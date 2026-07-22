Nach den Überlegungen des Juristen David Dürr

Anarchie wird häufig mit Chaos, Gesetzlosigkeit und Gewalt gleichgesetzt. Für den Schweizer Juristen David Dürr beruht dieses Bild jedoch auf einem grundlegenden Missverständnis. In seinem Vortrag über die Frage, wie eine anarchistische Gesellschaftsordnung mit gewaltbereiten Mitgliedern umgehen würde, beschreibt er Anarchie nicht als Abwesenheit von Ordnung, sondern als Abwesenheit von Herrschaft. Ordnung sei auch ohne staatliches Gewaltmonopol möglich – vorausgesetzt, sie entstehe freiwillig und dezentral.

Dürr beginnt mit einem scheinbaren Widerspruch. Er bezeichnet sich selbst als Juristen und zugleich als Anarchisten. Gerade Juristen würden häufig argumentieren, dass spätestens beim Recht und bei der Durchsetzung von Regeln ein Staat unverzichtbar sei. Philosophen oder Ökonomen könnten sich eine herrschaftsfreie Gesellschaft vorstellen, doch sobald es um Gewalt gehe, ende jede Diskussion beim staatlichen Gewaltmonopol. Genau dort setzt Dürr an.

Ordnung ohne Herrschaft

Der Begriff Anarchie bedeute wörtlich nicht „ohne Ordnung“, sondern „ohne Herrschaft“. Für Dürr ist dies der entscheidende Unterschied. Eine anarchistische Gesellschaft verfüge durchaus über Regeln und Strukturen, lehne jedoch ein Monopol auf Ordnung und Gewalt ab.

Das zentrale Organisationsprinzip einer solchen Gesellschaft seien freiwillige Verträge. Menschen könnten sich gegenseitig verpflichten, ihre Konflikte nicht mit Gewalt auszutragen. Anders als bei Thomas Hobbes, der einen Vertrag zwischen den Bürgern und einem souveränen Staat beschreibt, sieht Dürr ein Netz horizontaler Vereinbarungen zwischen gleichberechtigten Menschen.

Diese freiwilligen Abmachungen würden eine Grundstruktur schaffen, innerhalb derer Konflikte friedlich gelöst werden könnten. Bereits dadurch werde ein grosser Teil möglicher Gewalt vermieden.

Die Realität kennt dennoch Gewalt

Dürr betont jedoch, dass auch eine anarchistische Gesellschaft nicht im Paradies lebt. Gewalt, Übergriffe und Kriminalität würden weiterhin vorkommen. Die entscheidende Frage sei deshalb nicht, ob Gewalt existiert, sondern wie eine Gesellschaft darauf reagiert.

Im ersten Schritt versuchen Betroffene, Konflikte direkt zu lösen. Sie könnten ausweichen, vermitteln oder miteinander verhandeln. In vielen Fällen entstünden dadurch freiwillige Vereinbarungen, welche den Konflikt beenden.

Doch nicht jeder Angreifer werde sich an solche Verträge halten. Es gebe Menschen, die Gewalt bewusst einsetzen und freiwillige Regeln missachten. Gerade für diese Situationen entwickelt Dürr sein Modell weiter.

Hilfe durch Dritte

Greift jemand einen anderen an, können Dritte eingreifen. Freunde, Nachbarn oder professionelle Schutzorganisationen könnten dem Opfer helfen und den Angriff stoppen. Diese Unterstützung müsse nicht zwangsläufig gewaltfrei sein. Defensive Gewalt könne notwendig werden, um weitere Gewalt zu verhindern.

Aus solchen Situationen könnten dauerhafte Einrichtungen entstehen. Schutzorganisationen würden Erfahrungen sammeln, Verfahren entwickeln und miteinander kooperieren. Ebenso könnten unabhängige Schiedsrichter entstehen, welche Streitigkeiten beurteilen und Lösungen vermitteln.

Nach Dürr entwickelt sich auf diese Weise eine Kultur der Konfliktlösung, die ohne staatliche Zentralgewalt auskommt.

