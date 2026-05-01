Ein Nachruf auf die Schweiz – noch zu Lebzeiten verfasst

von Nico Stino

Stellen wir uns vor, es gäbe ein Land. Ein kleines, reiches, selbstgefälliges Land inmitten Europas, das sich seit Jahrhunderten auf die Schulter klopft und dabei nicht bemerkt, dass die Hand längst zittert. Ein Land mit vier Sprachen, 26 Kantonen, einem Sonderfall-Komplex der klinischen Kategorie und einer Mittelklasse, die gerade dabei ist, sich still und leise in Luft aufzulösen – wie Fondue, das niemand mehr rührt.

Dieses Land existiert. Oder es existierte. Die Akten sind noch offen.

Der Mythos vom Sonderfall

Die Schweiz ist kein Staat. Sie ist ein Marketingprodukt.

Ein Marketingprodukt mit Bergpanorama, Neutralitätsdoktrin und einer Verfassung, die so wunderschön formuliert ist, dass man glatt vergisst, sie umzusetzen. Der Sonderfall Schweiz – Sonderfall wohlgemerkt, nicht Erfolgsfall – ist das hartnäckigste Narrativ, das je auf Hochdeutsch mit Schweizer Akzent in die Welt geblasen wurde. Es klingt gut. Es verkauft sich gut. Und wie alles, was gut klingt und gut verkauft wird, stimmt es nicht mehr besonders.

Denn der eigentliche Sonderfall ist dieser: Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt – und ihre Mittelklasse kann sich trotzdem keine Wohnung leisten.

Das ist kein Versagen. Das ist Kunsthandwerk.

Die grosse Auspressa

Lassen Sie mich das Funktionsprinzip erklären, denn es ist von einer gewissen schmutzigen Eleganz:

Man nehme eine arbeitende Bevölkerung. Man verspreche ihr Stabilität, Solidarität und ein würdiges Alter. Man lasse sie jahrzehntelang einzahlen – in die AHV, in die Pensionskasse, in die Krankenkasse, in die Unfallversicherung, in die Arbeitslosenversicherung, in die Familienausgleichskasse, und wenn möglich noch in zwei oder drei kantonale Fonds, deren Zweck sich niemand mehr erklären kann.

Und dann – im entscheidenden Moment, wenn das Volk tatsächlich einmal etwas für sich selbst beschliesst – dreht man den Hahn zu.

Die dreizehnte AHV-Rente. Ein historischer Volksentscheid. Die Schweizerinnen und Schweizer haben Ja gesagt. Demokratie at its finest, wie man in einem Land sagen würde, das diplomatisch ist, aber nicht neutral.

Was passierte danach?

Die dreizehnte AHV-Rente wurde eingeführt – und gleichzeitig wurde die Mehrwertsteuer erhöht. Die Lohnabzüge stiegen. Die Prämien kletterten weiter. Der Mittelstand bekam mit einer Hand etwas geschenkt und mit der anderen Hand ausgeplündert – und zwar schneller, als er die Geschenkverpackung öffnen konnte.

Man nennt das in der Schweiz Finanzierungslösungen finden. Man könnte es auch nennen: mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und gleichzeitig das Fundament abzutragen.

Das Eigenheim – oder: Die Schweizer Traum-Fabrik (Produktion eingestellt)

In anderen Ländern träumt man vom Eigenheim. In der Schweiz träumt man davon, dass man früher damit angefangen hätte zu träumen.

Die Wohneigentumsquote der Schweiz gehört zu den tiefsten Westeuropas. In einem Land, das Privatinitiative, Eigenverantwortung und bürgerliche Tugend wie eine Staatreligion verehrt, besitzen die meisten Menschen das Dach über ihrem Kopf nicht. Sie mieten es. Auf Lebenszeit. Von jemandem, der bereits mehrere solcher Dächer besitzt.

Der Median-Hauspreis in einer mittelgrossen Schweizer Stadt entspricht inzwischen dem 15- bis 20-fachen Jahresbruttolohn eines gut verdienenden Angestellten. Die Hypothekarrichtlinien der FINMA verlangen 20 Prozent Eigenkapital – zuzüglich des Nachweises, dass die Tragbarkeit gegeben ist, das heisst, dass die Hypothekarzinsen nicht mehr als ein Drittel des Einkommens ausmachen.

Das klingt vernünftig. Es ist auch vernünftig.

Es ist nur leider vollkommen unmöglich für jeden, der nicht bereits Vermögen geerbt hat.

Die Schweiz hat damit ein System perfektioniert, das man so beschreiben könnte: Wer schon hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat, dem wird erklärt, warum das seine eigene Schuld ist.

