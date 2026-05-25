von Nico Stino | Swissvox

Es ist eine der schönsten Schweizer Institutionen: Man erfindet eine Organisation, die im Namen von Künstlern Geld einsammelt – und lässt diese Organisation dann einen ansehnlichen Teil des Geldes für sich selbst behalten. Das Beste daran: Es ist vollkommen legal. Es ist sogar bundesrechtlich abgesegnet. Und die Künstler? Die zahlen die Rechnung.

Willkommen in der Welt der Schweizer Verwertungsgesellschaften.

Das Prinzip: Schutz mit Selbstbedienung

Die Idee hinter ProLitteris, SUISA, SUISSIMAGE, SSA und SWISSPERFORM ist legitim. Wer ein Buch schreibt, ein Lied komponiert oder einen Film dreht, soll entschädigt werden, wenn sein Werk kopiert, gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht wird. Da der einzelne Urheber unmöglich jeden Betrieb in der Schweiz kontrollieren kann, übernehmen Verwertungsgesellschaften das Inkasso kollektiv – quasi als verlängerter Arm des Urheberrechts.

Soweit die Theorie. In der Praxis sieht die Sache etwas anders aus.

Denn diese Gesellschaften – allesamt private Genossenschaften oder Vereine, keine staatlichen Behörden – behalten vor der Ausschüttung an die Urheber zunächst einmal ihre eigenen Betriebskosten ein. Und die sind nicht zu knapp bemessen.

Zwischen 6 und 20 Prozent: Eine bemerkenswerte Bandbreite

Die Verwaltungskosten der Schweizer Urheberrechtsgesellschaften bewegen sich je nach Organisation zwischen 6 und 20 Prozent der eingesammelten Gelder. Gezahlt werden diese Kosten, wohlgemerkt, ausschliesslich von den Urhebern – also von genau jenen Menschen, in deren Namen das ganze System betrieben wird.

Das klingt abstrakt. Es ist aber sehr konkret: Wer als Autorin oder Fotograf Anrecht auf eine Ausschüttung hat, bekommt im schlechtesten Fall nur achtzig Rappen von jedem Franken, den eine Firma oder Institution für die Nutzung seiner Werke entrichtet hat. Den Rest hat der Apparat aufgebraucht.

Bei ProLitteris, der Gesellschaft für Literatur und bildende Kunst, ist dieser Anteil besonders hoch. Die offizielle Begründung: Das Inkasso sei ausserordentlich aufwendig. Jedes Jahr müssen rund 70’000 Rechnungen an Betriebe verschickt werden, dazu kommen Mahnungen, Gerichtsverfahren und die kontinuierliche Überwachung des Einzugs. Da nicht jede Firma ohne Weiteres bereit ist, die gesetzlich geschuldete Vergütung zu überweisen, entsteht ein administrativer Aufwand, der seinesgleichen sucht.

Man fragt sich unwillkürlich: Wenn das System so viel kostet, um zu funktionieren – funktioniert es dann wirklich?

SUISA: Immerhin transparent

Etwas besser präsentiert sich das Bild bei der SUISA, der Gesellschaft für musikalische Urheberrechte. Für die Verteilungsperiode vom dritten Quartal 2024 bis zum zweiten Quartal 2025 beziffert die SUISA ihren Kostenabzug auf 12,85 Prozent. Rechnet man eine Zusatzverteilung von 1,75 Prozent hinzu, sinkt der Abzug rein rechnerisch auf rund 11,60 Prozent.

Das ist immer noch deutlich mehr als beispielsweise die durchschnittlichen Verwaltungskosten der Schweizer Krankenkassen – die ihrerseits nicht für Sparsamkeit bekannt sind – welche 2024 bei rund 4,5 Prozent lagen. Zugunsten der SUISA lässt sich immerhin sagen: Die Zahlen sind öffentlich, die Geschäftsberichte zugänglich, die Methodik erklärbar.

Transparenz ist ein Anfang. Sie ist aber noch keine Rechtfertigung.

Das Monopol als Komfortzone

Was diese Diskussion besonders pikant macht, ist die Marktstruktur. Die Schweizer Verwertungsgesellschaften sind keine Konkurrenten. Das Urheberrechtsgesetz sieht explizit vor, dass der Bund pro Werkkategorie genau einer Gesellschaft eine Verwertungsbewilligung erteilt. SUISA für Musik. ProLitteris für Literatur und bildende Kunst. SUISSIMAGE für audiovisuelle Werke. SSA für dramatische Werke. SWISSPERFORM für verwandte Schutzrechte.

Ein Künstler, der seine Rechte kollektiv verwalten lassen möchte – und in vielen Fällen ist er dazu gesetzlich verpflichtet –, hat keine Wahl. Er kann nicht zu einem günstigeren Anbieter wechseln, keine besseren Konditionen aushandeln, keinen Marktvergleich anstellen. Er nimmt, was ihm zugeteilt wird.

In jeder anderen Branche würde man ein solches Konstrukt als wettbewerbswidrig bezeichnen. Im Schweizer Urheberrecht nennt man es Schutz.

