Ein Beitrag von unserem Gesundheitsredakteur Dr. med. Thorsten Gewissensfrieden, geimpft, geboostert, dreifach traumatisiert

Es war eine Zeit der großen Fragen. Soll ich den Impfstoff nehmen? Welchem Experten soll ich vertrauen? Und: Wieso hat dieser Experte, dem ich vertraue, eigentlich so viele Einträge auf einer Liste, die normalerweise eher mit dem Begriff “Bundesgerichtshof” als mit “Wissenschaftlicher Beirat” assoziiert wird?

Die Antwort, liebe Leserinnen und Leser, ist simpel und zugleich der Wahnsinn in seiner reinsten, destilliertesten Form: Es war uns egal. Nicht weil wir dumm waren. Sondern weil wir eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzen, die der Mensch über Jahrtausende der Evolution perfektioniert hat – die Fähigkeit, Informationen, die uns unbequem sind, in eine mentale Schublade zu schieben, diese Schublade zu schließen, den Schrank zu verbarrikadieren und dann empört zu bestreiten, dass es diesen Schrank überhaupt gibt.

Willkommen also zu unserem heutigen Beitrag: “Die besten Berater sind die, denen man später nicht mehr in die Augen schauen kann.”

I. BILL GATES: DER MANN, DER UNS RETTEN WOLLTE – UND JEFFREY KANNTE

Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten, denn das Offensichtliche hat in der Pandemie eine eigentümliche Karriere gemacht: Es wurde zunächst als Verschwörungstheorie abgetan, dann halbherzig eingeräumt, und schließlich unter einer Lawine von “Aber-das-ist-doch-alles-viel-komplizierter”-Artikeln begraben.

Bill Gates. Der Mann. Die Legende. Der Pullover.

Gates, Mitgründer von Microsoft, Philanthrop nach eigenem Ermessen und Vollzeitvisionär in Sachen globaler Gesundheitspolitik, war die Autorität der Pandemie. Kein Talkshow-Sessel, auf dem er nicht saß. Kein Impfstoffversprechen, das er nicht mit dem Elan eines Mannes machte, der gerade seinen Rucksack für eine beschwerliche Wanderung packt – wenn der Rucksack eine Milliarden-Dollar-Pharmainvestition ist und die Wanderung durch den Körper von sieben Milliarden Menschen führt.

Gates sprach. Die Massen nickten. Die Moderatorinnen strahlten andächtig.

Und dann war da natürlich... Jeffrey.

Jeffrey Epstein, seines Zeichens verurteilter Sexualstraftäter, Menschenhändler, und – laut dem New York Times-Bericht von 2019, der von Gates’ eigenem Sprecher bestätigt wurde – mehrfacher Gesprächspartner von William Henry Gates III. Die Treffen fanden statt. Mehrere. Ab 2011, also nach Epsteins erster Verurteilung im Jahr 2008. Gates selbst räumte ein, dass er Epstein getroffen habe, bezeichnete es als “Fehler” und versicherte, es habe um Philanthropie gegangen.

Philanthropie! Bei Jeffrey Epstein!

Man muss sich das vorstellen: Der Mann, der auf seiner Privatinsel Minderjährige missbrauchte und dabei ein Netzwerk aus Politikern, Wissenschaftlern und Milliardären pflegte, saß Gates gegenüber und sprach über... das Wohlergehen der Menschheit. Und Gates, der klügste Kopf seiner Generation wenn man den Schlangen auf seinen TED-Talks Glauben schenkt, fand nichts Merkwürdiges daran.

Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie empfahl indessen weiterhin, Gates’ Aussagen zur globalen Impfstrategie ernst zu nehmen. Was wir auch taten. Natürlich taten wir das. Wir hatten ja auch gerade andere Sorgen. Die Inzidenz war hoch. Der Impftermin war vergeben. Und überhaupt: Es geht ja ums Thema, nicht um den Menschen, oder?