Der Mittelstand spart. Der Mittelstand zahlt ein. Der Mittelstand hofft. Und dann schaut er in den Immobilienanzeiger und bestellt noch einen Kaffee – den er sich gerade noch leisten kann, sofern er ihn zuhause macht.

Krankenkasse: Der einzige Schweizer Exportschlager, den niemand haben will

Wir müssen über die Krankenkassen reden.

Nein, wir müssen nicht. Aber wir werden es tun, weil man über das reden muss, was wehtut – und die Krankenkassenprämien wehtun. Körperlich, seelisch, buchhalterisch.

Eine vierköpfige Mittelstandsfamilie in der Stadt Zürich zahlt heute locker 2’000 bis 2’500 Franken pro Monat allein für Grundversicherungsprämien. Das ist mehr als viele Mieten. Das ist mehr als manches Einstiegsgehalt. Das ist, für ein Land mit angeblich funktionierendem Sozialwesen, eine Zahl, bei der selbst hartgesottene Ökonomen kurz schlucken.

Der Bundesrat weiss das. Der Nationalrat weiss das. Der Ständerat weiss das.

Und jedes Jahr – mit der Pünktlichkeit eines Schweizer Zuges, das wenigstens noch funktioniert – werden die Prämien erhöht, werden Kommissionen gebildet, werden Berichte verfasst, werden Massnahmen geprüft, werden Experten beigezogen, werden Hearings abgehalten, und werden am Ende keine Massnahmen ergriffen.

Es ist nicht Versagen. Es ist Choreografie.

Eine Politik der Reichen für die Reichen – mit freundlichen Grüssen, die Mitte

Die Schweizer Politik hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sie sieht aus wie Demokratie, riecht nach Demokratie, klingt nach Demokratie – und funktioniert dann doch ein bisschen anders.

Die direkte Demokratie ist das stolzeste Aushängeschild der Schweiz. Und in der Tat: Nirgendwo sonst kann das Volk so direkt mitreden. Das Volk kann abstimmen. Das Volk kann Initiativen lancieren. Das Volk kann Referenden ergreifen.

Und dann, wenn das Volk entschieden hat, beginnt die eigentliche Demokratie: die Umsetzungsdemokratie, in der Lobbyisten, Verbände, Spitzenverdiener-Anwälte und gut vernetzte Bundesräte entscheiden, was das Volk wirklich gemeint hat.

Die grossen Vermögen in der Schweiz zahlen keine Kapitalgewinnsteuer. Die Erbschaftssteuer ist auf Bundesebene abgeschafft. Die Unternehmenssteuerreform nach der anderen sorgt dafür, dass internationale Konzerne weniger zahlen als der Elektriker aus Burgdorf.

Der Elektriker aus Burgdorf zahlt dafür Quellensteuer, AHV-Beiträge, Pensionskassenbeiträge, Krankenkassenprämien, Gemeindesteuer, Kantonssteuer, Bundessteuer, Mehrwertsteuer, Hundesteuer, und wenn er das Pech hat, ein Auto zu besitzen, auch noch Motorfahrzeugsteuer, Mineralölsteuer und Autobahnvignette.

Er ist, mit anderen Worten, das Fundament, auf dem alle anderen stehen – und er darf das Gebäude noch nicht einmal betreten.

Die Perspektive – oder das, was davon noch übrig ist

Was bleibt der Schweizer Mittelklasse?

Der Blick auf die Berge. Die Gewissheit, in einem sicheren Land zu leben. Das gute Fondue. Der Nationalfeiertag am 1. August, an dem man kollektiv so tut, als wäre alles in Ordnung, und Wunderkerzen abbrennt, bis der Nachbar die Polizei ruft – die dann auch pünktlich erscheint, das muss man sagen.

Aber Sicherheit allein macht noch kein Leben. Sicherheit allein zahlt keine Miete. Sicherheit allein gibt dem 35-jährigen Ingenieur aus Winterthur nicht das Gefühl, dass er sich in diesem Land eine Zukunft aufbauen kann – und nicht bloss auf dem Laufband läuft, das er selbst mit antreibt.

Die Schweiz hat ein strukturelles Problem, das sie sich nicht eingestehen will: Sie hat eine Wirtschaft für Reiche gebaut und eine Rhetorik für alle.

Sie redet von Solidarität und meint Stabilität für jene, die bereits stabil sind.

Sie redet von Eigenverantwortung und meint: Wer scheitert, ist selbst schuld.

Sie redet von direkter Demokratie und meint: Stimmt ab, wir entscheiden dann.

Epilog: Der Staat, den es nicht gibt

Vielleicht ist die Schweiz ja tatsächlich ein Experiment. Ein Gedankenexperiment der Geschichte. Ein kleines Laboratorium, in dem man testet, wie lange eine Bevölkerung bereit ist, ihren eigenen Abstieg mit helvetischer Gelassenheit zu ertragen.

