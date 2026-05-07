von Nico Stino | Swissvox

Jahrelang war Francesco Maisano ein gefeierter Mann. Die Universitätsspital Zürich (USZ) stellte ihn der Öffentlichkeit als Visionär vor, das Schweizer Fernsehen liess ihn im Operationssaal glänzen, die Universität Zürich verlieh ihm einen Professorentitel – ohne dass er je ein Doktorat vorgelegt hätte. Die NZZ schwieg, der Tages-Anzeiger schwieg, SRF schwieg. Und während das Establishment applaudierte, starben in der Herzchirurgie des Unispitals Zürich zwischen 2014 und 2020 rund siebzig Menschen mehr als statistisch zu erwarten gewesen wären.

Das ist der Befund, den eine unabhängige Untersuchungskommission am 5. Mai 2026 öffentlich gemacht hat. 216 Seiten, drei unterschiedliche Berechnungsmethoden – alle kommen zum gleichen Ergebnis: 68 bis 74 vermeidbare Todesfälle. Das Unispital hat Strafanzeige erstattet. Drei Spitalräte sind zurückgetreten. Maisano selbst arbeitet heute unbehelligt in Mailand, als Direktor der Herzchirurgie am Ospedale San Raffaele und – man reibt sich die Augen – als Mitglied einer Ethikkommission.

Doch dieser Artikel handelt nicht nur von Maisano. Er handelt von jenen, die ihn schufen.

Der Star wird geboren

Es war 2014, als das Universitätsspital Zürich einen Mann suchte, der vergangenen Glanz zurückbringen sollte. Die Zürcher Herzchirurgie hatte an Prestige verloren, die Konkurrenz war schärfer geworden. Man brauchte einen Namen. Man brauchte einen Innovator. Und man fand Francesco Maisano.

Der Italiener kam mit einem Ruf, der grösser war als seine Qualifikationen. Kein Doktorat, keine Erfahrung in der Leitung einer Klinik dieser Grösse, zahlreiche nicht deklarierte Interessenkonflikte gegenüber der Medizinalindustrie – all das spielte keine Rolle. Das USZ wollte einen Star, und Maisano spielte die Rolle perfekt. Die Berufung erfolgte im Eilverfahren.

Die Schweizer Medien berichteten pflichtbewusst. Wer war schon dieser Mann? Ein international anerkannter Herzchirurg. Ein Pionier. Ein Visionär. So stand es in den Pressemitteilungen des Spitals, und so wurde es abgedruckt.

Das USZ als PR-Maschine

Was in den folgenden Jahren folgte, war ein Musterbeispiel institutioneller Selbstvermarktung – und medialer Willfährigkeit.

Als Maisano 2015 an einem Fachkongress in London sein eigens mitentwickeltes Herzimplantat, das sogenannte Cardioband, präsentierte und ankündigte, es könne für Patienten «die Welt verändern», berichteten Schweizer Medien wohlwollend. Dass Maisano an der Herstellerfirma finanziell beteiligt war, dass er damit an jedem implantierten Stück mitverdiente – das wurde nicht thematisiert. Es stand auch nicht in den Communiqués des USZ.

Als das Unispital kurz darauf die «Weltpremiere» des Cardioband-Einsatzes feierte, jubilierte die Medienmitteilung: Das Universitäre Herzzentrum stärke damit seinen Ruf als Pionier in der Herzklappen-Medizin. Die Bilder waren eindrücklich, der Ton triumphal. Was die Medienmitteilung nicht erwähnte: Bei dem dokumentierten Eingriff war ein Draht gerissen. Maisano hatte das in seiner anschliessenden wissenschaftlichen Publikation zum Fall verschwiegen. Auch die Medien fragten nicht nach.

Im Herbst 2017 durfte der Herzchirurg dann im Schweizer Fernsehen live eine Cardioband-Implantation vorführen – eine Sendezeit, die einer Werbeaktion für sein eigenes, kommerziell verwertetes Produkt gleichkam. Kritische Rückfragen: keine.

Publikationen frisiert, Mortalität erhöht – und niemand schaute hin

Inzwischen häuften sich intern die Warnsignale. Die Sterberate in der Klinik für Herzchirurgie lag nachweislich über dem Erwartungswert. Operationsteams übernahmen Eingriffe, die sie nicht beherrschten. Maisano liess sie gewähren, korrigierte nicht, sanktionierte nicht. «Identische Fehler wiederholten sich im Lauf der Zeit, ohne dass Lehren aus früheren Fehlschlägen gezogen wurden», hält der Untersuchungsbericht von 2026 nüchtern fest.

