Von Nico Stino

Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB in Bern erhält so viele Hinweise auf mögliche Missstände wie noch nie. Bemerkenswert dabei: Ein grosser Teil der Meldungen betrifft nicht irgendwelche Aussenseiter der Branche, sondern jene grossen Prüfgesellschaften, die selbst über Recht und Ordnung in der Schweizer Wirtschaft wachen sollen – PwC, EY, KPMG und Deloitte.

Eine Behörde, die nicht überall sein kann

Wirtschaftsprüfer geraten hierzulande meist nur dann in die Schlagzeilen, wenn irgendwo ein Skandal ans Licht kommt. Umso wichtiger ist eigentlich die Qualitätssicherung im Verborgenen – jene Arbeit, die verhindern soll, dass Defizite überhaupt erst entstehen. Zuständig dafür ist die RAB, die Schweizer Wirtschaftsprüfern ihre Zulassungen erteilt und deren Einhaltung von Gesetz und Berufsrecht überwacht.

Weil die kleine Bundesbehörde unmöglich flächendeckend kontrollieren kann, setzt sie neben klassischen Prüfungen zunehmend auf ein Instrument, das in der Schweiz sonst eher stiefmütterlich behandelt wird: Whistleblowing. Anders als in vielen anderen Ländern geniessen Hinweisgeber hierzulande nur wenig gesetzlichen Schutz – ein Umstand, der Whistleblowing insgesamt unattraktiv macht. Die RAB hat darauf mit einer eigenen, anonymisierten Meldeplattform reagiert.

Fallzahlen verdreifachen sich in wenigen Jahren

Der Erfolg dieses Ansatzes lässt sich an den Zahlen ablesen. Laut dem jüngsten Jahresbericht der Aufsichtsbehörde nutzten Hinweisgebende 2025 insgesamt 78-mal die Möglichkeit, auf mutmassliche Fehlentwicklungen aufmerksam zu machen. Im Vorjahr waren es noch 63, und 2021 lediglich 21 Meldungen. Innert vier Jahren hat sich die Zahl damit fast vervierfacht.

Die RAB führt diese Entwicklung auf ein wachsendes Vertrauen in die externe Plattform zurück: Die Übermittlung der Hinweise erfolgt verschlüsselt, eine Rückverfolgung sei technisch ausgeschlossen. Wer eine Meldung macht, muss demnach nicht befürchten, dass die eigene Identität – und damit möglicherweise der Arbeitsplatz – auf dem Spiel steht.

Die grossen Vier selbst im Visier

Besonders aufschlussreich ist, wen die Hinweise betreffen. Rund die Hälfte aller Meldungen 2025 richtete sich gegen beaufsichtigte Revisionsunternehmen – also just jene Gesellschaften wie PwC, EY, KPMG oder Deloitte, die als Prüfer eigentlich für Ordnung in den Büchern anderer Unternehmen sorgen sollen. Offenbar herrscht selbst in diesen Häusern intern Unmut darüber, dass Regeln nicht überall eingehalten werden.

Die Plattform löst dabei ein Problem, das Hinweisgebersysteme oft plagt: Häufig fehlen in Erstmeldungen wichtige Angaben. Die RAB hat deshalb die Möglichkeit geschaffen, über ein geschütztes – bei Bedarf vollständig anonymes – Postfach Rückfragen an die Whistleblower zu richten, ohne deren Identität preiszugeben.

Mehr Verfahren, mehr Verweise, mehr Zulassungsentzüge

Dass das System nicht nur auf dem Papier funktioniert, zeigen die Folgezahlen. Die von Reto Sanwald geführte Behörde eröffnete 2025 in sechs Fällen Enforcement-Verfahren, die direkt auf Whistleblowing-Hinweise zurückgehen. Insgesamt sprach die RAB im vergangenen Jahr 112 Verweise aus – gegenüber 80 im Jahr 2024. Auch bei den Zulassungsentzügen zeigt sich ein deutlicher Anstieg: fünf im Jahr 2025, verglichen mit lediglich zwei im Vorjahr.

Einordnung

Die Zahlen legen nahe, dass die RAB mit ihrer anonymisierten Meldeplattform einen Nerv trifft, den das schweizerische Whistleblower-Recht bislang verfehlt. Während eine umfassende gesetzliche Regelung zum Schutz von Hinweisgebern in der Schweiz seit Jahren politisch harzt, zeigt das Beispiel der Revisionsaufsicht, dass technische und organisatorische Lösungen – Verschlüsselung, Anonymität, geschützte Rückfragekanäle – auch ohne grosse Gesetzesreform Wirkung entfalten können. Dass ausgerechnet die grossen Prüfgesellschaften selbst zu den am häufigsten gemeldeten Adressaten zählen, unterstreicht zudem, dass Governance-Defizite keineswegs nur bei kleineren, unbekannteren Akteuren der Branche zu suchen sind.

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