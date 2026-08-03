Die Schweiz schaffte den Beamtenstatus vor über zwanzig Jahren ab. Offiziell ging es um mehr Flexibilität. Kritiker sprechen bis heute von einem Paradigmenwechsel, der den Staat zunehmend nach den Regeln der Privatwirtschaft organisiert.

Als Kommentatoren während der Fussball-Europameisterschaft von «Beamtenfussball» sprachen, wussten wohl die wenigsten Zuschauer, dass es den klassischen Beamten in der Schweiz gar nicht mehr gibt. Das Klischee lebt weiter – der Beamte selbst nicht.

Seit dem Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes am 1. Januar 2002 sind Bundesbedienstete keine Beamten mehr, sondern öffentlich-rechtlich Angestellte. Was auf den ersten Blick wie eine technische Gesetzesänderung wirkt, markiert in Wirklichkeit einen tiefgreifenden Wandel des schweizerischen Staatsverständnisses: Der Staat begann, sich selbst stärker wie ein Unternehmen zu organisieren.

Der Beamte als Garant der Stabilität

Als der Bundesrat Anfang des 20. Jahrhunderts ein einheitliches Beamtengesetz vorbereitete, war seine Begründung bemerkenswert deutlich. Der Staat brauche Kontinuität und Verlässlichkeit. Die öffentliche Verwaltung dürfe deshalb gerade nicht nach den Mechanismen des freien Marktes funktionieren.

In der Botschaft zum späteren Beamtengesetz hielt der Bundesrat fest:

«Das Volk wünscht Ordnung und Sicherheit; diesem Zwecke dient die Staatsverwaltung.»

Diese Aussage beschreibt das damalige Staatsverständnis präzise. Der Beamte sollte nicht primär effizient sein, sondern unabhängig, berechenbar und dem öffentlichen Interesse verpflichtet. Seine weitgehende Arbeitsplatzsicherheit war kein Privileg, sondern Teil dieses politischen Konzepts. Wer dem Staat dienen sollte, musste nicht befürchten, wegen politischer Stimmungswechsel oder kurzfristiger Sparprogramme seine Existenzgrundlage zu verlieren.

Die Idee dahinter war einfach: Ein stabiler Staat braucht stabile Institutionen – und stabile Institutionen brauchen Mitarbeiter, die unabhängig von wirtschaftlichen oder parteipolitischen Interessen handeln können.

1927: Der Staat schafft eine Institution

Am 30. Juni 1927 verabschiedete das Parlament nach intensiven Debatten das Bundesgesetz über das Dienstverhältnis der Bundesbeamten.

Beamter wurde jedoch längst nicht jeder Bundesangestellte. Welche Funktionen diesen Status erhielten, entschied letztlich die Bundesversammlung über ein offizielles Ämterverzeichnis. Zahlreiche Berufsgruppen – etwa Werkstattmitarbeiter oder Landbriefträger – blieben ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Beamten wurden jeweils für drei Jahre gewählt. Eine Entlassung während dieser Amtsdauer war nur unter eng definierten Voraussetzungen möglich, etwa bei schwerer Pflichtverletzung, Dienstuntauglichkeit oder Konkurs.

Aus heutiger Sicht zeigt das Gesetz allerdings auch die gesellschaftlichen Vorstellungen seiner Zeit. Frauen konnten zwar grundsätzlich gewählt werden. Verheiratete Frauen hingegen verloren ihren Beamtenstatus automatisch. Die «Verehelichung» galt ausdrücklich als Beendigungsgrund des Dienstverhältnisses – ein Spiegelbild der damaligen Rollenbilder.

Vom Bürger zum Kunden

Über Jahrzehnte blieb das Beamtengesetz weitgehend unangetastet. Erst in den 1990er-Jahren änderte sich die politische Grosswetterlage grundlegend.

International gewannen Reformkonzepte an Einfluss, die unter dem Begriff New Public Management bekannt wurden. Verwaltungen sollten schlanker werden, Leistungen messen, Kosten senken und stärker nach betriebswirtschaftlichen Kriterien arbeiten.