TITANIC-Anmerkung: Diese Logik, streng auf den Journalismus angewendet, würde bedeuten, dass man auch einem Finanzberater vertrauen darf, der nachweislich in einer Geldwäscheoperation verwickelt ist, solange seine Tipps zur Altersvorsorge klingen, als kämen sie von einem seriösen Menschen. Wir prüfen das noch.

II. LAWRENCE SUMMERS: WIRTSCHAFT, PANDEMIE, EPSTEIN – EIN MANN, DREI KATASTROPHEN

Lawrence Summers. Harvard-Ökonom. Ehemaliger US-Finanzminister. Dauerkommentator auf allem, was mit Krisenmanagement zu tun hat – einschließlich der Wirtschaftspolitik während Covid-19.

Summers war überall während der Pandemie, wo Zahlen und Vernunft gefragt waren. Er kommentierte Lockdown-Kosten, Stimulus-Pakete, wirtschaftliche Auswirkungen. Sein Name tauchte in Berichten auf. Ökonomen zitierten ihn. Journalisten riefen ihn an.

Summers’ Name tauchte aber auch in Epsteins berühmtem kleinen schwarzen Buch auf, jenem Dokument, das mehr prominente Namen enthielt als ein Cannes-Roter-Teppich und mehr Schatten warf als ein Sonnenuntergang über Little Saint James. Summers war bekannt als jemand, der in Epsteins Welt verkehrte, Epsteins Connections kannte, und sich offenbar nie die Frage stellte: “Warte mal kurz – dieser Mann finanziert unsere gemeinsamen Projekte. Hat er eigentlich... hm.”

Stattdessen: weiter kommentieren. Weiter gehört werden. Weiter als Autorität gelten.

Man muss sagen: Die Ausdauer dieser Menschen ist bewundernswert. Während normale Sterbliche bei der Erwähnung, dass sie mit einem verurteilten Sexualstraftäter befreundet waren, möglicherweise eine gewisse Scheu entwickeln würden, öffentlich als moralische Instanzen aufzutreten, haben diese Herren eine erstaunliche Resilienz gegenüber jeglicher Scham bewiesen.

Darwin hätte seine Freude gehabt.

III. DER GENERELLE MECHANISMUS, ODER: WARUM WIR ALLE MITSPIELEN

Hier muss die TITANIC kurz innehalten und den Finger auf den wirklich wunden Punkt legen – nicht auf die Promis der Epstein-Liste, sondern auf uns.

Auf die Geimpften. Auf die Vernünftigen. Auf die Menschen, die während der Pandemie auf Science-Twitter schauten, Correctiv-Artikel teilten und jeden, der an Verschwörungen glaubte, mit dem müden Seufzen eines Gymnasiallehrers betrachteten, der zum dritten Mal “Die Leiden des jungen Werthers” erklären muss.

Wir haben eine bemerkenswerte kognitive Operation durchgeführt: Wir haben gelernt, zwischen der Person und der Aussage zu trennen. “Ad hominem ist ein Fehlschluss!” riefen wir, und wir hatten Recht. Ja, wirklich. Es ist tatsächlich ein Fehlschluss, jemanden allein wegen seiner Person zu disqualifizieren.

Aber – und das ist ein Aber von der Größe des Amazonas-Beckens – es gibt einen Unterschied zwischen dem logischen Fehlschluss des Ad-hominem-Arguments und der vollständigen Weigerung, sich zu fragen, warum ein Mensch, der nachweislich in kriminellen Netzwerken verkehrte, nun die moralische und wissenschaftliche Führerschaft in einer globalen Gesundheitskrise übernehmen soll.

Diese Frage zu stellen ist kein Angriff auf den Impfstoff. Es ist kein Angriff auf die Wissenschaft. Es ist eine zutiefst aufklärerische Geste: Wer hat Interesse daran, dass wir glauben, was wir glauben? Wer profitiert? Und mit wem war dieser jemand auf einer Insel?

IV. HARVARD UND DER EPSTEIN-KOMPLEX: EINE LIEBESGESCHICHTE MIT UNANGENEHMEM AUSGANG

Nun kommen wir zu einem Kapitel, das die TITANIC besonders am Herzen liegt, weil es die Institution betrifft, die vielleicht mehr als jede andere die Pandemie-Expertenschaft stellte: Harvard University.

