Das Fussballfest beginnt mit einem Klimatest in Sachen Grundrechte

von Nico Stino

Wenige Tage vor dem Anpfiff der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 dominieren nicht Taktikanalysen oder Torschützenwetten die Schlagzeilen – sondern Bilder, die an Sicherheitszonen erinnern, nicht an Sportstadien. Die USA empfangen die Weltgemeinschaft auf ihre Art: mit Metaldetektoren auf Rollfeldern, stundenlangen Verhören und Abschiebungen. Was sich am Einreisedesk der amerikanischen Grenzbehörden abspielt, wirft grundlegende Fragen auf – nicht nur über Gastfreundschaft, sondern über das Verhältnis zwischen Sportpolitik, Geopolitik und Menschenwürde.

Der Fall Artan: ein Schiedsrichter als Testfall

Omar Abdulkadir Artan, 34 Jahre alt, Schiedsrichter aus Somalia, war von der FIFA für mehrere Partien der WM 2026 nominiert worden. Er wäre der erste Somalier gewesen, der ein Spiel beim grössten Fussballturnier der Welt gepfiffen hätte. Stattdessen endete seine Reise am Flughafen Miami: Artan wurde am Flughafen festgehalten, stundenlang von US-Grenzbeamten verhört und anschliessend in einer Haftzelle untergebracht, bevor er abgeschoben wurde ￼. Sein gültiges Visum und sein Diplomatenpass – Dokumente, die bei normalen Einreiseverfahren zur sofortigen Durchreise berechtigen – nützten nichts. Somalia gehört zu jenen Ländern, auf die die Einreisebeschränkungen der Trump-Administration Anwendung finden.

Während Artan in Mogadischu triumphal empfangen wurde, wusch sich die FIFA die Hände: Man habe keinen Einfluss auf die Migrationspolitik der Gastgeberländer, liess der Weltverband verlauten. Eine Antwort, die in ihrer Kürze entlarvend ist.

Kein Einzelfall: Senegal, Usbekistan, Iran

Auch der irakische Stürmer Aymen Hussein wurde stundenlang festgehalten und verhört, bevor er schliesslich die Einreisegenehmigung erhielt. ￼ Sein Fall ähnelt dem von Artan im Ablauf, unterscheidet sich jedoch im Ausgang. Beide stehen stellvertretend für ein System, das offenbar auf alle Delegationen angewendet wird.

Besonders aufsehenerregend war die Behandlung der senegalesischen Nationalmannschaft: Der Kader mitsamt Betreuerstab wurde unmittelbar nach der Landung auf dem Rollfeld durchsucht. ￼ Ähnliches widerfuhr Usbekistan – das Team, das vom Weltmeister von 2006, Fabio Cannavaro, trainiert wird, wurde bei der Einreise von Metaldetektoren und Drogenspürhunden empfangen. ￼

Den komplexesten Fall stellt der Iran dar: Nach monatelanger mexikanischer Vermittlung erhielten die iranischen Spieler die Erlaubnis, an Spieltagen in die USA einzureisen – mit der Auflage, die Nächte in Tijuana zu verbringen. ￼ Zahlreiche Betreuungspersonen warten weiterhin auf ihre Visa, andere – darunter Verbandspräsident Mehdi Taj – haben bereits ein definitives Einreiseverbot erhalten und werden nicht an der WM teilnehmen können.

Auf Nachfragen von Journalisten erklärte Präsident Trump knapp, die USA liessen «nur die richtigen Leute» ins Land.

FIFA: Schweigen und Bigotterie

Die Haltung der FIFA in dieser Angelegenheit ist bemerkenswert. Der Weltverband, der sich seit Jahren als Hüter universeller Werte und sportlicher Inklusion inszeniert, zeigt angesichts der systematischen Diskriminierung von Delegationen aus Ländern des Globalen Südens keine öffentliche Reaktion. Stattdessen gilt die institutionelle Energie der Lösung eines prosaischeren Problems: Rund 200’000 Tickets sind unverkauft geblieben ￼, weshalb die Preise gesenkt wurden, um leere Ränge zu vermeiden. Die enge Freundschaft zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Donald Trump scheint das institutionelle Gewissen des Verbands zuverlässig zu betäuben.

«No ICE in the Cup»

Zivilgesellschaftliche Gegenwehr regt sich indes von unerwarteter Seite. Eine Gruppe amerikanischer Künstlerinnen und Künstler hat die Kampagne «No ICE in the Cup» lanciert ￼ – mit der Forderung, Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE aus Stadien und Fanmeilen zu verbannen. «Die Präsenz der ICE», warnen die Initianten, «riskiert, dieses Fest in einen Moment der Grausamkeit und Angst zu verwandeln.» Dass US-amerikanische Kunstschaffende eine solche Kampagne für eine Weltmeisterschaft im eigenen Land lancieren müssen, sagt viel über den Zustand des Landes aus.

Sport als Spiegel der Macht

Die Bilder von senegalesischen Nationalkickern auf dem Rollfeld, umringt von bewaffneten Grenzbeamten und Schäferhunden, werden bleiben. Sie illustrieren in konzentrierter Form, was die Trump-Administration seit Monaten betreibt: eine Politik, die auf Abschreckung und Demütigung setzt, und die vor dem grössten Sportevent der Welt nicht haltmacht.

Für die Schweiz – deren Nationalteam an der WM 2026 ebenfalls vertreten ist – bleibt die Frage relevant: Wie verhält sich Swiss Football zu diesen Vorgängen? Und welche Haltung nimmt das offizielle Bern ein, wenn Sportdiplomatie mit Menschenrechtsfragen kollidiert? Schweigen wäre keine unschuldige Position.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.