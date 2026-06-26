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Rebi
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Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt: Die Frage ist nicht, ob Emix opportunistisch war – sondern wer auf Staatsseite die Tür aufgehalten hat. Ich habe in 35 Jahren Polizeidienst oft genug erlebt, wie Verfahren eingestellt werden, wenn es institutionell unbequem wird. Nicht weil jemand korrupt ist, sondern weil das System sich selbst schützt. Die BA-Begründung («ausserordentliche Krise, Marktpreise») klingt rechtsstaatlich sauber – ist aber auch ein Freipass für strukturelles Versagen.

Es fehlt die Frage, warum es keine verbindlichen Notfall-Beschaffungsregeln gab. Zwei Stunden Entscheidungsfrist, kein Marktvergleich, keine Qualitätsprüfung – das ist kein Krisenmanagement, das ist Improvisation auf Kosten der Steuerzahler. Die GPK hat das klar benannt, der Bundesrat hat abgewunken. Das Muster kenne ich: Wenn Verantwortung diffus wird, trägt sie am Ende niemand. Spanien hat verurteilt, die Schweiz hat verwaltet – beides ist ein Umgang mit Versagen, aber nur eines schafft Klarheit.

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