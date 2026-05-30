Am vergangenen Donnerstagmorgen griff ein Mann am Bahnhof Winterthur offenbar wahllos drei Personen mit einer Stichwaffe an. Ein Opfer wurde schwer verletzt. Der Tatverdächtige – ein schweizerisch-türkischer Doppelbürger, der in Wülflingen aufgewachsen ist – wurde nach der Tat festgenommen. Sicherheitsdirektor Mario Fehr bezeichnete den Angriff noch am selben Tag als «Terrorakt», Bundespräsident Guy Parmelin schloss sich dieser Einschätzung wenig später an. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen mehrfachen versuchten Mordes sowie Beteiligung an einer terroristischen Organisation. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Eine lange Spur in den Behördenakten

Der Tatverdächtige war den Zürcher Sicherheitsbehörden seit Jahren bekannt. Bereits 2015 berichtete der «Tages-Anzeiger» über seine Radikalisierung – das war der Ausgangspunkt für behördliche Ermittlungen. Als er im April 2016 wegen einer Schlägerei aus dem Jahr 2013 eine zehnmonatige Freiheitsstrafe antrat, konfiszierten die Behörden seinen Laptop. Das Gerät war nach Angaben der Ermittler mit jihadistischen Inhalten und IS-Hinrichtungsvideos gefüllt.

Während der Einvernahme im Gefängnis Gmünden in Appenzell Ausserrhoden offenbarte der damals 21-Jährige ein Weltbild, das Verschwörungsdenken und extremistische Überzeugungen verband. Die Pariser Attentate von 2015 seien «nachgespielt» worden, sagte er gegenüber dem einvernommenden Polizisten. Auch 9/11 sei eine Inszenierung gewesen. Ob Osama bin Laden oder IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi überhaupt existierten, bezweifelte er ebenfalls – er verwies auf «höhere Mächte», die dem Islam den Krieg erklären wollten.

Radikalisierung im familiären Vakuum

Der Tatverdächtige wuchs gemeinsam mit zwei Brüdern in Winterthur-Wülflingen auf. Das Elternhaus war nach Aussagen von Bekannten wenig religiös; der Vater lebte getrennt von der Familie in der Türkei, die Mutter arbeitete Vollzeit als Küchenhilfe. Die drei Söhne schliefen noch als Erwachsene zu dritt in einem Zimmer. Bilder aus einer Hausdurchsuchung von 2016 zeigten laut Recherchen eine verwahrloste Wohnung.

Der Tatverdächtige brach die Handelsmittelschule ab, verbrachte nach eigenen Angaben bei den Behörden zwei Jahre fast ausschliesslich in seinem Zimmer und hörte auf zu arbeiten. Ein Wendepunkt sei für ihn eine Schlägerei gewesen, nach der er in Untersuchungshaft landete. Das eigentliche Bekehrungserlebnis beschrieb er anders: Er habe einmal im Wald einen Turm bestiegen, drei Stunden den Koran gelesen – und sei «rechtgeleitet» worden.

Die Bushaltestelle in Wülflingen entwickelte sich ab 2014 zum Treffpunkt radikaler Islamisten. Von dort führte der Weg in die An’Nur-Moschee, die schweizweit als Zentrum der Winterthurer Salafisten-Szene bekannt ist. Auch die Brüder des Tatverdächtigen radikalisierten sich: Beide wurden 2018 wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Drohung im Zusammenhang mit einem gewaltsamen Vorfall in der Moschee verurteilt. Ein Freund des Tatverdächtigen reiste nach Syrien aus und kam 2015 mutmasslich bei einem US-Luftangriff ums Leben.

Isolation, Grössenwahn und Gewaltankündigungen

Nach 2018 verlor sich der Tatverdächtige zunehmend. Er blieb bei der Mutter, mied soziale Kontakte und vertiefte sich in Verschwörungstheorien – darunter die Überzeugung, die Erde sei eine Scheibe. Gegenüber anderen bezeichnete er sich als schizophren und behauptete, Dinge wahrzunehmen, die anderen verborgen blieben. Gleichzeitig hielt er sich für den bedeutendsten islamischen Gelehrten des Jahrhunderts.

Ein Mobiltelefon besass er nach Angaben aus seinem Umfeld nicht; erreichbar war er nur über Festnetz. Ein Informant, der die Winterthurer IS-Szene gut kennt, schilderte ihn als äusserst gewaltbereit. Er habe in der Vergangenheit angekündigt, irgendwann jemanden abzustechen.

Sein Vater bestätigte gegenüber dem «Blick», dass sein Sohn psychisch schwer angeschlagen sei. Er habe drei bis vier Schachteln Zigaretten täglich geraucht und sei in vollständiger sozialer Isolation gelebt. Versuche, ihn zur Vernunft zu bringen, seien immer wieder gescheitert. Auch ein Aufenthalt in der Türkei habe keine Veränderung gebracht.

Die Frage nach dem Behördenversagen

In den Tagen vor der Tat verdichten sich die offenen Fragen. Am Pfingstmontag meldete sich der Tatverdächtige telefonisch bei der Stadtpolizei Winterthur mit «wirren Aussagen». Daraufhin wurde eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet. Bereits am folgenden Tag verliess er die psychiatrische Klinik. Am Mittwoch wurde er offiziell entlassen, weil keine akute Eigen- oder Fremdgefährdung erkennbar war. Am Donnerstagmorgen griff er an.