Epstein hatte über Jahre hinweg enge Verbindungen zu Harvard gepflegt. Er spendete mindestens 6,5 Millionen Dollar an die Universität. Er unterhielt Verbindungen zu Wissenschaftlern dort. Der Harvard-Psychologe und Sprachforscher Steven Pinker – kein direkter Pandemie-Experte, aber ein viel zitierter öffentlicher Intellektueller, der auch während Corona zur Vernunft und zum Vertrauen in Institutionen aufrief – war bekannt dafür, Epsteins Netzwerk zu kennen. Pinker wurde sogar in Gerichtsdokumenten erwähnt, wiewohl ohne jeglichen Vorwurf kriminellen Verhaltens.

Dasselbe gilt für Martin Nowak, Harvard-Mathematiker und Evolutionsbiologe, der Epstein-Gelder über sein Programm erhielt. Nowaks Forschung war nicht unmittelbar in die Covid-Pandemie eingebunden, aber er steht exemplarisch für eine Struktur, die sich durch die Pandemie-Expertenwelt zog wie ein Riss durch schlecht gegossenen Beton: Der Epstein-Komplex hatte akademische Institutionen mit Geld geflutet, und diese Institutionen stellten dann die Gesichter, die uns erklärten, wie wir zu leben, zu sterben und gegebenenfalls geimpft zu werden hätten.

Harvard erklärte nach Epsteins Tod, man habe einen “katastrophalen Fehler” gemacht, das Geld angenommen zu haben. Eine Rückgabe? Nein, danke, man habe das Geld bereits ausgegeben.

Man hatte es ausgegeben für Forschung, Infrastruktur und Expertise.

Expertise, die dann in Talkshows saß.

Und wir schauten zu. Und nickten. Und teilten die Links.

TITANIC-Haushaltstipp: Wenn Ihr nächster Nachbar Ihnen erklärt, wie man gesund lebt, und Sie später erfahren, dass er sein Fitnessstudio mit Geld eines Sexualstraftäters finanzierte, empfehlen wir zumindest ein kurzes Gespräch über Werte, bevor Sie seinen Ernährungstipps folgen.

V. DER PHILANTHROP-KOMPLEX: WENN GUTES TUN BÖSE FREUNDE MACHT

Es ist das große Paradox der modernen Zeit: Die Menschen, die am lautesten “Ich will der Menschheit helfen” rufen, scheinen die entspanntesten Beziehungen zu Menschen zu pflegen, die der Menschheit aktiv schadeten.

Epsteins Netzwerk war kein Netzwerk von Bösewichten aus dem Bilderbuch. Es war ein Netzwerk von Philanthropen, Visionären, Wissenschaftsfinanzierern und Weltverbesserern. Menschen, die Stiftungen gründeten. Die auf Konferenzen sprachen. Die Preise vergaben.

Und zwischendurch: Kinder missbrauchten oder davon wussten und schwiegen.

Die Struktur dieser Welt ist simpel: Wer genug Geld hat, kauft sich Legitimität. Man spendet an Harvard. Man finanziert eine Impfstoffinitiative. Man sitzt im Beirat einer WHO-nahen Organisation. Und schon ist man Teil des Kanons – der Kanon der Menschen, denen man glauben soll.

Während der Pandemie wurde dieser Kanon von den vernünftigen, aufgeklärten, geimpften Teilen der Gesellschaft mit einer Inbrunst verteidigt, die manchmal mehr an religiösen Eifer erinnerte als an wissenschaftliche Skepsis. Wer zweifelte, war ein Covidianer. Wer fragte, wer da eigentlich spricht und welche Interessen er hat, war ein Aluhut-Träger.

Das ist das eigentliche Skandalon, um das es geht: Nicht dass Bill Gates Jeffrey Epstein getroffen hat. Nicht dass Harvard Epstein-Geld nahm. Sondern dass eine Gesellschaft, die auf sich als kritisch, aufgeklärt und rational hält, sich angewöhnt hatte, diese Fragen nicht mehr zu stellen. Nicht weil sie die Antworten nicht hätte ertragen können. Sondern weil das Stellen der Fragen bedeutet hätte, sich in dieselbe Schublade zu sortieren wie die Leute mit den Chemtrail-Theorien.

