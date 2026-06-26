Von Nico Stino

Es gibt Politiker, die man vergisst, sobald sie das Podium verlassen haben. Und es gibt solche, deren Worte noch Jahre später im Raum stehen. Oskar Freisinger gehört zur zweiten Kategorie – nicht weil er immer recht hat, sondern weil er sagt, was andere denken, aber nicht aussprechen.

Der ehemalige SVP-Nationalrat und Staatsrat aus dem Kanton Wallis ist kein Mann der weichen Formulierungen. In einem ausführlichen Gespräch mit der «Schweizer Zeit» legt er dar, warum er die unkontrollierte Massenzuwanderung für eine existenzielle Bedrohung der Schweiz hält – und warum er den politischen Islam für das gefährlichste Phänomen unserer Zeit hält.

Einwanderung ja – aber in geordneten Bahnen

Freisinger ist, wie er selbst betont, kein grundsätzlicher Einwanderungsgegner. Sein Vater kam 1952 aus dem Tiroler Österreich in die Schweiz – mit einem gültigen Arbeitsvertrag, in geordneten Bahnen. «Das ist kein Problem», sagt er, «wenn es in geordneten Bahnen verläuft.»

Das Problem sei ein anderes: Wenn die Zuwanderung aus dem Ruder laufe, entstünden Parallelgesellschaften. Freisinger warnte bereits vor zwanzig Jahren davor – und sieht sich heute bestätigt. Banlieues in Frankreich, No-go-Areas in Grossbritannien, ethnische Konflikte auf Schweizer Strassen: Kurden gegen Türken, Israelis gegen Palästinenser. «Wir importieren die Konflikte anderer Ethnien und Länder in unser Land», sagt er. «Und wir haben dann keine Kontrolle mehr darüber.»

Die Lösung? Politischen Willen zeigen. Als Eritreer täglich mit dem Zug über den Simplon kamen, genügte es, die Polizei zum Bahnhof Brig zu schicken und den ersten Zug nach Italien zurückzuschicken. «Dann kam keiner mehr.» Das klingt simpel. Es ist simpel. Und es hat funktioniert.

Die Lebensdichte-Frage

Die Schweiz hat 42.000 Quadratkilometer – die Hälfte davon Berge. Im Wallis sind gerade einmal zwanzig Prozent der Fläche wirklich bewohnbar. Wenn die Bevölkerungsdichte weiter steigt, wird das Rhonetal von Brig bis Monthey zu einer einzigen zusammenhängenden Stadt. Die Zweitwohnungsinitiative hat die Bautätigkeit zusätzlich ins Tal gedrückt.

«Verdichtet wohnen» lautet die Antwort der Eliten. Freisinger nennt es beim Namen: Millionäre mit grosszügigen Villen bauen Kaninchenkästen für die anderen. Die Eigentumsquote in der Schweiz liegt bei 35 bis 37 Prozent – dem tiefsten Wert in Europa. Frankreich, ein ärmeres Land, kommt auf 70 Prozent. «Wie kann eine junge Familie noch bauen? Wie kann sie noch vom Eigenheim träumen?»

Die Geburtenrate sinkt auf 1,15, 1,16. Die Standardantwort lautet: Also müssen wir mehr Leute reinholen. Freisinger dreht die Kausalität um: Was, wenn die Masseneinwanderung selbst die Ursache der sinkenden Geburtenrate ist? Steigende Bodenpreise, sinkende Kaufkraft, verstopfte Zukunftsperspektiven – wer in diesem Klima aufwächst, macht weniger Kinder. «Es ist viel billiger, eine billige Arbeitskraft aus dem Ausland zu holen, als hier Kinder zu erziehen, die zwanzig Jahre Ausbildung kosten.»

Al-Jazeera, 80 Millionen Zuschauer, ein Satz

Der Kern des Interviews liegt in einer Szene, die Freisinger mit entwaffnender Präzision schildert. Nach der Minarettinitiative – deren Identifikationsfigur er war, die er in drei Sprachen, in der Arena, im Tessiner Fernsehen, auf allen Hauptbühnen verteidigte, und die entgegen allen Umfragen mit 58 Prozent angenommen wurde – debattierte er auf Al-Jazeera gegen einen Vertreter der Hamas. Achtzig Millionen Zuschauer. Die gesamte Schweizer Journaille wartete im Vorzimmer und riet ihm ab.

Freisinger legte seinen Standpunkt dar: Glaubt, was ihr wollt. Aber wenn ihr hierher kommt, haltet ihr euch an unser Rechtssystem.

Die Antwort seines Gegenübers: «Unsere Glaubensbrüder, die sich in Europa anpassen an eure Lebensformen, werden die Ersten sein, denen wir die Gurgel durchschneiden, wenn wir die Macht übernommen haben.»

