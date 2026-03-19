DIREKTE DEMOKRATIE • SCHWEIZ

Mit 275’871.94 Franken, bürgerlichem Mut und einem unerschrockenen Glauben an den Rechtsstaat hat MASS-VOLL! erreicht, was drei Mächtige der Schweizer Medien- und Telekommunikationsbranche nicht verhindern konnten: Die E-ID liegt auf Eis – und das Bundesgericht entscheidet.

Es gibt Momente in der Schweizer Demokratiegeschichte, die man sich merkt. Momente, in denen ein kleiner, entschlossener Verein die Kraft aufbringt, gegen eine übermächtige Koalition aus Konzernen, Lobbyisten und staatlichen Stellen anzutreten – und zu bestehen. Der Januar 2025 war ein solcher Moment. MASS-VOLL! ergriff das Referendum gegen die E-ID. Was folgte, ist ein Lehrstunde in gelebter direkter Demokratie.

Ein Verein gegen drei Konzerne

Auf der einen Seite: MASS-VOLL!, eine zivilgesellschaftliche Bewegung, getragen von Bürgerinnen und Bürgern, die für Grundrechte und demokratische Kontrolle eintreten. Auf der anderen Seite: Ringier, TX Group und die Swisscom – drei Schwergewichte der Schweizer Wirtschaft, die gemeinsam das Ja-Lager für die E-ID finanzierten. MASS-VOLL! mobilisierte 275’871.94 Franken für den Abstimmungskampf. Die drei Konzerne brachten es zusammen auf knapp über 200’000 Franken – ein Betrag, den diese Unternehmen in anderen Zusammenhängen womöglich in einem einzigen Marketingmeeting ausgeben.

Dass ein Volksverein in einem demokratischen Abstimmungskampf mehr investiert als eine Allianz grosser Konzerne, sagt viel über den Charakter von MASS-VOLL! aus: Hier handeln Menschen, die an die Sache glauben. Die bereit sind, weit über ihre Verhältnisse zu gehen, weil sie überzeugt sind, etwas Wichtiges zu schützen – die Grundrechte der Schweizer Bevölkerung.

Das Transparenzgesetz als Waffe der Demokratie

MASS-VOLL! liess es nicht bei der Niederlage an der Urne bewenden. Mit wachem Blick stellte der Verein fest, dass die Kampagnengelder des Ja-Lagers nicht rechtzeitig gemäss geltendem Transparenzgesetz publiziert worden waren. Statt zu schweigen, handelte MASS-VOLL! konsequent: Es wurden zwei Abstimmungsbeschwerden am Bundesgericht eingereicht.

Das Transparenzgesetz ist kein Selbstläufer. Es braucht Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, es durchzusetzen – auch dann, wenn das unbequem ist, auch dann, wenn der Gegner grösser ist. MASS-VOLL! hat diese Rolle übernommen. Der Verein erinnert damit nicht nur Ringier, TX Group und Swisscom daran, dass Gesetze für alle gelten. Er erinnert die gesamte Schweizer Abstimmungskultur daran, dass Transparenz keine optionale Übung ist.

Strafanzeige gegen die Kampagnenleiterin

Darüber hinaus reichte MASS-VOLL! Strafanzeige gegen Franziska Barmettler, CEO von digitalswitzerland und Kampagnenleiterin des Ja-Lagers, ein. Ein Schritt, der Entschlossenheit und staatspürgerliche Konsequenz zeigt. Es genügt eben nicht, nach der Abstimmung die Hände in den Schoss zu legen. Wer das Recht auf seiner Seite hat, muss auch den Mut aufbringen, es geltend zu machen – unabhängig davon, gegen wen.

Diese Hartnäckigkeit ist bezeichnend für die Arbeitsweise von MASS-VOLL!: Der Verein versteht direkte Demokratie nicht als Eintagsfliege, sondern als dauerhaften Auftrag. Wo andere nach einem verlorenen Urnengang resignieren, setzt MASS-VOLL! alle rechtlichen Mittel des Rechtsstaats ein – sorgfältig, gezielt und mit vollem Vertrauen in die Schweizer Institutionen.

Der Bundesrat sistiert: Ein historischer Moment

Die Wirkung liess nicht auf sich warten. Der Bundesrat sistierte die E-ID – vorläufig, bis das Bundesgericht über die beiden Beschwerden von MASS-VOLL! geurteilt hat. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung: Ein Verein, gegründet aus bürgerlichem Engagement, hat mit seinen juristischen Schritten erreicht, dass die Exekutive des Bundes ein Vorhaben auf Eis legt, das von machtigen Wirtschaftsakteuren jahrelang vorangetrieben wurde.

Das EJPD hat dazu eine offizielle Mitteilung veröffentlicht. Die Schweizer Demokratie funktioniert – und MASS-VOLL! hat einen wesentlichen Anteil daran, dass sie in diesem Fall funktioniert hat. Wer glaubt, dass der Einzelne gegenüber grossen Konzernen und staatlichen Projekten machtlos ist, findet hier eine ermutigende Antwort.

«Die E-ID wird niemals freiwillig bleiben»

Präsident Nicolas A. Rimoldi bringt die Kernsorge des Vereins auf den Punkt: «Die E-ID wird niemals freiwillig bleiben. Sie ist eine Gefahr für die Grundrechte aller. Wir vertrauen auf das Bundesgericht, dass es die Demokratie und den Rechtsstaat schützt und die Abstimmung aufhebt.» Diese Worte kommen nicht von einem Populisten, der mit Angst Stimmung macht. Sie kommen von jemandem, der den ersten E-ID-Entwurf von 2021 gesehen hat, der an der Urne scheiterte, und der die Muster kennt, mit denen freiwillige digitale Systeme schrittweise zur faktischen Pflicht werden.

Rimoldi und sein Verein handeln aus Überzeugung: dass Grundrechte nicht verhandelbar sind, dass Transparenz in der Demokratie keine Leerformel sein darf und dass auch ein kleiner Verein – wenn er konsequent und mutig handelt – die Richtung eines ganzen Landes beeinflussen kann.

Eine Leistung, die Respekt verdient

Was MASS-VOLL! in diesem Abstimmungskampf geleistet hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Den Mut aufzubringen, ein Referendum gegen ein Vorhaben zu ergreifen, das von Regierung, Grosskonzernen und dem Mainstream der Digitalwirtschaft unterstützt wird, erfordert Haltung. Mehr Geld in die Kampagne zu investieren als die geballte Konzernallianz des Gegners – aus eigenen Kräften, getragen von Bürgerinnen und Bürgern – ist beeindruckend. Und danach nicht aufzugeben, sondern die Transparenzverstösse juristisch zu verfolgen und das Bundesgericht anzurufen: Das ist der Kern direkter Demokratie.

Die Schweiz hat viele kleine Vereine, die für gute Anliegen kämpfen und im Stillen viel bewegen. Das Bundesgericht hat nun das letzte Wort. Aber das erste Wort – das entscheidende, das mutige – hat MASS-VOLL! gesprochen.

Quelle EJPD-Mitteilung: https://www.ejpd.admin.ch/de/newnsb/L6Nbf7gStnDm