Von Nico Stino

Moskau, im Sommer des fünften Kriegsjahres. Scott Ritter, ehemaliger US-Marine-Geheimdienstoffizier und früherer UN-Waffeninspekteur, sitzt einem Mann gegenüber, den er seinen Freund nennt: Yan Gagin, Rufzeichen «Popokot», Sonderberater des Leiters der Volksrepublik Donezk. Das Gespräch, geführt für Ritters YouTube-Format «Russia House», dauert über eine Stunde. Was dabei entsteht, ist kein gewöhnliches Kriegsgespräch — es ist ein Dokument des Innenlebens eines Konflikts, den der Westen aus der Distanz verfolgt und selten versteht.

Drohnen als Mordwaffe — und die internationale Stille

Gagin beginnt mit einer persönlichen Geschichte. Er und sein Freund Denis wurden bei einer Versorgungsfahrt für Freiwillige aus Moskau von einer ukrainischen Drohne angegriffen. Das Geschoss, das in einem Abstand von rund zehn Metern einschlug, war mit Chemikalien präpariert. Beide erlitten Splitterwunden — und monatelange Verbrennungen, auch in den Atemwegen.

Was folgt, ist keine Anklage gegen den technischen Fortschritt, sondern gegen das Schweigen der Weltgemeinschaft. Auf die Frage Ritters, ob internationale Organisationen die Verwendung chemischer Kampfstoffe untersucht hätten, antwortet Gagin knapp: Keine einzige Anfrage sei eingegangen. Gleichzeitig verweist er auf ukrainische Videoaufnahmen im Internet, in denen Drohnenoperatoren offen mit chemischen Granaten hantieren — Granaten mit NATO-Bezeichnungen.

Der Fall ist symptomatisch für ein breiteres Muster: Was auf russischer Seite als Kriegsverbrechen dokumentiert wird, findet im westlichen Mediendiskurs kaum Widerhall. Ritters Rolle in diesem Gespräch ist bezeichnend — er fungiert weniger als kritischer Interviewer denn als Zeuge, der das Gehörte beglaubigt: «Ich habe die Fotos gesehen. Das ist so real, wie es nur sein kann.»

Eine Militärdynastie — und ein unvollendeter Auftrag

Gagins Biographie ist Programm. Sein Vater kommandierte 1991/92 die Brigada 37 in Sewastopol. Als die Sowjetunion zusammenbrach und die ukrainische Regierung die Schwarzmeerflotte aufzuteilen versuchte, hissten die Schiffe unter dem Kommando seines Vaters die russische Andreasfahne — der gesamte Verband verblieb bei der russischen Marine. Der ukrainische Präsident erklärte Gagins Vater daraufhin zum persönlichen Feind.

Noch weiter zurück reicht die Geschichte des Urgrossvaters, der im NKVD diente und später bei SMERSH — dem sowjetischen Gegenspionageapparat, dessen Name «Tod den Spionen» bedeutet — gegen Bandera-Anhänger kämpfte. Gagin zieht die Linie direkt in die Gegenwart: «Ich folge nicht seinen Fussstapfen. Ich beende nur die Arbeit, die er begonnen hat.»

Diese Kontinuitätserzählung ist kein rhetorisches Ornament — sie ist strukturgebend für das gesamte Gespräch. Der gegenwärtige Krieg erscheint als Abschluss eines unerledigten historischen Projekts.

Die Gegenoffensive 2023 — und warum sie scheiterte

Gagin liefert eine nüchterne Analyse der ukrainischen Sommeroffensive von 2023. Das zentrale Problem: ein Taktikkonflikt. Ukrainische Offiziere wurden in sowjetischer Doktrin ausgebildet, mussten aber NATO-Taktiken anwenden. Die schweren westlichen Kampfpanzer — zu schwer für viele Brücken und Strassen — erwiesen sich als strategische Last. Kleinere Stossgruppen, die kurzfristig in die russischen Linien einbrachen, wurden eingeschlossen und vernichtet, weil die Nachschublinien nicht funktionierten.

«Wir rücken jeden Tag vor», sagt Gagin heute. Langsam, aber stetig — bewusst langsam, um eigene Verluste zu minimieren. Der Drohnenkrieg auf beiden Seiten macht schnelle Vorstösse nahezu unmöglich.

