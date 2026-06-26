Nachgefragt – Nico Stino

Rebi hat recht. Und das verdient mehr als eine Fussnote.

Der Kommentar zur Kolumne über Spaniens Ábalos-Urteil trifft eine echte Leerstelle: Der ursprüngliche Artikel benennt die Emix-Gründer Luca Steffen und Jascha Rudolphi als Opportunisten – und damit endet die Analyse. Doch die eigentliche Frage lautet anders: Wer auf Staatsseite hat unterschrieben?

Zwei Stunden, 50’000 Masken, keine Prüfung

Die Antwort auf diese Frage ist inzwischen teilweise dokumentiert – und sie ist ernüchternd.

Emix machte im Februar 2020 Druck aufs VBS per E-Mail: «Wir brauchen noch heute die Zusage.» Die Armee musste innert zwei Stunden entscheiden – und bestellte 50’000 Stück. SRF Kein Ausschreibungsverfahren, kein Marktvergleich, keine unabhängige Qualitätsprüfung. Das war keine Ausnahme, das war das System.

Zuständig für die Bestellungen war die Armeeapotheke in Ittigen. Als zuständiger Militär für die Maskenbeschaffung wird in Berichten Brigadier Markus Näf genannt. Inside Paradeplatz Ob er persönlich die Entscheidung für Emix traf oder ob es sich um einen kollektiven Entscheid innerhalb der Armeeapotheke handelte, blieb in der öffentlichen Aufarbeitung weitgehend im Dunkeln.

Was klar ist: Dem VBS sei schon im April 2020 durch Tests klar geworden, dass die von Emix gelieferten Masken mangelhaft seien. Watson Trotzdem erfolgte keine Mängelrüge, kein Vertragsrücktritt. Den Betroffenen wurde zur Last gelegt, wahrheitswidrige Aussagen über Preise und Qualität verbreitet, mangelhafte Masken zu spät zurückgerufen und den Kaufpreis nicht zurückgefordert zu haben. Blick

Strafverfahren – und Einstellung

Die Bundesanwaltschaft eröffnete tatsächlich ein Verfahren. Sie hatte vor zwei Jahren ein Strafverfahren gegen zwei Ex-VBS-Kader sowie gegen Unbekannt eröffnet – wegen Verdachts der Bestechung, Urkundenfälschung im Amt, Amtsmissbrauch und Begünstigung. Blick Das klingt nach Konsequenzen. Was folgte, war das Gegenteil: Die Bundesanwaltschaft stellte ihr Verfahren ein. Die Ermittlungen konnten keinen einzigen Verdacht erhärten. Blick

Begründung: Die Krise sei ausserordentlich gewesen, Masken seien kaum zu beschaffen gewesen, die Preise hätten damals dem Markt entsprochen. Die BA zeigte sich in ihrer 19-seitigen Verfügung sehr verständnisvoll gegenüber den damaligen Bedingungen. Blick

Man kann das als rechtsstaatlich korrekte Einschätzung lesen. Man kann es auch als institutionelle Schutzreaktion lesen.

Die GPK sah es anders

Die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats war deutlicher. Sie stellte nicht nur die Stückpreise von bis zu 9.90 Franken infrage. Bundesrat und VBS hätten der Armeeapotheke zudem nicht genügend Ressourcen bereitgestellt; Qualitätskontrollen seien so vernachlässigt worden. Es sei auch verpasst worden, Mängelrügen zu machen und allenfalls von Verträgen zurückzutreten. Watson

Und dann dieser Satz, der alles sagt: Es sei «bedauerlich, dass das VBS die Mängel bei den Qualitätskontrollen der Masken und deren Konsequenzen gegenüber der Kommission erst nach mehrmaligem Nachfragen und unter einem gewissen Druck eingeräumt hat». Watson

Das ist parlamentarisch formulierter Vorwurf der Vertuschung.

Der Bundesrat stellt sich vor die Armee

Der Bundesrat äusserte sich zur ungewohnt deutlichen Kritik der Parlamentarier und stellte sich vor die Armeeapotheke und das VBS, betonte die schwierigen Bedingungen und erklärte, Fehler seien «verständlich». Zur Frage, ob die Preise überzogen waren, äusserte er sich nicht. Er sah auch keinen Handlungsbedarf für eine eigene Untersuchung. Watson

Damit ist der Kreis geschlossen. Emix hat überteuerte, teilweise mangelhafte Masken geliefert. Die Armeeapotheke hat ohne ausreichende Prüfung bestellt. Das VBS hat Mängel verschleppt und gegenüber dem Parlament verzögert eingeräumt. Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Der Bundesrat hat keine Untersuchung angeordnet. Und Viola Amherd, damals Vorsteherin des VBS, hat ihr Departement in Schutz genommen.

Kein Ábalos – aber kein Freispruch

Rebi hat einen wichtigen Unterschied aufgezeigt: In Spanien missbrauchte ein Staatsdiener Macht für persönliche Bereicherung. In der Schweiz haben Private den Staat ausgenommen, weil der Staat sich selbst entmachtet hat. Das ist strukturell verschieden.

Aber es ist nicht schuldlos. Zwischen strafbarer Korruption und institutionellem Totalversagen liegt ein breites Graufeld. In diesem Graufeld bewegt sich die Schweizer Emix-Affäre – und die Namen, die darin vorkommen, sind nicht jene von gierigen Jungunternehmern allein. Es sind die Namen von Beamten, die in zwei Stunden 50’000 Masken bestellten. Von Offizieren, die Qualitätsmängel kannten und schwiegen. Von einem Departement, das dem Parlament unter Druck die Wahrheit sagte.

Spanien hat seinen Fall vor Gericht gebracht. Die Schweiz hat ihn verwaltet. Auch das ist ein Urteil – nur keines, das jemand gesprochen hat.

Nico Stino ist Journalist und Mitgründer des unabhängigen Schweizer Medienportals Swissvox. Leserfragen und Reaktionen publiziert Swissvox in der Rubrik «Nachgefragt».