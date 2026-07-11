Von Fredy und Claudette Isler

Die Europäische Menschenrechtskonvention gilt als eine der wichtigsten rechtlichen Errungenschaften des Kontinents. Wer sich in seinem Heimatland ungerecht behandelt fühlt und alle innerstaatlichen Instanzen ausgeschöpft hat, kann sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg wenden. So steht es in der Theorie. Die Praxis sieht, wie eine persönliche Erfahrung aus der Schweiz zeigt, deutlich komplizierter aus.

Der lange Weg durch die Instanzen

Wer in der Schweiz sein Recht sucht, durchläuft in der Regel zunächst die Bezirksgerichte, danach die Obergerichte der Kantone und schliesslich das Bundesgericht in Lausanne. Erst wenn dieser Instanzenzug vollständig ausgeschöpft ist, öffnet sich der Weg nach Strassburg. Für Betroffene bedeutet das: Jahre, mitunter Jahrzehnte, an Verfahrensdauer, dazu ein erheblicher finanzieller Aufwand für Anwaltskosten, Gerichtsgebühren und Gutachten.

Die Erwartung, die viele an den EGMR herantragen, ist einfach formuliert: Am Ende des langen Weges sollte die Frage im Zentrum stehen, ob grundlegende Menschenrechte verletzt wurden. Die tatsächliche Erfahrung zeigt jedoch, dass der Zugang selbst zur letzten Instanz mit erheblichen formellen Hürden verbunden ist – von Fristen über Zulässigkeitsvoraussetzungen bis hin zur Frage, ob eine Beschwerde überhaupt inhaltlich geprüft wird.

Formelle Hürden statt inhaltlicher Prüfung

Ein grosser Teil der beim EGMR eingereichten Beschwerden wird bereits aus formellen Gründen nicht zur materiellen Prüfung zugelassen. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf: Wenn nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Weg bis zur letzten europäischen Instanz überhaupt bewältigen kann – zeitlich, finanziell, formell – wie gross ist dann der tatsächliche Korrekturdruck, den diese Instanz auf die unteren Gerichte ausüben kann?

Diese Überlegung berührt einen wunden Punkt im System des Rechtsschutzes: Eine Kontrollinstanz kann nur dann eine disziplinierende Wirkung auf nachgeordnete Gerichte entfalten, wenn genügend Fälle sie tatsächlich erreichen und dort auch beurteilt werden. Bleibt der Zugang faktisch wenigen vorbehalten – jenen mit den nötigen finanziellen Mitteln, der Ausdauer und dem juristischen Beistand, um die formellen Hürden zu überwinden – verliert die Kontrolle an Breitenwirkung.

Eine persönliche Bilanz

Aus dieser Erfahrung ist die Entscheidung entstanden, keine weiteren jahrelangen Verfahren mehr zu führen, sondern die gemachten Erfahrungen zu dokumentieren und öffentlich zu machen. In einem neuen Buchkapitel wird der vollständige Rechtsweg eines Unternehmers geschildert, der sämtliche Instanzen durchlaufen hat – von den Schweizer Gerichten bis nach Strassburg.

Einordnung

Die aufgeworfene Frage – ob Menschenrechte nur dann wirklich wirksam sind, wenn ihr Zugang auch für die gewöhnliche Bürgerin und den gewöhnlichen Bürger praktisch erreichbar bleibt – berührt einen Kernpunkt der Rechtsstaatsdebatte. Ein Recht, das formal existiert, aber faktisch nur für jene zugänglich ist, die über die nötigen Ressourcen verfügen, wirft grundsätzliche Fragen zur Gleichheit vor dem Gesetz auf. Diese Debatte ist nicht neu – sie wird von Rechtswissenschaftlern, NGOs und zunehmend auch vom Europarat selbst geführt, etwa im Zusammenhang mit der chronischen Überlastung des EGMR und den daraus resultierenden Reformen der Zulässigkeitskriterien. Die persönliche Erfahrung fügt dieser institutionellen Debatte eine konkrete, gelebte Perspektive hinzu.