Professionelle Schutzorganisationen

Im Laufe der Zeit könnten sich spezialisierte Organisationen bilden, die Sicherheitsdienstleistungen anbieten. Menschen würden freiwillig entscheiden, welcher Organisation sie sich anschliessen möchten.

Zwischen diesen Organisationen entstünde Wettbewerb. Manche würden stärker auf Vermittlung setzen, andere auf Sicherheitsleistungen. Entscheidend sei, dass keine Organisation ein Monopol besitze.

Kommt es zwischen verschiedenen Schutzorganisationen zu Konflikten, hätten beide Seiten ein wirtschaftliches Interesse daran, diese möglichst friedlich zu lösen. Dauerhafte Gewalt verursache hohe Kosten und schade allen Beteiligten. Deshalb würden sich Verfahren wie Schiedsgerichte, Vermittlungen oder andere Formen der Streitbeilegung entwickeln.

Wenn Gewalt organisiert wird

Dürr beschreibt anschliessend eine schwierigere Situation. Einzelne gewaltbereite Personen könnten beginnen, eigene Machtstrukturen aufzubauen. Sie könnten bewaffnete Gruppen organisieren, Schutzgelder verlangen oder ganze Gebiete kontrollieren.

Solche Entwicklungen erinnert er an mafiöse Strukturen oder lokale Bandenherrschaften.

Auch in diesem Fall sieht Dürr jedoch Gegenkräfte. Rivalisierende Gruppen würden sich gegenseitig begrenzen. Konkurrenz verhindere, dass eine einzelne Organisation ungehindert immer mehr Macht ansammeln könne.

Zwischen konkurrierenden Gruppen könnten zwar gewaltsame Auseinandersetzungen entstehen. Gerade diese Konflikte führten jedoch langfristig dazu, dass Vereinbarungen getroffen würden, welche weitere Gewalt vermeiden. Aus eigenem Interesse würden die Beteiligten stabile Regeln schaffen.

Die grösste Gefahr: das Monopol

Besonders ausführlich beschreibt Dürr die Situation, in der es einer Gewaltorganisation gelingt, ihre Macht dauerhaft zu sichern.

Ein solcher Akteur könnte beginnen, seine Herrschaft zu legitimieren. Er würde den Menschen erklären, dass seine Gewalt notwendig sei, um sie vor anderen Gefahren zu schützen. Schutzgeld werde dann nicht mehr als Erpressung wahrgenommen, sondern als Preis für Sicherheit.

Für Dürr ähnelt dieser Schritt der historischen Entstehung staatlicher Gewaltmonopole.

Noch gefährlicher werde die Lage, wenn mehrere Machtzentren Gebiete untereinander aufteilen und vereinbaren, sich gegenseitig nicht mehr zu bekämpfen. Dadurch verschwinde der Wettbewerb zwischen den Machtgruppen. Jede könne ihre Bevölkerung innerhalb ihres Gebietes ungehindert beherrschen.

In diesem Stadium erkennt Dürr den Übergang zu einem territorialen Gewaltmonopol.

Der Staat als Ergebnis einer Entwicklung

Nach Dürr zeigt die Geschichte ähnliche Muster. Aus lokalen Machtzentren seien schrittweise Staaten entstanden. Herrscher hätten ihre Gewalt institutionalisiert und gleichzeitig ideologisch gerechtfertigt.

Er verweist dabei unter anderem auf Thomas Hobbes und dessen Vorstellung des Leviathan. Der Staat erscheine als notwendiger Garant von Ordnung, obwohl seine Macht ursprünglich ebenfalls auf Gewalt beruhe.

Dürr formuliert diesen Gedanken besonders deutlich. Der Teufel, den der Staat an die Wand male, um sein Gewaltmonopol zu rechtfertigen, sei letztlich der Staat selbst.