Auch die Schweiz blieb von diesem Trend nicht verschont.

1998 kritisierten die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments die Personalführung des Bundes als uneinheitlich und reformbedürftig. Kurz darauf präsentierte der Bundesrat ein neues Personalgesetz.

Offiziell lauteten die Schlagworte:

mehr Flexibilität,

höhere Wettbewerbsfähigkeit,

modernere Personalpolitik,

bessere Anpassungsfähigkeit.

Bundesrat Kaspar Villiger formulierte die neue Leitidee im Parlament unmissverständlich:

«Wenn sich die Gesellschaft und Wirtschaft verändern, muss sich auch der Staat anpassen.»

Was zunächst vernünftig klingt, markierte einen grundlegenden Perspektivenwechsel. Während der Staat früher bewusst als Gegenmodell zur Privatwirtschaft verstanden wurde, orientierte er sich nun zunehmend an deren Organisationsprinzipien.

Das Ende des Beamtenstatus

Am 24. März 2000 verabschiedete das Parlament das Bundespersonalgesetz.

Mit ihm verschwand eine Institution, die während fast 75 Jahren das Verhältnis zwischen Staat und seinen Mitarbeitenden geprägt hatte.

Die Wahl auf Amtsdauer wurde abgeschafft.

An ihre Stelle trat die kündbare öffentlich-rechtliche Anstellung.

Seit 2002 gelten für Bundesangestellte grundsätzlich ähnliche arbeitsrechtliche Prinzipien wie in der Privatwirtschaft – ergänzt durch besondere öffentlich-rechtliche Bestimmungen.

Damit verschob sich auch das Machtverhältnis.

Der Staat gewann mehr Flexibilität bei Personalentscheiden. Gleichzeitig verloren die Mitarbeitenden einen Teil jener institutionellen Unabhängigkeit, welche der Beamtenstatus ursprünglich gewährleisten sollte.

Reform oder Abbau?

Bis heute wird die Abschaffung unterschiedlich bewertet.

Befürworter argumentieren, der moderne Staat müsse beweglicher werden. Neue Aufgaben, Digitalisierung und Fachkräftemangel verlangten nach einem Arbeitsrecht, das rasch auf Veränderungen reagieren könne. Der Beamtenstatus sei unzeitgemäss gewesen.

Kritiker halten dagegen, dass mit der Reform nicht nur Bürokratie abgebaut wurde. Ihrer Ansicht nach ging auch ein Stück institutioneller Unabhängigkeit verloren. Wer leichter kündbar ist, könne politischem oder administrativem Druck eher ausgesetzt sein. Zudem habe die Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen dazu geführt, dass Effizienz zunehmend wichtiger geworden sei als Kontinuität und langfristige Verantwortung.

Die grundlegende Frage lautet deshalb bis heute:

Soll der Staat funktionieren wie ein Unternehmen – oder gerade nicht?

Ein Begriff, der länger lebt als die Institution

Ironischerweise hat ausgerechnet das Wort «Beamter» den politischen Wandel überlebt.

Noch immer steht es in Alltagssprache und Medien oft als Synonym für Langsamkeit, Bürokratie oder mangelnde Dynamik.

Historisch ist dieses Bild inzwischen irreführend.

Denn der klassische Schweizer Beamte – gewählt, weitgehend unabhängig und auf Amtsdauer im Dienst des Staates – existiert seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Das Klischee lebt weiter.

Die Institution nicht.

Einordnung

Die Abschaffung des Beamtenstatus war weit mehr als eine arbeitsrechtliche Reform. Sie steht exemplarisch für den Wandel westlicher Staaten seit den 1990er-Jahren: weg vom traditionellen Verwaltungsstaat, hin zu einem stärker managementorientierten Staatsverständnis. Ob dadurch tatsächlich mehr Effizienz entstand oder ob gleichzeitig Unabhängigkeit und institutionelle Stabilität verloren gingen, bleibt bis heute Gegenstand politischer Debatten.