Die Aufsicht: Eine Behörde beaufsichtigt sich selbst nicht

Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erteilt den Gesellschaften ihre Bewilligung – und erneuert sie alle fünf Jahre. Es schreibt Gleichbehandlung vor, verlangt transparente Regeln und bekräftigt das Non-Profit-Gebot. Klingt gut.

Was es nicht tut: aktiv prüfen, ob die Verwaltungskosten angemessen sind. Die Tarife werden durch die Eidgenössische Schiedskommission (ESchK) genehmigt, die Verwaltungskosten hingegen intern durch die Vorstände festgelegt – und die Geschäftsleitungsgehälter von ebendiesen Vorständen bestimmt. Man beaufsichtigt sich, mit anderen Worten, weitgehend selbst.

Nicht unbedingt ein Design, das maximale Effizienz für die Urheber incentiviert.

Was die Direktoren verdienen – und was die Künstler bekommen

Nun stellt sich die naheliegende Frage: Was bleibt eigentlich am Ende des Tages bei den Direktoren dieser Gesellschaften hängen?

Bei ProLitteris sind die Zahlen bekannt – und sie haben politische Wellen geworfen. Der langjährige Direktor Ernst Hefti kassierte 2008 ein Jahressalär von 308’100 Franken. 2009, mit einmaligen Sonderzulagen, belief sich sein Jahreslohn auf insgesamt 536’000 Franken. 2014 wurde dann publik, was selbst die Aufsichtsbehörde IGE in Erklärungsnot brachte: ProLitteris hatte Hefti neben dem ordentlichen Salär innerhalb von fünf Jahren zusätzlich 1,75 Millionen Franken in dessen Altersvorsorge einbezahlt – mit Duldung der Behörde.

Der Schweizer Romancier Alex Capus, selbst ProLitteris-Mitglied, brachte die Absurdität dieser Relation auf den Punkt: Er erhalte «einige hundert Franken pro Jahr» aus der Gesellschaft – und fand das Direktorengehalt «überrissen». Ein Schriftsteller, für dessen Bücher ProLitteris kassiert, bekommt also einige hundert Franken. Der Chef der Organisation, die für ihn kassiert, bekommt einige hundert Tausend. Und dazwischen liegt der Apparat, der sich selbst finanziert.

Heftis Nachfolger Philip Kübler räumte immerhin ein, sein Salär sei rund 40’000 Franken tiefer als jenes seines Vorgängers. Was bedeutet: noch immer rund 280’000 Franken pro Jahr, für die Leitung einer Organisation mit rund zwei Dutzend Angestellten.

Bei der SUISA präsentiert sich die Lage ähnlich, wenngleich transparenter. Der Generaldirektor verdiente 2015 gut 307’000 Franken; die gesamte dreiköpfige Geschäftsleitung bezog zusammen rund 776’000 Franken. Die SUISA veröffentlicht diese Zahlen seit 2008 im Jahresbericht – ein Mindestmass an Offenheit, das ProLitteris lange verweigerte.

Politisch hat die Sache Spuren hinterlassen: Der Nationalrat beschloss, die Kaderlöhne bei allen fünf Schweizer Verwertungsgesellschaften gesetzlich zu reglementieren. Initiiert hatte die parlamentarische Initiative die SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer, die die Gesellschaften als parastaatliche Organisationen mit öffentlichem Auftrag qualifizierte. Ob und wie weit diese Regulierung gegriffen hat, lässt das System bis heute offen.

Was die Künstler davon haben

Zugegeben: Ohne diese Gesellschaften würden viele Urheber schlicht gar nichts erhalten. Das kollektive Inkasso funktioniert für Millionen von Nutzungsvorgängen, die individuell schlicht nicht verfolgbar wären. Ein Fotograf, dessen Bild in tausend Firmenpräsentationen auftaucht, kann nicht jedem einzelnen Betrieb eine Rechnung schicken. ProLitteris tut es – auf ihre Art – für ihn.

Der Punkt ist nicht, dass diese Gesellschaften keine Daseinsberechtigung hätten. Der Punkt ist, dass ein monopolistisches, staatlich abgesichertes System ohne echten Wettbewerbsdruck naturgemäss wenig Anreiz hat, sich selbst schlanker zu machen. Der Urheber ist Pflichtmitglied, Auftraggeber und Kostenpflichtiger in einem – ohne Mitspracherecht über die Höhe des Abzugs.

Einordnung

Die Schweizer Urheberrechtsgesellschaften erfüllen eine wichtige Funktion. Sie tun dies aber in einem System, das strukturell zu ihren Gunsten gebaut ist: Monopolstellung, gesetzliche Pflichtmitgliedschaft, interne Kostenfestlegung, schwache externe Kontrolle der Effizienz.

Zwischen 6 und 20 Prozent Verwaltungskosten sind keine Naturgewalt. Sie sind das Ergebnis eines Systems, das sich nie ernsthaft die Frage stellen musste, wie viel weniger es kosten könnte. Und solange der Direktor sechsstellig verdient, während der Schriftsteller einige hundert Franken Ausschüttung im Jahr erhält, darf diese Frage gerne laut gestellt werden.

Die Kassierer kassieren weiter. Zuerst für sich.

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