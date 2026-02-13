Ein fundierter Überblick über Zahlen, Hintergründe und Bedeutung

Die Frage, wie viele Eltern mit Kleinkindern in der Schweiz psychisch erkrankt sind, lässt sich nicht mit einer einzigen, klaren Prozentzahl beantworten. Es existiert keine offizielle Statistik, die exakt ausweist, welcher Anteil der Eltern mit Kindern im Vorschulalter eine diagnostizierte psychische Erkrankung hat. Dennoch erlauben verschiedene nationale Erhebungen und internationale Vergleichsstudien eine realistische Einschätzung der Größenordnung.

Psychische Erkrankungen sind in der Gesamtbevölkerung keineswegs selten. Nach Angaben des Bundesamt für Statistik berichten rund 18 % der Bevölkerung in der Schweiz über mittlere bis starke psychische Belastungen innerhalb eines Jahres. Diese Zahl umfasst Symptome wie depressive Verstimmungen, Angstzustände oder erhebliche Stressbelastung, unabhängig davon, ob eine formale psychiatrische Diagnose gestellt wurde. Überträgt man diese Grundprävalenz auf die Altersgruppe der Eltern im typischen Erziehungsalter, ergibt sich zwangsläufig, dass auch unter Müttern und Vätern ein relevanter Anteil psychisch belastet ist.

Internationale Studien zeigen, dass zwischen etwa 10 % und 25 % der Eltern minderjähriger Kinder innerhalb eines Jahres unter einer klinisch relevanten psychischen Störung leiden. Die Spannbreite hängt stark davon ab, ob lediglich schwere, behandlungsbedürftige Erkrankungen gezählt werden oder auch leichtere bis mittlere Störungen. Spezifisch für die frühe Elternphase ist zudem die postpartale Depression, die bei Müttern in den ersten Monaten nach der Geburt in westlichen Ländern bei rund 10–15 % auftritt. Auch Väter können nach der Geburt depressive Symptome entwickeln, wenngleich diese statistisch seltener erfasst werden.

Ein indirekter, aber wichtiger Zugang zur Fragestellung erfolgt über die Perspektive der Kinder. Fachorganisationen wie Paediatrie Schweiz weisen darauf hin, dass schätzungsweise 15–23 % aller Kinder zumindest zeitweise mit einem psychisch belasteten oder erkrankten Elternteil aufwachsen. Überträgt man diese internationale Bandbreite auf die Schweiz, ergibt sich eine Zahl im Bereich von mehreren hunderttausend betroffenen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Für die Untergruppe der Kleinkinder (0–6 Jahre) existieren zwar keine gesonderten, repräsentativen Zahlen, doch ist davon auszugehen, dass sie proportional vertreten sind.

Der Nationale Gesundheitsbericht, herausgegeben unter anderem vom Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, betont, dass psychische Erkrankungen mittlerweile zu den häufigsten Gesundheitsproblemen zählen und einen erheblichen Teil der Krankheitslast in der Bevölkerung ausmachen. Besonders relevant ist dabei, dass viele psychische Störungen chronisch oder wiederkehrend verlaufen. Eltern mit einer einmal diagnostizierten Depression oder Angststörung tragen daher ein erhöhtes Risiko für Rückfälle in Phasen besonderer Belastung – und die frühe Elternschaft gehört nachweislich zu den intensivsten Lebensphasen überhaupt.

Warum ist die genaue Zahl so schwer zu bestimmen? Erstens werden psychische Erkrankungen häufig nicht diagnostiziert. Viele Betroffene suchen keine professionelle Hilfe, sei es aus Zeitmangel, aus Angst vor Stigmatisierung oder aus Sorge vor behördlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit der elterlichen Verantwortung. Zweitens unterscheiden sich Studien methodisch erheblich: Manche basieren auf Selbstberichten, andere auf klinischen Interviews oder Krankenkassendaten. Drittens wird in Statistiken selten systematisch erhoben, ob eine behandelte Person minderjährige Kinder hat – diese Verknüpfung fehlt in vielen Datensätzen.

Für die betroffenen Kinder kann eine elterliche psychische Erkrankung ein Risikofaktor sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Forschung zeigt, dass das Risiko für emotionale oder verhaltensbezogene Probleme bei Kindern steigt, wenn eine Erkrankung unbehandelt bleibt, mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig auftreten oder soziale Unterstützung fehlt. Gleichzeitig kann eine stabile Bindung, ein unterstützendes Umfeld oder eine frühzeitige Therapie des Elternteils schützende Effekte entfalten. Die Diagnose allein ist also nicht entscheidend – vielmehr spielt das Zusammenspiel von Schweregrad, Dauer, sozialem Netz und Resilienz eine Rolle.

Gesellschaftlich betrachtet ist das Thema hochrelevant. Wenn man von einer konservativen Schätzung von etwa 15–20 % psychisch belasteter Eltern ausgeht, bedeutet das, dass in nahezu jeder fünften Familie zumindest zeitweise eine relevante psychische Problematik besteht. Das unterstreicht die Bedeutung integrierter Versorgungsmodelle, in denen Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendhilfe sowie pädiatrische Grundversorgung enger zusammenarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine exakte Prozentzahl speziell für Eltern mit Kleinkindern in der Schweiz existiert nicht. Auf Basis verfügbarer Daten erscheint jedoch eine Bandbreite von ungefähr 10–25 % plausibel, abhängig davon, wie psychische Erkrankung definiert wird. Diese Größenordnung zeigt, dass es sich nicht um ein Randphänomen handelt, sondern um eine verbreitete gesellschaftliche Realität. Die Herausforderung liegt weniger im Ermitteln einer präzisen Zahl als vielmehr im Aufbau eines sensiblen, unterstützenden Systems, das Eltern frühzeitig erreicht und Kinder wirksam schützt.