Die Journalisten im Vorzimmer waren bestürzt. Freisinger war es nicht. Der Mann hatte nur bestätigt, wovor er seit Jahren warnte.

Inkompatibilität als Strukturproblem

Freisingers Islamkritik ist keine Pauschalverurteilung von Gläubigen. Er kennt Muslime, sagt er, die mehr Rotwein trinken als er. Das Problem ist struktureller Natur: Das Rechtsverständnis des Islam – keine Gewaltentrennung, Religion und Zivilrecht im selben Paket, die Scharia als göttliches Gesetz – ist mit dem schweizerischen Rechtssystem nicht vereinbar.

König Hassan II. von Marokko hat es im französischen Fernsehen einmal selbst formuliert: «Der Islam ist wie Öl im Wasser. Man kann die Flasche schütteln, dann löst es sich auf. Lässt man sie ruhen, bilden sich die Tropfen wieder.» Islam löse sich nicht im Wasser der Demokratie auf.

Was Freisinger besonders beunruhigt: Die dritte Generation ist extremer als die erste. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit muslimischer Jugendlicher in der Schweiz die Scharia über das Landesrecht stellt. Der Messerstecker in Winterthur – Schweizer Staatsbürger – sagte der Richterin ins Gesicht: «Mich interessiert euer Schweizerrecht nicht.»

Das Ghetto ist das Problem, nicht der Einzelne. Wo Integration scheitert, wo Parallelgesellschaften entstehen, wo Polizisten keine Banlieues mehr betreten – dort radikalisiert sich eine verlorene Jugend, die den Koran kaum kennt, aber die Sprache der Gewalt versteht.

Wer hat den politischen Islam gross gemacht?

Freisinger macht an einem Punkt eine bemerkenswerte Einschränkung. Der islamische Extremismus in Europa ist nicht vom Himmel gefallen. Die Kriege im Irak, in Somalia, in Syrien – das «endlose Morden und Bombardieren» des Westens – haben die grossen Flüchtlingsströme ausgelöst. «Wer hat die gezüchtet? Wer hat sie finanziert?» Die Hand, die man finanzierte, hat schliesslich gebissen. Twin Towers. Zwanzig Jahre Afghanistan. Null Ergebnis.

Frankreich wird heute durch seine ehemalige Kolonie Algerien mitbevölkert – über das droit du sol, das Recht des Bodens, das arabischen Frauen ermöglicht, in Frankreich zu entbinden und dem Kind den französischen Pass zu sichern. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Demographie.

Das Nein als Akt der Individuation

Das Gespräch endet unerwarteterweise philosophisch. Wann wird ein Mensch zum Individuum? Mit zweieinhalb Jahren, wenn er zum ersten Mal Nein sagt. Nein – das ist schwieriger als Ja. Jedem Ja zuzustimmen kann jeder. Nein braucht Mut.

Dieser Mut fehle heute. Ein «fehlgeleiteter Toleranzbegriff» habe sich breit gemacht. Feministinnen demonstrieren für den islamischen Schleier. Schwule Aktivisten solidarisieren sich mit Bewegungen, die sie als Erste verfolgen würden. «Ich bin euer Feind?», fragt Freisinger. «Da steht einfach die Welt kopf.»

Der Weg zur Hölle, sagt er, sei mit den besten Absichten gepflastert. Die grössten Pflasterer seien SPÖ und Grüne.

Einordnung

Man muss Oskar Freisinger nicht in allem folgen. Seine Rhetorik ist gelegentlich grob, seine Verallgemeinerungen sind es bisweilen auch. Aber wer seine Thesen einfach als «rechtspopulistisch» abtut und zur Tagesordnung übergeht, leistet sich dieselbe Bequemlichkeit, die er den Gutmenschen im Al-Jazeera-Vorzimmer vorwirft.

Die Fragen, die er stellt, sind echte Fragen. Warum ist die dritte Generation extremer als die erste? Warum lassen wir Ghetto-Bildung zu und wundern uns dann über die Konsequenzen? Warum sinkt die Geburtenrate, und was hat das mit Bodenpreisen und Kaufkraft zu tun? Warum darf man den politischen Islam nicht kritisieren, ohne sofort als Islamophober abgestempelt zu werden?

Die Schweiz hat 25 Prozent Ausländeranteil. Sie ist damit offener als Frankreich, offener als Deutschland. Integration ist möglich – aber sie setzt voraus, dass man sie auch will. Auf beiden Seiten.

Quelle:

https://youtu.be/GTwZvqDE0ZY?si=Gzn8PTcdnd1ZOakW

Nico Stino ist Journalist und Mitgründer von Swissvox.