Terrorismusforscher Ahmed Ajil äusserte sich gegenüber der Republik zurückhaltend zu einer möglichen Überwachungspflicht: Der Tatverdächtige sei seit Jahren unauffällig gewesen. Es wäre wohl unverhältnismässig gewesen, ihn dauerhaft zu überwachen. Kritischer beurteilt Ajil die unmittelbaren Tage vor der Tat: Dass sich jemand bei der Polizei melde und kurz darauf aus einer Klinik entlassen werde, seien Signale, die Ermittler ernst nehmen müssten.

Offen bleibt, ob die beteiligten Behörden ausreichend miteinander kommuniziert haben. Wusste die Stadtpolizei von der salafistischen Vergangenheit des Mannes? Verfügte die Psychiatrie über alle relevanten Informationen? Hatte die Kantonspolizei ihre Winterthurer Kolleginnen rechtzeitig und vollständig informiert?

Die Zürcher Kantonspolizei liess entsprechende Fragen unbeantwortet und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Bundesanwaltschaft erklärte, sie habe – entgegen der Darstellung von Sicherheitsdirektor Fehr – vorgängig kein eigenes Strafverfahren gegen den Beschuldigten geführt. Fehr hatte dies an der Pressekonferenz anders dargestellt und dabei auch den vollständigen Namen des Tatverdächtigen öffentlich genannt – ein Schritt, den Medienjuristen als unnötige Persönlichkeitsverletzung und gefährlichen Präzedenzfall werten.

Rechtliche Einschätzung – was dem Tatverdächtigen droht

Die Bundesanwaltschaft ermittelt bereits in zwei Richtungen, die unterschiedliche Strafrahmen mit sich bringen.

Mehrfacher versuchter Mord (Art. 112 StGB)

Versuchter Mord – also ein Tötungsversuch mit besonderer Skrupellosigkeit oder niedrigen Beweggründen – wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren bestraft. Da es sich um drei Opfer handelt, gilt das Asperationsprinzip: Die schwerste Tat wird mit dem schwächeren Tat bestraft, aber die Strafe wird erhöht. Realistisch drohen hier 10 bis 15 Jahre, je nach Qualifikation und Tatumständen.

Beteiligung an einer terroristischen Organisation (Art. 260ter StGB)

Diese Bestimmung sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren vor, in schweren Fällen ohne Obergrenze. Voraussetzung ist der Nachweis, dass der Mann eine terroristische Organisation aktiv unterstützt oder sich an ihr beteiligt hat – nicht bloss Sympathie geäussert hat. Hier wird die Bundesanwaltschaft die jihadistischen Inhalte auf dem Laptop von 2016 sowie frühere Verbindungen zur Winterthurer IS-Szene heranziehen müssen.

Gesamtstrafe

Bei einer Verurteilung in beiden Punkten plus allfälliger weiterer Delikte (schwere Körperverletzung des schwerstverletzten Opfers, Art. 122 StGB) ist eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 bis 20 Jahren realistisch. Eine lebenslange Verwahrung (Art. 64 StGB) kommt theoretisch in Betracht, setzt aber sehr hohe Hürden voraus – u.a. die Unbehandelbarkeit einer schweren psychischen Störung bei gleichzeitig hoher Rückfallgefahr.

Die psychiatrische Dimension

Hier liegt die grösste Unbekannte. Aus den bekannten Fakten – Selbstdiagnose Schizophrenie, paranoide Züge, Grössenwahn, soziale Isolation – ergibt sich zwingend die Frage der Schuldfähigkeit (Art. 19 StGB). Wird ein Gutachten verminderte oder aufgehobene Schuldfähigkeit feststellen, kann das Gericht anstelle einer Freiheitsstrafe eine stationäre therapeutische Massnahme (Art. 59 StGB) anordnen. Diese ist zeitlich unbefristet und kann faktisch länger dauern als eine Gefängnisstrafe.

Ausbürgerung

Sicherheitsdirektor Fehr forderte öffentlich die Ausbürgerung. Tatsächlich ermöglicht Art. 42 BüG die Aberkennung der Schweizer Staatsbürgerschaft bei Verurteilung wegen bestimmter Terrorismusdelikte. Die Voraussetzungen sind hoch, die politische Diskussion darüber dürfte jedoch unabhängig vom Ausgang des Verfahrens weitergehen.

Zusammenfassung

Je nach Gutachtenergebnis bewegt sich das Strafmass zwischen einer langen Freiheitsstrafe (15–20 Jahre) und einer unbefristeten stationären Massnahme. Letztere wäre für die öffentliche Sicherheit möglicherweise die wirksamere, aber politisch unattraktivere Option – weil sie nach aussen nicht wie eine «Strafe» wirkt.

Einordnung

Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwierig die Einschätzung von Personen ist, die seit Jahren aus dem aktiven Extremisten-Milieu verschwunden, aber nicht deradikalisiert sind. Die Kombination aus psychischer Instabilität, Verschwörungsdenken, jihadistischer Überzeugung und sozialer Isolation hätte im Rückblick als Warnsignal gelesen werden können. Ob die involvierten Behörden in der konkreten Situation über die dafür nötigen Informationen verfügten – und ob der Entlassungsentscheid aus der Psychiatrie vertretbar war –, wird die Strafuntersuchung klären müssen.