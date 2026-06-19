Von Nico Stino

Es gibt Geschichten, die erzählt man sich gerne als Heldensaga: kluge Köpfe, eine geniale Idee, der Durchbruch. Die Geschichte des Schweizer Internets ist keine solche Geschichte. Sie ist die Geschichte eines teuren staatlichen Fehlschlags – und eines Erfolgs, der entstand, weil sich niemand dafür zuständig fühlte. Eine aktuelle Folge der SRF-Sendung «Zeitblende» rollt dieses Kapitel auf, gestützt auf Gespräche mit den Pionieren selbst.

Der helvetische Alleingang

1969 verschickt man in Kalifornien die erste Nachricht über das ARPANET, den militärischen Vorläufer des Internets. In der Schweiz registriert davon kaum jemand etwas. Der Grund liegt im Monopol: Die PTT kontrolliert die gesamte Datenübermittlung im Land und verfolgt ein eigenes, ambitioniertes Projekt – ein vollständig schweizerisches, vom Ausland unabhängiges digitales Fernmeldesystem. Die Idee passt ins Selbstverständnis der Zeit: technologische Souveränität, keine Abhängigkeit vom Ausland, ein Schweizer Weg für die Schweiz.

Das «Integrierte Fernmeldesystem» IFS wird zum Mammutprojekt. 14 Jahre Entwicklungszeit, über 200 Millionen Franken Investitionsvolumen – eine für die damalige Zeit gewaltige Summe. 1983 zieht die PTT die Reissleine und bricht das Projekt ab. Der Befund ist ernüchternd: Ein nationaler Alleingang ist in einer Welt, die sich zunehmend über offene, gemeinsame Standards vernetzt, schlicht zum Scheitern verurteilt. Die Schweiz hatte auf das falsche Pferd gesetzt – auf Geschlossenheit statt auf Anschlussfähigkeit.

Späte Einsicht, kleines Budget

Erst der Abbruch des IFS-Debakels schärft in Bern den Blick für den tatsächlichen Rückstand. 1985 beschliesst der Bundesrat Sondermassnahmen für die Informatik. Von 207 Millionen Franken fliessen gerade einmal 15 Millionen in den Aufbau eines Hochschulnetzes – ein kleiner Bruchteil dessen, was zuvor in das gescheiterte PTT-Projekt versenkt worden war, aber genug, um etwas Entscheidendes in Gang zu setzen.

Im Zentrum dieser Entwicklung stehen zwei Männer: ETH-Professor Bernhard Plattner und sein Doktorand Hannes Lubich. Gemeinsam verbinden sie die Schweizer Hochschulen miteinander und gründen, zusammen mit dem Bund, die Stiftung Switch – bis heute die Registrierungsstelle für die «.ch»-Domain. Mitgewirkt hat auch Urs Eppenberger, der erste Mitarbeiter von Switch, der in der Sendung ebenfalls zu Wort kommt.

Eine Domain, die niemand wollte

Die womöglich denkwürdigste Episode der ganzen Geschichte: Am 20. Mai 1987 registrieren Plattner und Lubich die Länderdomain «.ch». Niemand in der Bundesverwaltung fühlt sich zuständig, niemand will die Verantwortung dafür übernehmen. Also tragen die beiden Wissenschaftler die Domain kurzerhand auf ihre eigenen Namen ein – eine pragmatische Notlösung ohne offiziellen Auftrag, ohne politischen Segen, einfach weil es jemand tun musste. Was wie eine bürokratische Randnotiz klingt, ist faktisch die Geburtsstunde der digitalen Schweizer Identität im Internet.

Vom Forschungsnetz zur Selbstverständlichkeit

Ende 1989 sind sämtliche Schweizer Universitäten sowie das CERN am Netz – noch ein Spezialistenzirkel, kein Massenphänomen. Wer sich damals einen Internetanschluss teilte, konnte buchstäblich am Bildschirm mitverfolgen, wie eine einzelne E-Mail Zeichen für Zeichen eintraf. Der eigentliche Durchbruch kommt erst Mitte der Neunzigerjahre, als die Anträge für «.ch»-Adressen sprunghaft ansteigen.

Das Bemerkenswerte daran: Diesen Boom hat niemand geplant. Während der Staat Millionen in ein gescheitertes Prestigeprojekt gesteckt hatte, entwickelte sich das tatsächliche Internet beinahe nebenbei – als wissenschaftlicher Prototyp, der irgendwann so erfolgreich war, dass ihn niemand mehr abschalten konnte oder wollte.

Einordnung

Die Parallele zu anderen Kapiteln der jüngeren Schweizer Technikgeschichte drängt sich auf: Wo der Staat zentral plant und kontrollieren will, entstehen teure Sackgassen. Wo Einzelpersonen mit Handlungsspielraum pragmatisch improvisieren, entsteht Substanz – oft gegen die offizielle Logik, manchmal sogar gegen den erklärten Willen der Behörden. Die «.ch»-Domain, die heute selbstverständlicher Teil der digitalen Infrastruktur ist, verdankt ihre Existenz nicht einem Bundesratsbeschluss, sondern der Eigeninitiative zweier Hochschulangehöriger, die eine Lücke füllten, weil sie sonst niemand füllen wollte. Eine Pointe, die auch vierzig Jahre später nichts an ihrer Aktualität verloren hat.

Quellen: SRF, «Zeitblende», Redaktion und Moderation Jürg Tschirren, Ausstrahlung 16.06.2026; im Beitrag zu Wort kommen Bernhard Plattner (em. Professor ETH Zürich), Hannes Lubich (Informatiker und Hochschullehrer) sowie Urs Eppenberger (erster Mitarbeiter von Switch). Weiterführende Literatur: David Gugerli, «Wie die Welt in den Computer kam» (S. Fischer Verlage, 2018); Daniela Zetti, «Special measures: networking Swiss cantonal and federal universities», in: Bori/Zetti, «Digital Federalism» (2022). https://www.srf.ch/audio/geschichte/wie-das-internet-in-die-schweiz-kam?id=AUDI20260616_NR_0003