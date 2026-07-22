🚨 Wer kontrolliert die Kontrolleure❓
Christian Oesch über Transparenz und Macht - 21.7.2026
✅ Ärzte mit Gewissen (https://aerzte-mit-gewissen.org/)
Unsere aktuelle Arbeit in den USA konzentriert sich auf drei strategische Schwerpunkte:
1. Ärzte mit Gewissen
🌐 https://aerzte-mit-gewissen.org (http://www.doctors-of-conscience.org/)
Wir dokumentieren weltweit Fälle von Ärzten Mediziner, Wissenschaftler und andere Fachleute, die während der COVID-Zeit aufgrund ihrer wissenschaftlichen oder medizinischen Überzeugungen berufliche oder rechtliche Sanktionen erlitten haben.
Bedarf:
Internationale juristische Zusammenarbeit
Gerichts- und Prozessbeobachter
Menschenrechtsmonitoring
Medienunterstützung
Ziel:
Verteidigung der medizinischen Ethik, der Wissenschaftsfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit.
2. Pandemievorsorge, WHO BioHub und Transparenz des BSL-4-Labors Spiez
🌐 https://www.vereinwir.ch/lab-leak-die-offenen-fragen-zur-schweiz
Wir setzen uns für eine unabhängige Kontrolle von Programmen zur Pandemievorsorge, Hochsicherheitslaboren sowie der internationalen Forschung an Krankheitserregern ein.
Bedarf:
Unabhängige Untersuchungen
Transparenz bei Finanzierung, Verträgen und internationalen Vereinbarungen
Internationale Rechenschaftspflicht
Ziel:
Stärkung des öffentlichen Vertrauens durch unabhängige Kontrolle, Transparenz und demokratische Rechenschaft.
3. Digitale Gesellschaft, Digitale Identität und Gesundheit
🌐 https://das-digitale-dilemma.de (http://www.digital-dilemma.com/)
Unsere Dokumentation «The Digital Dilemma (https://das-digitale-dilemma.de/)» sowie die ATHEM-3-Studie (https://das-digitale-dilemma.de/die-witwenstrasse/)befassen sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu möglichen biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung und fördern deren unabhängige wissenschaftliche Überprüfung.
Bedarf:
Unabhängige Reproduktionsstudien
Überprüfung der geltenden Expositionsgrenzwerte
Entwicklung biologisch orientierter Schutzrichtlinien
Ziel:
Förderung evidenzbasierter Gesundheitsstandards und eines verantwortungsvollen Umgangs mit neuen Technologien.
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🇨🇭 Verein WIR – weil Aufklärung zur Landesverteidigung gehört
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