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Diskussion über diese Post

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Alec Schaerer
1h

Die üblichen Überlegungen basieren auf der Idee der Lasten-Umlagerung. Diese Idee zeigt aber längst nicht die wirkliche Wahrheit, denn alle systemrelevanten Prozesse (und so auch z.B. die Renten) laufen supranational über grosse Fonds und Strukturkredite durch die FED und die BIZ. Dieser Hintergrund wird aber aus naheliegenden Gründen nicht offengelegt, denn sonst fielen die Pfründe weg, welche die Administration für sich ausbedingt.

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