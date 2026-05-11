Rosa Sticki und ihre Töchter: Opfer des NS-Terrors – und der Schweizer Abschottung

Von Nico Stino | Swissvox

Sie hiessen Rosa, und sie hatte drei Töchter. Mehr als das wusste lange niemand. Die Geschichte der Familie Sticki war das, was Historiker eine «stille Geschichte» nennen: eine Geschichte ohne Denkmal, ohne Akte, ohne Nachkommen, die sich zu Wort melden. Eine Geschichte, die im Vergessen zu verschwinden drohte – wie so viele andere.

Das hat sich geändert. Dank der hartnäckigen Recherchen des Vereins Stolpersteine Schweiz, namentlich der Historikerin Catrina Langenegger, sind Rosa Sticki und ihre drei Töchter heute keine Unbekannten mehr. Wir kennen ihre Namen. Wir kennen ihre Gesichter. Und wir kennen das Schicksal, das ihnen die Geschichte aufgezwungen hat – durch den nationalsozialistischen Terror, aber auch durch die Kälte der Schweizer Flüchtlingspolitik.

Letzte Woche wurden in Zürich erneut Stolpersteine verlegt. Kleine Messingtafeln im Pflaster, unscheinbar und doch unübersehbar. Jeder Stein trägt einen Namen.

Zwei Täter, ein Schicksal

Das Schicksal der Familie Sticki ist kein einfaches. Es hat nicht einen Täter, sondern zwei.

Der erste ist offensichtlich: das nationalsozialistische Terrorregime, das ab 1933 systematisch die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Europas betrieb. Der zweite ist unbequemer: die Schweiz. Jenes Land, das sich heute gerne als Hort der Humanität und des Völkerrechts darstellt, wies während der Jahre des Holocausts Zehntausende von Flüchtlingen an den Grenzen ab – in dem vollen Wissen, was diese Menschen erwartete, wenn sie zurückgeschickt wurden.

Die Schweiz war nicht naiv. Sie war informiert. Spätestens ab 1942 lagen den Behörden in Bern zuverlässige Berichte über die Massenvernichtung vor. Dennoch hielt die Eidgenossenschaft an ihrer restriktiven Abweisungspraxis fest. «Das Boot ist voll» – dieser Satz des damaligen Bundesrats Eduard von Steiger ist zum Symbol dieser Politik geworden. Ein Symbol der Schande.

Rosa Sticki und ihre Töchter stehen exemplarisch für jene, die an dieser doppelten Mauer scheiterten: der nationalsozialistischen Verfolgung einerseits und der schweizerischen Abschottung andererseits.

Was Stolpersteine leisten

Die Idee des deutschen Künstlers Gunter Demnig ist bestechend in ihrer Schlichtheit: ein Stein, ein Name, ein Mensch. Keine monumentalen Gedenkstätten, keine abstrakten Zahlen. Stolpersteine zwingen zur Konkretion. Man stolpert – im besten Fall buchstäblich, zumindest aber im übertragenen Sinne – über einen einzelnen Menschen, dem ein einzelnes Schicksal gehörte.

Genau das ist ihre Stärke. Die Shoah kostete sechs Millionen Menschen das Leben. Diese Zahl ist so ungeheuerlich, dass sie das menschliche Vorstellungsvermögen überfordert. Sechs Millionen – das ist abstrakt. Rosa Sticki und ihre drei Töchter – das ist konkret.

Der Verein Stolpersteine Schweiz leistet in diesem Sinne Arbeit, die man ohne Übertreibung als zivilgesellschaftliche Pflicht bezeichnen kann. Historikerin Catrina Langenegger und ihre Mitstreitenden graben in Archiven, rekonstruieren Lebensläufe, machen aus Nummern wieder Menschen. Diese Arbeit verdient Respekt und öffentliche Anerkennung.

Das Versagen, das nicht verjährt

Man mag einwenden, dass die Ereignisse über achtzig Jahre zurückliegen. Dass die Verantwortlichen längst tot sind. Dass die Schweiz seither Schritte unternommen hat, sich mit dieser dunklen Seite ihrer Geschichte auseinanderzusetzen – nicht zuletzt durch den Bergier-Bericht von 2002, der die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg schonungslos analysierte.

Das stimmt alles. Und dennoch: Erinnerungsarbeit ist keine Frage der juristischen Verjährung. Sie ist eine moralische Verpflichtung gegenüber jenen, die keine Stimme mehr haben.

Rosa Sticki kann nicht mehr sprechen. Ihre Töchter auch nicht. Aber die Schweizer Gesellschaft kann sprechen – indem sie ihre Geschichte nicht verdrängt, sondern anerkennt. Indem sie Institutionen wie den Verein Stolpersteine Schweiz unterstützt. Indem sie zulässt, dass kleine Messingtafeln im Zürcher Pflaster unbequeme Fragen aufwerfen: Was hätten wir getan? Was würden wir heute tun?

Die Stolpersteine in Zürich sind mehr als Gedenksteine. Sie sind eine stille Anklage und eine stille Einladung zugleich – eine Einladung, hinzuschauen, innezuhalten und sich zu erinnern. An Rosa Sticki. An ihre drei Töchter. An die Tausenden, die an der Schweizer Grenze abgewiesen wurden, obwohl sie Schutz gesucht hatten und obwohl die Behörden wussten, was ihnen drohte.

Catrina Langenegger und der Verein Stolpersteine Schweiz haben Rosa Sticki und ihre Familie aus dem Vergessen geholt. Das ist ein Akt der Würde. Und er erinnert uns daran, dass Geschichte nicht abstrakt ist – sie hat Namen, Gesichter und Schicksale, die wir nicht vergessen dürfen.

Weiterführende Informationen zum Verein Stolpersteine Schweiz und den Verlegungen in Zürich: stolpersteine-schweiz.ch