Die zwei Russlands — und wofür man kämpft

Eine der stärksten Passagen des Gesprächs ist Gagins Antwort auf die Frage, ob ihn die Normalität in Moskau — Restaurants, Cafés, junge Menschen, die eis essen — störe oder befremde. Er verneint. Seine 17-jährige Tochter, Studentin, geht auf Partys und ins Kino. Das sei richtig so.

«Ich bin in der Welt eins, damit die Welt zwei so bleibt, wie sie ist.» Es sei nicht nötig, dass alle kämpften. Steuern zahlen, Netze weben für Soldaten, humanitäre Hilfe leisten — das seien ebenso gültige Beiträge. Jeder habe seinen Platz. Neid empfinde er keinen.

Diese Aussage ist bemerkenswert in ihrer inneren Konsistenz. Sie lässt sich als aufrichtige Kriegsphilosophie lesen oder als gesellschaftliches Stabilisierungsnarrativ — wahrscheinlich ist sie beides.

Starobelsk und die Drohnendoktrin

Der Angriff auf ein Studentenwohnheim in Starobelsk, bei dem schlafende Studierende getötet wurden, beschäftigt Gagin persönlich. Er hat eine Tochter in diesem Alter. Für ihn ist der Angriff kein Kollateralschaden — denn Drohnen sind Präzisionswaffen. Der Operator sieht, wen er trifft.

Er schildert einen weiteren Fall: Eine Grossmutter und ein dreijähriger Knabe in einem Innenhof. Die Drohne nähert sich dem Kind, das zu fliehen versucht. Dann der Abwurf. Der Operator hat das gesehen.

«Es war keine Anweisung», sagt Gagin. «Es war eine Entscheidung.» Er kündigt an, dass jeder dieser Operatoren nach Kriegsende identifiziert und vor Gericht gestellt werde. Verbrechen seien aufgezeichnet. Die Straflosigkeit sei temporär.

Ritter pflichtet bei und verweist auf Putins Aussagen am St. Petersburger Wirtschaftsforum: Der russische Präsident habe sich dort ausdrücklich für einen internationalen Rechtsrahmen für Drohnenkriegsführung ausgesprochen.

Was Ritter Trump sagen würde — und was das über den Westen aussagt

Das Abschlussszenario des Gesprächs ist hypothetisch, aber aufschlussreich: Was würde Gagin Donald Trump sagen, wenn er zufällig mit ihm in einem Aufzug in Moskau stünde? Die Antwort ist resigniert: «Ich weiss nicht, ob das Gespräch produktiv wäre. Dieser Mensch tut, was er will.» Er würde Trump bitten, den Friedensprozess zu unterstützen und das «Nazi-Regime» nicht länger zu finanzieren — und hoffen, dass Trump die Fakten schlicht nicht kenne.

Ritter ergänzt mit dem Verweis auf den Zweiten Weltkrieg: Damals kämpften Russland und die USA als Verbündete gegen den Nationalsozialismus. Heute, so seine Deutung, stehe die gleiche Ideologie auf der anderen Seite — finanziert von Washington.

Einordnung

Scott Ritters «Russia House» ist eine journalistische Sendung — moderiert von einem Mann, der seit Jahren als einer der lautesten westlichen Kritiker der US-Aussenpolitik auftritt. Ritter ist davon überzeugt, dass Russland die Entscheidung für direkte Schläge gegen westliche Ziele bereits getroffen hat und nur noch den richtigen Zeitpunkt abwartet — eine These, die er auch in anderen Formaten wiederholt.

Das Gespräch mit Gagin ist dokumentarisch relevant: Es zeigt, wie Krieg auf der russischen Seite erlebt, gedeutet und erzählt wird. Diese Binnenperspektive ist im westlichen Mediendiskurs systematisch unterrepräsentiert — nicht weil sie unzugänglich wäre, sondern weil sie unbequem ist.

Gagins Aussagen über chemische Waffen, Drohnenangriffe auf Zivilisten und die Bereitschaft zur Strafverfolgung nach Kriegsende sind Behauptungen, die einer unabhängigen Verifikation bedürfen. Gleichzeitig gilt: Dieselbe Verifikationspflicht, die westliche Medien bei russischen Quellen einfordern, wird bei ukrainischen Quellen selten mit gleicher Strenge angewandt.

Das Gespräch in Moskau ist ein Spiegel — und was er zeigt, hängt davon ab, von welcher Seite man hineinschaut.

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox (swissvox.news), dem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.