Gleichzeitig erschienen weiterhin wohlklingende Fachpublikationen. Dass diese teils geschönt waren, teils Komplikationen verschwiegen und negative Ergebnisse systematisch heruntergespielt hatten – das sollte erst später herauskommen. Die Universität Zürich, die Maisano einen ordentlichen Lehrstuhl verliehen hatte, obwohl er weder Doktorat noch Habilitation vorweisen konnte, fragte ebenfalls nicht nach. Man war zu beschäftigt damit, seinen internationalen Ruf zu pflegen.

2019 hielt Maisano den Hauptvortrag an der Kardiologentagung in Paris. In der Schweiz wurde das als Bestätigung seiner Exzellenz registriert. Zu jenem Zeitpunkt waren in seiner Klinik in Zürich bereits Dutzende Menschen gestorben, die anderswo – an einem anderen Spital, unter einem anderen Chefarzt – möglicherweise überlebt hätten.

Der Whistleblower, den man entliess

Es war kein Journalist, der den Skandal aufdeckte. Es war ein Arzt.

Im Dezember 2019 übermittelte der leitende Arzt André Plass der Spitalleitung ein 42-seitiges Dokument mit dem Titel «Whistleblowing». Darin erhob er schwere Vorwürfe gegen seinen Vorgesetzten: gefälschte Studienresultate, verschwiegene Komplikationen, verschwiegene Finanzbeteiligungen an Implantatfirmen, konkrete Fälle von Fehlbehandlungen.

Die Reaktion des Unispitals war bezeichnend: Man beauftragte die Anwaltskanzlei Walder Wyss mit einer Untersuchung – eine interne Untersuchung, finanziert vom Auftraggeber. Und man entliess Plass. Erst der öffentliche Druck zwang das USZ, ihn vorübergehend wieder einzustellen. Später entliess man ihn erneut. Maisano hingegen wurde beurlaubt, aber erst im Sommer 2020, als die Medien das Dossier bereits aufgegriffen hatten und der politische Druck nicht mehr zu ignorieren war.

Noch beim Abgang Maisanos im Februar 2021 bedauerte das USZ öffentlich «die gegen ihn gerichtete Medienkampagne» und lobte ihn als international anerkannten Chirurgen, der «die neue Ära der modernen Herzchirurgie verkörpere». Die siebzig Toten wurden nicht erwähnt.

Was die Untersuchung 2026 festgestellt hat

Der 216-seitige Abschlussbericht der unabhängigen Kommission UK16/20 unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundesrichters Niklaus Oberholzer ist in seiner Sprache zurückhaltend, in seinen Befunden vernichtend.

Maisano wurde 2014 überhastetet eingestellt, ohne ausreichende Prüfung seiner Qualifikationen, ohne Überprüfung seiner Interessenkonflikte. Die Spitaldirektion unter CEO Gregor Zünd versäumte ihre Aufsichtspflicht. Der damalige Spitalrat unterschätzte die Tragweite der Verfehlungen systematisch. Das Resultat: zwischen 68 und 74 vermeidbare Todesfälle, 24 Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, darunter 11 als «nicht erwartbar» eingestufte Todesfälle und 13 Fälle von unangemessenem Implantat-Einsatz.

Maisano selbst bestreitet individuelle Schuld. Er verweist auf systemische Governance-Mängel des USZ und erklärt, die enge Zusammenarbeit mit der Industrie sei für einen Innovator wie ihn zwingend notwendig gewesen. Das Spital habe davon gewusst.

Das Cardioband, Maisanos kommerzielles Herzstück, hat inzwischen keine europäische Zulassung mehr. Sein Entwickler sitzt heute in einer Ethikkommission in der Region Valle d’Aosta.

Einordnung

Der Fall Maisano ist ein Systemversagen – aber es ist kein undurchsichtiges. Die Mechanismen sind erkennbar, die Verantwortlichkeiten nachvollziehbar.

Eine Spitalleitung, die Renommee über Patientensicherheit stellte. Eine Universität, die einen Professorentitel ohne die üblichen akademischen Voraussetzungen vergab. Behörden, die informiert waren und nicht eingriffen. Und Medien, die jahrelang Pressemitteilungen reproduzierten, ohne die naheliegenden Fragen zu stellen: Wer profitiert finanziell von diesem Implantat? Warum hat dieser Chefarzt kein Doktorat? Warum steigt die Sterberate?

Die Schweizer Medienlandschaft rühmt sich ihrer Unabhängigkeit. Der Fall Maisano zeigt, wo diese Unabhängigkeit endet: dort, wo das Prestige einer Institution gross genug ist, um Kritik im Keim zu ersticken. Das Unispital Zürich war eine solche Institution. Maisano war ihr geliehener Glanz.

Siebzig Menschen haben das mit dem Leben bezahlt.​​​​​​​​​​​​​​​​