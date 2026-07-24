von Nico Stino

Genf, 1816. Der Himmel ist grau, der Regen hört nicht auf, ein Vulkan in Indonesien hat die Sonne quasi gekündigt. Fünf gelangweilte Engländer sitzen in einer Villa am Genfersee und erfinden, mangels Netflix, das Genre des Horrors. Lord Byron wirft eine Schnapsidee in den Raum: Wer schreibt die gruseligste Geschichte? Eine 18-jährige Mary Godwin gewinnt haushoch – mit der Story eines Wissenschaftlers, der aus toten Teilen ein neues Wesen zusammennäht, das dann ein munteres Eigenleben entwickelt und niemandem mehr gehorcht.

Zweihundertzehn Jahre später wissen wir: Sie hat nicht «Frankenstein» geschrieben. Sie hat den Bundesrat beschrieben.

Ein Monster aus 26 Teilen

Man nehme: 26 Kantone, vier Sprachregionen, eine Handvoll Bundesratsparteien, die sich gegenseitig mehr misstrauen als jede Konkordanzformel zugeben würde, und ein Stimmvolk, das im Zweifel einfach alles ablehnt, nur um zu zeigen, dass es kann. Man nähe das zusammen, lasse Blitze aus Bern hineinfahren – und siehe da: Es lebt. Es funktioniert sogar, irgendwie, meistens.

Wie bei Dr. Frankenstein weiss auch in der Schweizer Politik niemand mehr so genau, welches Teil von wem stammt. Die Aussenpolitik hat die Statur der FDP, aber das Herz der SVP schlägt lauter. Die Finanzpolitik trägt die Handschrift der Mitte, wirkt aber, als hätte man ihr über Nacht ein zusätzliches Hirnteil aus dem links-grünen Lager eingesetzt. Und wenn das ganze Konstrukt dann im Parlament aufsteht, sich schwerfällig in Bewegung setzt und niemand genau weiss, wohin es eigentlich will – ruft das ganze Land: «Es lebt!»

Der Doktor, der sein eigenes Werk nicht mehr versteht

Das eigentlich Geniale an Shelleys Geschichte: Dr. Frankenstein erschafft sein Monster nicht aus Bosheit, sondern aus Ehrgeiz und gutem Willen – und ist danach zutiefst entsetzt darüber, was er da eigentlich zusammengeschraubt hat. Man ersetze «Dr. Frankenstein» durch «Bundesversammlung» und «Monster» durch «neuestes Gesetz zur Altersvorsorge» oder «Krankenkassenreform», und man hat exakt die Schweizer Gesetzgebung des 21. Jahrhunderts: mit bestem Willen aus Kompromissteilen zusammengesetzt, danach von allen Beteiligten mit einer Mischung aus Stolz und stillem Grauen betrachtet.

Das eigentliche Wunder ist nicht, dass das Monster lebt. Das eigentliche Wunder ist, dass es alle vier Jahre brav zur Urne geht, seine Stimme abgibt und danach wieder ruhig in seinem Bett aus direkter Demokratie liegen bleibt, statt ein Dorf niederzubrennen. Andere Länder hätten längst eine Revolution. Wir haben eine Vernehmlassung.

Der Vampir nebenan

Nicht zu vergessen: Im selben Sommer, in derselben Villa, erfand John Polidori nebenbei noch den literarischen Vampir – jene charmante, aristokratische Figur, die sich unauffällig unter die Lebenden mischt und ihnen, ganz zivilisiert, langsam das Blut aussaugt. Auch hierzu fällt einem in der Schweizer Realpolitik das eine oder andere Pendant ein. Namen nennen wir an dieser Stelle keine – aus Höflichkeit, nicht aus Mangel an Kandidaten.

Schlussbetrachtung

Vielleicht ist das die eigentliche Lehre aus jenem verregneten Genfer Sommer: Die grössten Monster entstehen nicht aus Bosheit, sondern aus zu vielen Kompromissen unter Zeitdruck. Mary Shelley brauchte eine schlaflose Nacht und eine Portion Genie, um ihr Ungeheuer zu erschaffen. Die Schweiz braucht dafür im Schnitt vier Jahre, zwei Vernehmlassungen und eine Volksabstimmung – aber am Ende steht auch bei uns etwas auf, das lebt, wenn auch niemand mehr genau weiss, warum.