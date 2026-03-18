UNFALL / SKIGEBIET ENGELBERG

Engelberg, 18. März 2026

Kurz vor elf Uhr an einem Mittwochmorgen. Im Skigebiet Engelberg-Titlis herrscht Föhn. Böen peitschen über die Hänge oberhalb des Vierwaldstättersees. Dann löst sich eine Gondel der Anlage «Titlis Xpress» kurz nach der Mittelstation, überschlägt sich mehrmals und kommt am Hang zum Liegen. Die einzige Person in der Kabine überlebt nicht. Es ist das jüngste in einer Serie von Unglücken, die die Schweiz in den letzten Monaten erschüttert haben.

Der Hergang: Föhn und ein verhängnisvoller Moment

Es ist 11.06 Uhr, als sich das Unglück ereignet. Eine Augenzeugin, die sich am Trübseelift befindet, hört einen lauten Knall – «als ob eine Lawine gesprengt würde», schildert sie gegenüber Medien. Dann sieht sie, wie eine Gondel des «Titlis Xpress» auf der Strecke zwischen Trübsee und Stand den Halt verliert, sich mehrmals überschlägt und im Schnee zum Stillstand kommt. Videoaufnahmen von Leserreportern, die sich rasch verbreiten, zeigen den erschreckenden Moment: Die Kabine rollt unkontrolliert den steilen Hang hinunter.

Rettungskräfte eilen sofort zur Unfallstelle. Ein Helikopter der Rega aus Erstfeld fliegt auf, Sanitäter versuchen über dreissig Minuten lang, die verunfallte Person zu reanimieren – vergeblich. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt am Nachmittag an einer Medienkonferenz, was viele bereits befürchtet haben: Die Person, die sich alleine in der Gondel befand, ist verstorben. Weitere Angaben zur Identität des Opfers werden zunächst keine gemacht.

Mehrere hundert Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der Anlage. Zwischen 100 und 200 Passagiere mussten aus den stehenden Gondeln evakuiert werden – eine aufwändige Operation, die am Mittwochnachmittag noch im Gange war, insbesondere im oberen Bereich der Strecke.

Die unbequeme Frage: Warum fuhr die Bahn überhaupt?

Was die Tragödie von Engelberg über einen individuellen Unglücksfall hinaushebt, ist eine Frage, die sich angesichts der Wetterlage aufdrängt: Hätte die Gondel an diesem Morgen überhaupt in Betrieb sein dürfen?

Meteo Schweiz hatte im Voraus starke Winde prognostiziert. Gemessen wurden am Titlis Böen bis zu 105 km/h – ein klassischer Föhn-Südostwind, den Fachleute als «Guggiföhn» bezeichnen. Meteorologe Peter Wick erklärt gegenüber Medien, dass die meisten Bergbahnen den Betrieb bereits ab Windgeschwindigkeiten von 75 km/h einstellen. Die Titlis Bergbahnen selbst gaben an, einen Windalarm ab 40 km/h auszulösen und den Betrieb ab 60 km/h einzustellen – Grenzwerte, die an diesem Morgen offenbar massiv überschritten wurden.

Titlis-CEO Norbert Patt räumte an der Medienkonferenz ein, dass es «ein windstarker Tag» gewesen sei. Ob der Windalarm tatsächlich ausgelöst wurde und wann genau der Betrieb hätte eingestellt werden müssen, blieb einstweilen unklar. «Die Frage ist, ob es Spitzengeschwindigkeiten waren oder Durchschnittsgeschwindigkeiten», sagte er – eine Antwort, die mehr Fragen aufwirft als sie beantwortet. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) übernimmt die Klärung des genauen Hergangs. Die Bergbahnen erklärten sich bereit, sämtliche Kamera- und Sensordaten lückenlos zur Verfügung zu stellen.

Pikant am Rande: An diesem Morgen hätte im Skigebiet Engelberg ein FIS-Nachwuchsrennen stattfinden sollen – ein Riesenslalom der National Junior Race-Wertung mit Athletinnen und Athleten um die zwanzig Jahre. Das Rennen war wegen der starken Winde noch vor dem Gondelunglück abgesagt worden. Die Bahn hingegen fuhr weiter.

Schock bei Augenzeugen – darunter Schulkinder

Dennis (35), ein Skifahrer aus der Region, spricht von einer Katastrophe, der er nur knapp entgangen sei: Er habe ursprünglich in genau jene Gondel einsteigen wollen, die später abstürzte, dann aber in letzter Sekunde eine andere Kabine genommen. «Es hat stark gewindet. Das Seil hat einmal kurz nachgegeben, dann blieb die Bahn stehen», schilderte er. Über Lautsprecher sei er beruhigt worden, dass alle Passagiere sicher seien.

Noch bedrückender: Mehrere Schulklassen, die an einem Skilager teilnahmen, mussten das Unglück mit ansehen. Die 14-jährige Beren Akkaya aus Goldach SG berichtet: «Ich bin richtig erschrocken. Wir hatten dann Angst, mit der Gondel wieder herunterzufahren.» Rettungskräfte seien sofort zur Unfallstelle geeilt und hätten die Verletzte über eine halbe Stunde lang zu reanimieren versucht – ein Anblick, der sich den Zeugen eingebrannt hat.

Ein Unglück reiht sich ein

Das Unglück von Engelberg trifft die Schweiz in einer Phase, in der das Land kaum Zeit gefunden hat, frühere Katastrophen zu verarbeiten. Noch liegt der Brandnacht in Crans-Montana keine drei Monate zurück, als in der Silvesternacht im Walliser Bergdorf ein Barfeuer 41 Menschenleben forderte.

Bei einem verheerenden Brand in einem Postauto am 10. März 2026 in Kerzers (Kanton Freiburg) sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der mutmassliche Täter. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Ein 65-jähriger Mann hatte das Feuer im Bus mutmasslich vorsätzlich gelegt. Die Ermittlungen laufen, ein politisches/soziales Motiv wird geprüft.

Auch jenseits der Landesgrenzen häufen sich Berichte über Seilbahnvorfälle in den Alpen – doch in einem Land, das seinen Ruf für technische Präzision und Sicherheitskultur wie ein Markenzeichen pflegt, wiegt jedes Versagen besonders schwer.

CEO Norbert Patt sagte es in einer Formulierung, die in ihrer Offensichtlichkeit fast erschütternd wirkt: «Gondeln dürfen nicht abstürzen.» Das stimmt. Und der Wind war vorhergesagt.

ZUR ANLAGE

Die Gondelbahn «Titlis Xpress Trübsee–Stand» verbindet die Mittelstation Trübsee mit der Station Stand auf rund 2400 Metern Höhe. Die Strecke ist knapp 1900 Meter lang. Die letzte planmässige Revision der Anlage fand laut Betreiber im September 2025 statt. Das Skigebiet Engelberg liegt auf Gebiet der Kantone Obwalden und Nidwalden. Da sich der Unfall auf Nidwaldner Kantonsgebiet ereignete, führt die Kantonspolizei Nidwalden die Ermittlungen. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle (Sust) entscheidet, wann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden darf.

Quellen: SRF, 20 Minuten, Blick, Watson, Kantonspolizei Nidwalden (Medienkonferenz 18. März 2026)