✅ Ärzte mit Gewissen (https://aerzte-mit-gewissen.org/)

Unsere aktuelle Arbeit in den USA konzentriert sich auf drei strategische Schwerpunkte:

1. Ärzte mit Gewissen

🌐 https://aerzte-mit-gewissen.org (http://www.doctors-of-conscience.org/)

Wir dokumentieren weltweit Fälle von Ärzten Mediziner, Wissenschaftler und andere Fachleute, die während der COVID-Zeit aufgrund ihrer wissenschaftlichen oder medizinischen Überzeugungen berufliche oder rechtliche Sanktionen erlitten haben.

Bedarf:

Internationale juristische Zusammenarbeit

Gerichts- und Prozessbeobachter

Menschenrechtsmonitoring

Medienunterstützung

Ziel:

Verteidigung der medizinischen Ethik, der Wissenschaftsfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit.

2. Pandemievorsorge, WHO BioHub und Transparenz des BSL-4-Labors Spiez

🌐 https://www.vereinwir.ch/lab-leak-die-offenen-fragen-zur-schweiz

Wir setzen uns für eine unabhängige Kontrolle von Programmen zur Pandemievorsorge, Hochsicherheitslaboren sowie der internationalen Forschung an Krankheitserregern ein.

Bedarf:

Unabhängige Untersuchungen

Transparenz bei Finanzierung, Verträgen und internationalen Vereinbarungen

Internationale Rechenschaftspflicht

Ziel:

Stärkung des öffentlichen Vertrauens durch unabhängige Kontrolle, Transparenz und demokratische Rechenschaft.

3. Digitale Gesellschaft, Digitale Identität und Gesundheit

🌐 https://das-digitale-dilemma.de (http://www.digital-dilemma.com/)

Unsere Dokumentation «The Digital Dilemma (https://das-digitale-dilemma.de/)» sowie die ATHEM-3-Studie (https://das-digitale-dilemma.de/die-witwenstrasse/)befassen sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu möglichen biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung und fördern deren unabhängige wissenschaftliche Überprüfung.

Bedarf:

Unabhängige Reproduktionsstudien

Überprüfung der geltenden Expositionsgrenzwerte

Entwicklung biologisch orientierter Schutzrichtlinien

Ziel:

Förderung evidenzbasierter Gesundheitsstandards und eines verantwortungsvollen Umgangs mit neuen Technologien.

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