Das Ergebnis bis jetzt: Erstaunlich lange.

Denn der Schweizer klagt nicht. Der Schweizer seufzt kurz, zahlt seine Prämie, fährt mit dem (noch) pünktlichen Zug zur Arbeit, grüsst den Nachbar, trennt seinen Abfall in siebzehn verschiedene Kategorien – und sagt am Abend beim Bier: «Wäre woanders schlimmer.»

Stimmt. Wäre es.

Aber das, liebe Mittelschweiz, ist die tiefste Akzeptanzfalle, die man für euch gebaut hat: die ewige Beruhigung durch den Vergleich nach unten.

Ein Staat, der auf dem Papier existiert, in der Verfassung leuchtet und im Alltag der arbeitenden Mehrheit immer mehr zur Fiktion wird – das ist kein Sonderfall.

Das ist eine stille Enteignung.

Mit Bergpanorama. Natürlich.

Die Ausgestossenen – oder: Schweizer sein, ohne willkommen zu sein

Es gibt eine Gruppe von Schweizerinnen und Schweizern, für die die Frage «Wie lebt man in einem Staat, den es nicht gibt?» keine Rhetorik ist. Es ist ihr Alltag.

Die Auslandschweizer.

Rund 800’000 Menschen mit Schweizer Pass leben ausserhalb der Landesgrenzen. Sie zahlen in manchen Ländern Schweizer Steuern, tragen den roten Pass mit dem weissen Kreuz mit sich, identifizieren sich als Schweizer – und werden von ihrem eigenen Land behandelt wie ungebetene Gäste an einer Feier, zu der sie nie eingeladen wurden.

Das Aushängeschild dieser herzlichen Willkommenskultur: das Bankkonto.

Wer als Schweizer Bürger im Ausland lebt, darf in der Schweiz kein eigenes Bankkonto mehr besitzen. Nicht weil er kriminell ist. Nicht weil er Geld gewaschen hat. Sondern weil internationale Compliance-Vorschriften – FATCA, AEOI, und ein ganzer Buchstabensalat weiterer Regulierungen – den Schweizer Banken schlicht zu aufwendig geworden sind.

Die Lösung der Banken? Kündigung. Brief im Briefkasten. Konto geschlossen. Bitte räumen Sie Ihre finanziellen Habseligkeiten bis Ende Quartal.

Man beachte die Ironie: Die Schweiz, das Land der Banken, das Bankgeheimnis als Weltkulturerbe verwaltet hat, das Nummernkonten für die halbe Welt bereitgestellt hat – dieses Land kann seinen eigenen Staatsbürgern im Ausland kein Bankkonto anbieten.

Der nigerianische Oligarch war herzlich willkommen. Der Schweizer Ingenieur in Bangkok nicht.

Und als wäre das nicht genug, hat sich der Schweizer Staat noch eine weitere Spezialität ausgedacht, die man nur als demokratische Sabotage bezeichnen kann: der Wahlzettel, der zu spät kommt.

Abstimmungen und Wahlen – das heilige Gut der direkten Demokratie, das Herzstück des Schweizer Selbstverständnisses, der Grund, warum die Schweiz sich für das demokratischste Land der Welt hält – erreichen Auslandschweizer regelmässig nach dem Abstimmungssonntag.

Man schickt den Wahlzettel. Per Post. Auf dem Postweg der 1980er Jahre. In eine Welt, die längst digital ist. Und wenn der Umschlag in Bangkok, in Berlin oder in Buenos Aires ankommt, hat die Schweiz längst entschieden – ohne ihre 800’000 Bürger im Ausland.

Das ist nicht Nachlässigkeit. Das ist struktureller Ausschluss mit Briefmarke.

Kein E-Voting in Sicht – obwohl die Schweiz die technischen Mittel hätte. Kein funktionierendes System für Auslandschweizer – obwohl man seit Jahrzehnten darüber redet. Nur warme Worte am Auslandschweizerkongress, ein Glas Wein, ein Foto mit dem Bundesrat, und dann: «Wir schauen das an.»

Die Botschaft an die Auslandschweizer ist damit glasklar, auch wenn sie nie so formuliert wird:

Ihr seid Schweizer, wenn es uns nützt. Und Ausländer, wenn es euch nützt.

Ihr dürft den Pass tragen. Ihr dürft Schweizer heissen. Ihr dürft nostalgisch werden bei Rösti und Raclette und dem Gedanken an den Säntis im Abendlicht.

Aber abstimmen? Bankgeschäfte erledigen? Am wirtschaftlichen und demokratischen Leben teilnehmen?

Dafür, meine lieben Auslandschweizer, seid ihr leider zu weit weg.

Und zu unbequem.

Nico Stino ist Gründer von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal.