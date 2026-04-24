Das Myokarditis-Paradox der Schweizer Corona-Politik

Von Nico Stino | Swissvox

Die unbequeme Symmetrie

Es gibt eine Frage, die in der gesamten Schweizer Aufarbeitung der Corona-Impfpolitik nie gestellt wurde – zumindest nicht laut, nicht öffentlich, nicht von den grossen Medienhäusern: Wer trägt eigentlich das medizinische Risiko einer Entscheidung, die andere getroffen haben?

Die Antwort ist so schlicht wie politisch brisant: Die Entscheidungsträger, die das nationale mRNA-Impfprogramm konzipierten, propagierten und mit sozialem Druck durchsetzten, gehören fast ausnahmslos einer Altersgruppe an, für die das bekannteste kardiale Risiko dieser Impfstoffe – die Myokarditis – statistisch kaum relevant ist. Das Risiko trugen andere. Jüngere. Und diese hatten in der Impfkampagne des Bundesrates nichts zu entscheiden.

Die Biologie des Risikos

Myokarditis nach mRNA-Impfung ist kein Mythos und keine Erfindung von Impfgegnern. Sie ist offiziell dokumentiert, in den Fachinformationen beider Impfstoffe aufgenommen und von den Aufsichtsbehörden bestätigt. Über das Ausmass lässt sich streiten – nicht über die Existenz.

Was die Wissenschaft eindeutig zeigt: Das Risiko ist hochgradig alters- und geschlechtsspezifisch. Es trifft fast ausschliesslich junge Männer zwischen 16 und 30 Jahren. Eine israelische Studie mit 2,5 Millionen Geimpften zeigte eine Gesamtinzidenz von rund zwei Fällen pro 100’000 Personen – bei jungen Männern lag sie mit einem Fall pro 16’750 Geimpften deutlich höher. Für Männer über 40, geschweige denn über 60, ist das Zusatzrisiko durch die Impfung statistisch kaum nachweisbar.

Nun der entscheidende Blick auf die Entscheidungsebene.

Das Bundesrats-Profil: keine Risikogruppe

Alain Berset – der Architekt der Schweizer Pandemiepolitik und lauteste Stimme für die Impfkampagne – war während der kritischen Impfphase 2021/2022 knapp 50 Jahre alt. Karin Keller-Sutter, Viola Amherd, Ignazio Cassis, Guy Parmelin, Ueli Maurer: sämtliche Mitglieder des Bundesrats, die das Covid-Gesetz, die Zertifikatspflicht und die Impfoffensive verabschiedeten, lagen jenseits der 50. Keiner von ihnen fiel in die Hochrisikogruppe für impfassoziierte Herzmuskelentzündung.

Dasselbe gilt für den Nationalrat. Die Mehrheit der Fraktionen, die das Covid-Gesetz dreimal stützte, besteht aus Politikern mittleren und gehobenen Alters. Die STIKO-Empfehlung, unter 30-Jährigen wegen des Herzrisikos den Biontech- statt dem Moderna-Impfstoff zu geben, erging im Übrigen erst, nachdem bereits Millionen junger Menschen geimpft worden waren.

Das ist kein Vorwurf der bösen Absicht. Es ist eine nüchterne strukturelle Beobachtung: Wer entschieden hat, hatte kein persönliches kardiales Risiko. Wer das Risiko trug, hatte keine Stimme.

Die direkte Demokratie und ihr blinder Fleck

Die Schweiz rühmt sich ihrer direkten Demokratie. Volksinitiative, Referendum, Mitsprache – das sind die Säulen des helvetischen Selbstverständnisses. Und tatsächlich: Das Stimmvolk hat über das Covid-Gesetz dreimal abgestimmt, dreimal zugestimmt.

Aber welche Frage wurde dem Volk gestellt? Nie wurde gefragt: «Sollen junge Männer ein statistisch erhöhtes Herzrisiko eingehen, damit ältere Bevölkerungsgruppen besser geschützt sind?» Diese Frage wäre ehrlich gewesen. Sie wurde nicht gestellt.

Stattdessen wurde eine Botschaft transportiert: Die Impfung ist sicher, das Risiko der Infektion ist grösser, der Impfschutz schützt alle gleich. Das war medizinisch vereinfachend bis irreführend – denn der Nutzen der Impfung war stark altersabhängig, das Herzrisiko ebenfalls, nur in umgekehrter Richtung. Junge Menschen schützten durch ihre Impfung primär ältere – und trugen dafür ein Risiko, das die Älteren nicht trugen.

Ein echter demokratischer Prozess hätte diese Asymmetrie transparent gemacht. Er hätte jungen Menschen erklärt: «Ihr habt ein statistisch erhöhtes Risiko, damit die Gesellschaft insgesamt profitiert.» Und er hätte sie gefragt, ob sie das akzeptieren. Das geschah nicht.

Das Zertifikat als Druckmittel

Statt transparenter Information wählte der Bundesrat einen anderen Weg: sozialen Druck. Die Zertifikatspflicht schloss Ungeimpfte aus dem öffentlichen Leben aus – aus Restaurants, Clubs, Kulturveranstaltungen. Zielgruppe dieser Massnahme waren explizit die Jungen, die noch zögerten.

Was das bedeutet: Die Altersgruppe mit dem höchsten Myokarditis-Risiko nach mRNA-Impfung – junge Männer zwischen 16 und 30 – wurde durch Ausschluss aus dem Sozialleben unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen. Die Entscheidung «impfen oder sozialer Ausschluss» lag bei ihnen. Die Entscheidung über die Zertifikatspflicht lag beim Bundesrat – einer Gruppe, die das kardiale Risiko dieser Impfung statistisch kaum betraf.

Ob das als Körperverletzung durch unterlassene Aufklärung juristisch relevant ist, müssen Gerichte entscheiden. Als demokratisches und ethisches Problem ist es evident.

Was die Obduktionsdaten sagen

Ende 2022 veröffentlichten deutsche Wissenschaftler Obduktionsdaten von 25 Personen, die innerhalb von 20 Tagen nach einer mRNA-Impfung unerwartet gestorben waren. Bei vier Patienten wurde eine akute Myokarditis festgestellt – ohne andere plausible Todesursache. In drei Fällen schlossen die Wissenschaftler auf Basis der Befunde, dass die Impfung die wahrscheinlichste Ursache war.

Vier Todesfälle. Keine Schlagzeilen. Kein parlamentarisches Nachspiel. Kein Bundesrat erklärte sich.

Zum Vergleich: Als in der Schweiz ein einzelner Todesfall nach einem Verkehrsunfall auf eine mögliche Baumangel-Ursache zurückgeführt wurde, beschäftigte das Parlament wochenlang die Sicherheitskommission.

Die fehlende Parlamentsdebatte

Bis heute hat kein eidgenössisches Gremium eine vollständige, unabhängige Aufarbeitung der folgenden Fragen veranlasst:

Wie viele junge Menschen in der Schweiz wurden nach der mRNA-Impfung mit Myokarditis hospitalisiert? Das BAG erfasst diese Zahlen – sie wurden nie prominent kommuniziert. Wie viele asymptomatische Myokarditis-Fälle blieben unentdeckt? Studien zeigen, dass ein erheblicher Teil der Betroffenen nie ärztliche Hilfe suchte. Welche Langzeitfolgen haben diese Fälle? Die Forschung läuft noch, Ergebnisse werden erwartet – aber die Politik wartet nicht.

Was hingegen stattfand: drei Volksabstimmungen über ein Gesetz, das die Rahmenbedingungen für die Impfkampagne schuf – aber keine einzige Abstimmung über die Frage, ob es ethisch vertretbar ist, einer Risikogruppe ein statistisch erhöhtes Herzrisiko aufzuerlegen, damit eine andere Gruppe profitiert.

Das Schweigen der Medien

Tamedia, NZZ, SRF – die grossen Schweizer Medienhäuser haben die medizinische Grundfrage dieser Kampagne nie ernsthaft gestellt. Die Risikoasymmetrie zwischen Entscheidungsträgern und Risikoträgern war kein Thema. Stattdessen wurden Myokarditis-Berichte fast ausnahmslos mit dem Narrativ flankiert: «Das Risiko der Infektion ist viel grösser.»

Das ist statistisch für ältere Menschen korrekt. Für einen gesunden 20-jährigen Mann ohne Vorerkrankungen sieht die Rechnung anders aus. Diese Differenzierung zu unterlassen, ist kein journalistischer Fehler. Es ist eine redaktionelle Entscheidung.

Was jetzt nötig wäre

Die Schweiz hat ein weltweit bewundertes Instrument für genau solche Situationen: die direkte Demokratie kombiniert mit parlamentarischer Untersuchung. Was es jetzt bräuchte, ist eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) mit dem klaren Auftrag, folgende Fragen zu klären:

Wurde die Öffentlichkeit vollständig und altersgruppendifferenziert über das Myokarditis-Risiko informiert? Hat der Bundesrat bei der Zertifikatspflicht gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen, indem er die Risikogruppe junger Männer durch sozialen Druck zur Impfung bewog? Wurden die Impfstoffbeschaffungsverträge mit BAG und Pharmaunternehmen unter angemessener Berücksichtigung von Nebenwirkungsdaten abgeschlossen?

Diese Fragen sind unbequem. Genau deshalb werden sie nicht gestellt.

Fazit: Eine Demokratie, die ihre eigenen Prinzipien verrät

Direkte Demokratie bedeutet nicht nur Abstimmungsrecht. Sie bedeutet informierte Zustimmung. Und informierte Zustimmung setzt voraus, dass diejenigen, die ein Risiko eingehen sollen, dieses Risiko auch kennen – in seiner vollen, altersgruppendifferenzierten Wahrheit.

Das ist in der Schweizer Impfkampagne nicht geschehen. Stattdessen hat eine Entscheidungsschicht, die selbst kaum betroffen war, einer jüngeren Bevölkerung ein reales – wenn auch seltenes – kardiales Risiko auferlegt, ohne je explizit gefragt zu werden, ob das der Souverän so will.

Das ist kein Verschwörungstheorie. Das ist eine strukturelle Demokratiefrage. Und sie wartet noch auf eine Antwort.

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