Und in diese Schublade wollte man nicht.

VI. DAS GROSSE SCHWEIGEN DER QUALITÄTSMEDIEN

An dieser Stelle muss die TITANIC, jene leuchtende Fackel des deutschen Qualitätsjournalismus, einen kurzen Blick auf die eigene Zunft werfen.

Die Epstein-Connection von Gates wurde in den deutschen Qualitätsmedien während der Pandemie ungefähr so intensiv thematisiert wie das Liebesleben von Dieter Bohlen in der Zeitschrift für Angewandte Mathematik – das heißt: gar nicht oder so peripher, dass man es kaum bemerkte.

Es gab Artikel. Sporadisch. Mostly in den Ressorts, die man liest, wenn man bereit ist, unbequeme Dinge zu lesen, also: um 23 Uhr, alleine, mit einem Glas Wein, und dann den Tab schnell schließt, bevor jemand zuschaut.

Die großen Pandemie-Berichterstattungen, die Lobgesänge auf die Wissenschaft und das Vertrauen in Expertentum – sie schwiegen über die Epstein-Netzwerke ihrer Protagonisten. Nicht aus Böswilligkeit, nehmen wir an. Sondern aus demselben Mechanismus, der uns alle befiel: Man wollte die Narrative nicht verwirren. Die Message war klar: Vertraut der Wissenschaft. Impft euch. Die da drüben sind verrückt.

In dieses klare Bild passte die Information, dass der Hauptbotschafter dieser Message auf der Gästeliste eines pädophilen Milliardärs stand, ungefähr so gut wie ein Tintenfisch in ein Aquarellbild des Schwarzwalds.

Also ließ man sie weg.

Wir, die Leserinnen und Leser, merkten es meistens nicht. Und wenn wir es merkten, sagten wir: “Ja, aber das ändert doch nichts an der Wirksamkeit der Impfstoffe.”

Was stimmt. Absolut. Korrekt.

Und trotzdem: Vielleicht hätte die Information, dass der bekannteste nicht-staatliche Akteur der globalen Impfkampagne ein vertieftes professionelles Verhältnis zu einem der bekanntesten Kinderschänder der Neuzeit unterhielt, die Art und Weise beeinflusst, wie wir über Interessenkonflikte, Machtstrukturen und globale Gesundheitsgovernance nachgedacht hätten.

Aber nun ja. Die Inzidenz, Sie wissen schon.

VII. DIE LISTE ALS SPIEGEL

Die Epstein-Liste – offiziell bekannt als die im Rahmen des Zivilprozesses gegen Ghislaine Maxwell veröffentlichten Gerichtsdokumente, die Ende 2023 und Anfang 2024 sukzessive freigegeben wurden – liest sich wie ein Who’s who der Welt, die uns regiert, berät und beschützt.

Da sind Politiker. Geschäftsleute. Akademiker. Und eben auch Menschen, die während der Covid-Pandemie zu jenen gehörten, auf deren Worte wir hörten.

Die Liste ist kein Beweis für Schuld. Das muss mit Nachdruck gesagt werden, nicht nur aus juristischen Gründen, sondern weil es stimmt: Auf der Liste stehen Menschen, die Epstein flüchtig kannten, und Menschen, die tief in seine Verbrechen verstrickt waren. Der bloße Name auf der Liste macht niemanden zum Mittäter.

Aber – und auch das muss mit Nachdruck gesagt werden – die Liste zeigt die Strukturen. Die Kreise. Das Geflecht. Sie zeigt, wer mit wem aß. Wer auf wessen Yacht fuhr. Wer von wessen Kontakten und Finanzmitteln profitierte.

Und dieses Geflecht, diese Struktur, war dieselbe Struktur, die während der Pandemie die globale Gesundheitspolitik dominierte.

Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Soziologie.

