Ein Satz, drei Jahrtausende alt, und trotzdem so aktuell wie ein Push-Newsletter: «Erkenne dich selbst.» Das Orakel von Delphi hat ihn den Griechen eingemeisselt, Nietzsche hat sich sein Leben lang daran abgearbeitet – und die Weltgesundheitsorganisation hat ihn 1993 in ein nüchternes Verwaltungsdokument gegossen. Zehn «Life Skills» listet die WHO darin auf, Kompetenzen, die eine Gesellschaft braucht, um gesund, resilient und einigermassen vernünftig zu funktionieren. An erster Stelle: Selbsterkenntnis. Alle anderen Fähigkeiten – kritisches Denken, Stressbewältigung, Emotionsregulation, wirksame Kommunikation – hängen an diesem einen Anker.

Die Illusion der Selbsterfindung

Unsere Gegenwartskultur verkauft ein anderes Versprechen: Du kannst werden, was immer du willst. Klingt befreiend, ist aber eine Falle. Wer sich für unbegrenzt formbar hält, verliert den Massstab, an dem er sich selbst messen könnte – und rutscht in eine Form von Selbstbezogenheit, die Beziehungen eher zerstört als nährt. Die griechische Gegenposition ist unbequemer, aber ehrlicher: Du kannst nicht alles werden, du kannst nur eines werden – das, was du bereits bist. Das ist keine Einschränkung, sondern eine lebenslange Aufgabe.

Die vergessene Kunst der Pause

Die alten Römer haben uns dazu ein Denkmal hinterlassen, das man leicht übersieht: Thermen und Zirkusse. Kriegstreiber, gewiss – aber auch ein Volk, das begriffen hatte, dass Leistung ohne Erholung nicht funktioniert. «Otium», die produktive Musse, war keine Untugend, sondern eine Kulturtechnik. Wer heute permanent erreichbar ist, hat diese Technik verlernt. Stressbewältigung – eine der WHO-Kompetenzen – ist ohne die Fähigkeit zur Pause schlicht nicht zu haben.

Das Problem mit den Gefühlen

Ein zweiter blinder Fleck reicht bis zu Platon zurück: Die Philosophie hat Emotionen lange als Störfaktor der Vernunft behandelt, als etwas, das den Menschen passiv und unzurechnungsfähig macht. Diese Abwertung wirkt bis heute nach – in einer Kultur, die Wut, Trauer oder Eifersucht lieber unterdrückt als versteht. Dabei sind Gefühle Botschafter, keine Störgeräusche. Wer sie ignoriert, riskiert, dass sie sich irgendwann selbst Gehör verschaffen – meist im ungünstigsten Moment und mit grösserem Schaden, als hätte man ihnen von Anfang an zugehört.

Warum Schulen das Wichtigste auslassen

Ausgerechnet die Kompetenzen, die am meisten mit dem eigenen Leben zu tun haben, tauchen in den Lehrplänen kaum auf. Es gibt keine Schulstunde für Empathie, keine für kritisches Denken im eigentlichen Sinn. Dabei sind genau das die «Antikörper gegen Dummheit» – und Dummheit, nicht Technologie, ist die eigentliche Gefahr, wenn Gesellschaften in Konflikte oder Kriege abgleiten. Eine wache, selbstbewusste Bevölkerung lässt sich schwerer mit Parolen lenken als eine, die nie gelernt hat, ihre eigenen Denkmuster zu hinterfragen.

Was Maschinen fehlt

Die Debatte um künstliche Intelligenz bekommt aus dieser Perspektive eine andere Note. Systeme wie ChatGPT können Probleme lösen, Muster erkennen, Sprache erzeugen – aber sie können keine Probleme aufwerfen, die noch niemand als Problem erkannt hat. Genau das war seit jeher die Aufgabe der Philosophie: den Finger auf etwas legen, das alle für normal halten, es aber nicht ist. Und Maschinen erkennen Emotionen zwar, können sie aber nicht empfinden – ihnen fehlt der Körper, das Sensorium, aus dem menschliche Empfindsamkeit überhaupt erst entsteht. Was am Menschen bleibt, wenn Maschinen immer mehr übernehmen, sind zwei Dinge: die Fähigkeit, Chaos zu erzeugen – unberechenbare, nicht vorhersagbare Entscheidungen – und echte Empathie, die aus gelebter, körperlicher Erfahrung kommt statt aus statistischer Wahrscheinlichkeit.

Bilanz

Selbsterkenntnis ist kein esoterisches Wellness-Projekt, sondern eine der zehn von der WHO benannten Grundkompetenzen für ein funktionierendes gesellschaftliches Leben – und die, aus der sich alle anderen ableiten. Wer sie nicht kultiviert, überlässt die Regie über das eigene Leben irgendjemand anderem: dem Algorithmus, dem Zeitgeist, der Erwartung der anderen. Der antike Rat bleibt der bessere Kompass, gerade jetzt, wo Maschinen so vieles besser können als wir – ausser dem einen: zu wissen, wer sie sind.

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Nico Stino