zürich und Genf sind globale Finanzzentren, und entsprechend werden Top-Talente vergütet. Private-Equity-Analysten, Compliance-Spezialisten, quantitative Trader oder Wealth-Manager in etablierten Häusern können Jahresgehälter erzielen, die im sechsstelligen CHF-Bereich beginnen und nach oben kaum begrenzt sind.

Allerdings hat der Sektor nach der Credit-Suisse-Havarie an Selbstvertrauen eingebüsst. Viele Stellen wurden gestrichen. Wer neu einsteigt oder sich neu orientiert, muss gezielt auf Nischen setzen: nachhaltige Finanzprodukte, digitale Assets, Family-Office-Beratung oder regulatorisches Know-how sind gefragt.

IT und Digitales: Der stille Gewinner

Wenig spektakulär, aber verlässlich: Fachkräfte in der Informationstechnologie, im Softwarebereich und im Bereich Cybersecurity sind in der Schweiz strukturell unterversorgt. Grosse Konzerne, der Öffentliche Sektor, Banken und KMU suchen ständig nach Entwicklerinnen, Cloud-Architekten, Datenbankspezialisten und IT-Sicherheitsexperten.

Der Markt zahlt entsprechend – oft ohne Gesamtarbeitsvertrag, dafür mit direktem Verhandlungsspielraum. Wer remote arbeitet oder als Selbständiger auftritt, kann seinen Stundensatz signifikant über dem Angestelltenniveau ansetzen. Auch für digitale Nomaden, die zeitweise in der Schweiz tätig sind, bietet dieser Bereich einen niederschwelligen Einstieg in den Hochlohnmarkt.

Die unbequeme Wahrheit: Der Staat zahlt am besten

Hier kommt die überraschende Pointe der BFS-Daten. Die stärkste Lohnzunahme im Dienstleistungssektor verzeichnete 2025 mit +3,3 Prozent ausgerechnet die «öffentliche Verwaltung». ￼ Beamte, Verwaltungsangestellte, Bundesangestellte – sie alle bekamen die dicksten Gehaltserhöhungen des Landes. Bereits 2024 hatte das Lohnplus bei Staatsangestellten mit 2,5 Prozent überdurchschnittlich hoch gelegen. ￼

Zum Vergleich: Der Handel kam 2025 mit +1,5 Prozent auf nicht einmal halb so viel, und im Gesundheits- und Sozialwesen gab es nominal sogar nur ein Plus von 0,4 Prozent. ￼

Das wirft eine unbequeme Frage auf: Was sagt es über eine Volkswirtschaft aus, wenn ausgerechnet jener Sektor, der keine Gewinne erwirtschaftet und von Steuergeldern lebt, am grosszügigsten entlöhnt wird? Wenn die Anreize, in der Privatwirtschaft zu arbeiten, schwinden, weil alle davon träumen, in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten, ist das eine bedenkliche Fehlentwicklung ￼ – so formuliert es auch muula.ch in seiner Analyse.

Wer kurzfristig denkt, wird diesen Hinweis vielleicht als Karrieretipp verstehen. Wer langfristig denkt, erkennt darin ein strukturelles Problem der Schweizer Wirtschaft.

Das Gesundheitswesen: Hohe Belastung, bescheidener Lohn

Pflegefachkräfte, Sozialarbeitende, Heimleitungen – sie leisten systemrelevante Arbeit, die die Pandemie in aller Öffentlichkeit sichtbar gemacht hat. Und dennoch: Im Gesundheits- und Sozialwesen lag die nominale Lohnerhöhung 2025 bei mageren 0,4 Prozent ￼ – weit unter dem Durchschnitt. Wer in der Schweiz Geld verdienen will, sollte sich von diesem Sektor aus rein finanzieller Sicht fernhalten – es sei denn, man akzeptiert die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichem Wert und monetärer Entlohnung als Preis der Berufswahl.

Selbständigkeit und Unternehmertum: Das Hochrisiko-Modell mit Upside

Wer in der Schweiz wirklich reich werden will, kommt an der Selbständigkeit kaum vorbei. Die Schweiz bietet dafür strukturell gute Voraussetzungen: politische Stabilität, Rechtssicherheit, tiefer Bürokratieaufwand im internationalen Vergleich, und ein Markt mit zahlungskräftiger Kundschaft. Wer eine Nische findet – im Beratungsbereich, in der Technologie, in der Medienproduktion, im Tourismusdienstleistungsbereich oder im Export – kann deutlich mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis.

Die Kehrseite: Die Sozialabgaben als Selbständiger sind erheblich, und das Schweizer KMU-Umfeld ist kompetitiv. Wer scheitert, hat kein soziales Fangnetz wie ein Angestellter. Der Weg lohnt sich, aber er verlangt Substanz.

Fazit: Nicht alle Löhne wachsen gleich

Im Jahr 2025 stiegen die Nominallöhne in der Schweiz im Durchschnitt um 1,8 Prozent – bei einer Inflation von nur 0,2 Prozent, was einem realen Kaufkraftgewinn von 1,6 Prozent entspricht. ￼ Das klingt solide. Aber dieser Durchschnitt verbirgt extreme Unterschiede.

Wer in der Schweiz wirklich Geld verdienen will, muss strategisch denken: Pharma und Chemie für Top-Gehälter mit Planbarkeit, IT für Flexibilität und Nachfragestärke, Finanz für Höchstgehälter mit Risiko, Staatsdienst für Sicherheit und – laut BFS – überraschend starke Lohnentwicklung. Wer dagegen im Detailhandel, im Handwerk oder in der Pflege arbeitet, bezahlt mit seinem Gehalt dafür, dass die Schweiz funktioniert – ohne entsprechend entschädigt zu werden.

Das ist eine gesellschaftliche Schieflage, die sich die reiche Schweiz eigentlich nicht leisten sollte.

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