Dezentrale Rechtsordnung

Eine anarchistische Gesellschaft verfüge nach Dürr dennoch über Recht. Gesetze müssten nicht zwingend von einem Parlament beschlossen werden. Viele Regeln ergäben sich aus natürlichen Verhaltensmustern und freiwilligen Vereinbarungen.

Organisationen könnten ihre eigenen Regelwerke veröffentlichen. Menschen würden sich bewusst einer bestimmten Rechtsordnung anschliessen. Dadurch entstünde Rechtssicherheit auch ohne staatlichen Gesetzgeber.

Zwischen verschiedenen Rechtsordnungen entstünde Wettbewerb. Erfolgreiche Regeln würden sich durchsetzen, weniger überzeugende verschwinden.

Ebenso könnten freiwillige Fremdregulierungen entstehen. Organisationen könnten sich unabhängigen Prüfstellen unterwerfen, um Vertrauen zu gewinnen. Ähnlich wie Unternehmen heute freiwillig externe Revisionsstellen einsetzen, könnten auch Sicherheits- oder Schiedsorganisationen ihre Glaubwürdigkeit stärken.

Unterschiedliche Sanktionen

Auch Sanktionen müssten nach Dürr nicht einheitlich sein. Je nach Kultur, Situation und Schwere eines Delikts könnten unterschiedliche Reaktionen angemessen erscheinen.

Er nennt verschiedene Möglichkeiten – von Wahrheitskommissionen über wirtschaftliche Konsequenzen bis hin zu schweren Strafen. Entscheidend sei die Vielfalt möglicher Lösungen und nicht die Existenz einer einzigen staatlichen Strafgewalt.

Dabei verweist er auf die südafrikanischen Wahrheitskommissionen nach dem Ende der Apartheid als Beispiel dafür, dass öffentliche Wahrheitsfindung unter bestimmten Umständen wirkungsvoller sein könne als klassische Strafverfahren.

Warum Gewalt begrenzt bleibt

Dürr nennt mehrere Gründe, weshalb Gewalt auch ohne staatliches Monopol begrenzt werde.

Gewalt sei teuer, gefährlich und wirtschaftlich nachteilig. Langfristig lohne sich Kooperation deutlich mehr als dauerhafte Konfrontation.

Hinzu komme, dass Menschen Gewalt grundsätzlich ablehnten. Gewalt sei kein Normalzustand, sondern eine Ausnahme. Gesellschaften entwickelten deshalb immer wieder Mechanismen, Konflikte friedlich zu lösen.

Während private Akteure Niederlagen akzeptieren oder Kompromisse schliessen könnten, müsse ein staatliches Gewaltmonopol letztlich immer siegen. Dadurch entstehe eine andere Dynamik als in einem dezentralen Wettbewerb verschiedener Organisationen.

Ein historischer Ausblick

Zum Abschluss erweitert Dürr seine Überlegungen auf die Weltgeschichte.

Er beschreibt zwei mögliche Entwicklungslinien. Die eine führt zu immer grösseren Machtkonzentrationen, internationalen Machtkartellen und schliesslich zu einem globalen Gewaltmonopol.

Die andere setzt auf Dezentralisierung, freiwillige Kooperation und konkurrierende Organisationen ohne territoriale Zwangsmitgliedschaft.

In einer solchen Ordnung könnten Menschen frei entscheiden, welchen Gemeinschaften sie angehören möchten. Mitgliedschaften wären freiwillig und nicht an Wohnorte gebunden. Niemand müsste aus einem Land auswandern, um eine politische Organisation verlassen zu können.

Für Dürr bleibt die zentrale Antwort auf die Ausgangsfrage während des gesamten Vortrags unverändert. Eine anarchistische Gesellschaft begegne Gewalt nicht durch ein staatliches Monopol, sondern durch ein Netzwerk freiwilliger Verträge, konkurrierender Schutzorganisationen, unabhängiger Schiedsgerichte und dezentraler Konfliktlösungsmechanismen. Das Leitprinzip fasst er am Ende in einem einzigen Satz zusammen: „Ohne Willen kein Zwang.“