Netzwerke funktionieren. Geld fließt in bestimmte Richtungen. Institutionen bevorzugen Menschen, die ihnen ähnlich sind oder ihnen genutzt haben. Das Erstaunliche ist nicht, dass Epstein sein Netzwerk pflegte – das tun alle Mächtigen. Das Erstaunliche ist, was dieses Netzwerk über die Welt aussagt, der wir in der Pandemie unsere Körper, unsere Ängste und unser Vertrauen anvertrauten.

VIII. DAS FINALE, ODER: WAS HÄTTEN WIR TUN SOLLEN?

An dieser Stelle erwartet der geneigte Leser möglicherweise, dass die TITANIC eine saubere Antwort liefert. Eine Handlungsempfehlung. Einen Ausweg.

Wir enttäuschen ungern, aber wir enttäuschen.

Die Frage, was die Geimpften hätten tun sollen, ist letztlich unangenehm aus einem einfachen Grund: Die Alternative war nicht gut. Die Impfstoffe wirkten. Die Alternativen, die jene propagierten, die auf die Epstein-Verbindungen von Gates hinwiesen, waren meistens Ivermectin, Lichtbestrahlung von innen und das kollektive Gebet an die freie Atmung.

Das ist das eigentliche Drama: Die Vernünftigen lagen inhaltlich meistens richtig. Die Impfstoffe halfen. Die Lockdowns retteten Leben. Die Masken bremsten die Übertragung.

Und gleichzeitig: Die Mächtigen, die das alles kommunizierten, saßen in einem Netzwerk aus Geld, Einfluss und moralischer Verkommenheit, das jeden aufgeklärten Demokratietheoretiker die Nacht zum Tag machen lassen sollte.

Beides ist wahr. Gleichzeitig. Und das ist das Unbequemste an der ganzen Geschichte: Wir können nicht einfach sagen “Die Impfung war gut, also war alles gut” – und wir können auch nicht sagen “Gates kannte Epstein, also war der Impfstoff Teufelswerk.”

Die Wahrheit, wie so oft, ist das Unbehaglichste: Manchmal haben korrupte, moralisch fragwürdige, in dunklen Netzwerken verstrickte Menschen inhaltlich recht. Und manchmal haben aufrichtige, wohlmeinende, von keinerlei Skandal belastete Menschen inhaltlich unrecht.

Das sollte uns nicht dazu verleiten, alle Expertenaussagen zu verwerfen. Es sollte uns dazu verleiten, nie aufzuhören zu fragen: Wer spricht? Warum? Für wen? Mit wessen Geld? Auf wessen Yacht?

SWISSVOX EMPFIEHLT

Wer in Zukunft einem Experten vertrauen möchte, empfiehlt folgende Checkliste:

1. Hat der Experte Verbindungen zu verurteilten Sexualstraftätern? Wenn ja: mindestens Augenbraue hochziehen.

2. Wird der Experte von einer Stiftung bezahlt, die wiederum Geld von jemandem erhalten hat, der auf keiner guten Liste steht? Wenn ja: weiter fragen.

3. Sitzt der Experte im Beirat einer Organisation, die von einem anderen Experten gegründet wurde, der ebenfalls eine auffällige Biographie hat? Wenn ja: Kaffee kochen, ruhig hinsetzen, kritisch nachdenken.

4. Sagt der Experte dennoch etwas, das wissenschaftlich korrekt und empirisch belegt ist? Wenn ja: Die Information ist trotzdem korrekt. Aber die Strukturen müssen trotzdem benannt werden.

Das Impfen war richtig. Das Netzwerk um Bill Gates und Jeffrey Epstein war falsch. Beides gleichzeitig zu denken ist anstrengend, aber es ist das Mindeste, was man von einer Gesellschaft erwarten kann, die auf sich als aufgeklärt hält.

Ansonsten: Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und mit ihr die nächsten Experten. Mit den nächsten Netzwerken. Und den nächsten Listen.

Wir empfehlen: Früher hinschauen.

SWISSVOX wünscht gute Gesundheit – geimpft oder nicht, aber bitte mit offenen Augen.