Von Nico Stino

Am Mittwoch hat der Nationalrat entschieden: Die Mehrwertsteuer steigt um 0,4 Prozentpunkte, von 8,1 auf 8,5 Prozent, um die 13. AHV-Rente wenigstens teilweise zu finanzieren. Die Vorlage kam mit 104 zu 87 Stimmen durch, zusätzliche Lohnbeiträge lehnte die grosse Kammer hingegen knapp ab – mit 98 zu 96 Stimmen. ￼ Damit fehlt weiterhin Geld, der AHV-Fonds bleibt unter Druck, und die Bevölkerung wird im Spätherbst an die Urne gerufen, weil eine Mehrwertsteuererhöhung eine Verfassungsänderung ist – und die unterliegt zwingend dem obligatorischen Referendum. Das Volk muss darüber abstimmen. Es hat keine Wahl, sich der Frage zu entziehen.

Das ist, formal betrachtet, korrekte direkte Demokratie. Das Problem beginnt dort, wo dieselbe Logik plötzlich nicht mehr gilt.

Die Regel fürs Inland: Wer zahlen soll, wird gefragt

Jede Erhöhung, die direkt auf der Lohnabrechnung oder dem Kassenzettel der Bürger landet, läuft durch denselben Filter: Verfassungsänderung, obligatorisches Referendum, Urnengang. Das gilt für die AHV-Mehrwertsteuer genauso wie für die zweite Erhöhung, die bereits in der Pipeline steht – 0,8 Prozentpunkte zusätzlich zur Finanzierung der Armee, mit denen der Bundesrat innerhalb von zehn Jahren rund 31 Milliarden Franken einnehmen will ￼. Auch diese Vorlage braucht zwingend ein Volks-Ja. Der Mechanismus ist also kein Zufall, sondern System: Sobald der Staat dem Bürger direkt in die Tasche greift, schaltet sich die Mitsprache automatisch ein.

Die Ausnahme fürs Ausland: die Kohäsionsmilliarde

Bei Geld, das die Schweiz ins Ausland schickt, funktioniert dieser Mechanismus auffällig oft nicht. Das beste Beispiel bleibt die Kohäsionsmilliarde – 1,3 Milliarden Franken, die über zehn Jahre an EU- und EWR-Staaten fliessen. Die SVP beantragte erfolglos, die Vorlage dem fakultativen Referendum zu unterstellen; der Nationalrat lehnte das mit 135 zu 53 Stimmen ab und gab die Milliarde mit 131 zu 55 Stimmen frei. ￼ Ein Parlamentsentscheid genügte. Keine Unterschriftensammlung, keine Kampagne, keine Urne – weil die Vorlage als einfacher Bundesbeschluss lief, der formal noch nicht einmal eine Schlussabstimmungs-Hürde brauchte.

Ukraine: fünf Milliarden, kaum Debatte, keine Volksabstimmung

Aktueller ist der zweite Fall. Der Bundesrat will zwischen 2025 und 2036 insgesamt fünf Milliarden Franken in den Wiederaufbau der Ukraine investieren ￼, davon 1,5 Milliarden Franken in einer ersten Phase bis 2028, mit für dieses Jahr reservierten 342,25 Millionen Franken ￼. Anfang Juni hat das Parlament das entsprechende Abkommen verabschiedet – mit einem Resultat, das selbst Beobachter überrascht hat: Im Ständerat gab es 24 Ja-Stimmen bei einer einzigen Nein-Stimme, aber 17 Enthaltungen; im Nationalrat fanden sich 148 Ja- gegen 9 Nein-Stimmen bei 38 Enthaltungen. ￼ Eine derart hohe Zahl an Enthaltungen bei einem Fünf-Milliarden-Geschäft ist bemerkenswert – sie zeigt ein Parlament, das sich nicht wirklich committen will, aber trotzdem entscheidet. Eine Volksabstimmung über diese fünf Milliarden hat nicht stattgefunden und ist auch nicht vorgesehen.

Zur Einordnung: Die Differenz zwischen «1,4 bis 1,5 Milliarden zusätzlich pro Jahr für die AHV» (wofür das ganze Land an die Urne muss) und «5 Milliarden über zwölf Jahre für den Ukraine-Wiederaufbau» (wofür niemand gefragt wird) ist nicht riesig. Es ist dieselbe Grössenordnung Staatsgeld. Nur der Adressat ist ein anderer – und genau das entscheidet offenbar, ob das Volk mitreden darf.

Die fehlende Verantwortung

Der eigentliche Kern von Nicos Einwand liegt aber nicht nur bei der fehlenden Abstimmung, sondern bei der fehlenden Rückkoppelung. Steigt die Mehrwertsteuer für die AHV und stellt sich später heraus, dass die Finanzierung trotzdem nicht reicht – wovon laut BSV-Berechnungen ohnehin auszugehen ist, da die Vorlage nur eine Teilfinanzierung darstellt –, dann gibt es Parlamentsdebatten, neue Vorlagen, weitere Abstimmungen. Der politische Prozess bleibt rückgekoppelt an die Stimmbevölkerung.

Bei Auslandzahlungen fehlt diese Rückkoppelung praktisch vollständig. Wird ein Wiederaufbauprogramm ineffizient umgesetzt, Gelder versickern in Korruption, oder ein EU-Cohäsionsprojekt verfehlt seine Wirkung – niemand verliert ein Amt, kein Budget wird im selben Mass zur Rechenschaft gezogen wie ein Sozialwerk, über das jährlich in den Medien gestritten wird. Die Verantwortung verteilt sich auf Departemente, internationale Gremien, mehrjährige Programme – und verflüchtigt sich genau dort.

Einordnung

Die direkte Demokratie der Schweiz ist kein Mythos – aber sie ist auch keine durchgängig angewendete Verfassungslogik, sondern eine, die sich entlang der Frage entscheidet, wessen Portemonnaie direkt betroffen ist. Wer als Konsument die Mehrwertsteuer zahlt, bekommt automatisch das Mitspracherecht, weil die Verfassung es so vorschreibt. Wer als Steuerzahler über die allgemeine Bundeskasse für Auslandprogramme aufkommt, bekommt es in der Regel nicht – nicht, weil es per Verfassung ausgeschlossen wäre, sondern weil das fakultative Referendum bei solchen Vorlagen entweder gar nicht zur Anwendung kommt oder von niemandem ergriffen wird. Die Hürde von 50’000 Unterschriften innerhalb von hundert Tagen lässt sich für eine MWST-Erhöhung, die jeden Haushalt trifft, leicht mobilisieren. Für ein Auslandhilfeprogramm, dessen Kosten sich über Jahre und über den gesamten Bundeshaushalt verteilen, findet sich derselbe Mobilisierungsdruck fast nie.

Das Ergebnis ist eine Demokratie mit zwei Geschwindigkeiten: schnell und zwingend, wenn das Volk direkt zur Kasse gebeten wird – langsam, verschwommen und meist konsequenzlos, wenn der Staat im eigenen Namen, aber mit dem Geld des Volkes, ins Ausland zahlt.