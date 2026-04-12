MEDIEN & GESELLSCHAFT

Aus «Staatsverschuldung» wird «Sondervermögen», aus «Krieg» ein «Präventivschlag» – wie manipulative Sprache das Denken formt und die Demokratie unterhöhlt.

SWISSVOX | Analyse | Kommunikation & Demokratie | Nico Stino

Sprache ist kein neutrales Werkzeug. Sie ist Macht – über Wahrnehmung, Gedanken und politische Realität. Wer bestimmt, wie Dinge benannt werden, bestimmt auch, wie sie bewertet werden. Diese schlichte, aber weitreichende Erkenntnis bildet das Fundament einer unbequemen Debatte, die längst überfällig ist: Wie systematisch werden Sprache und Framing eingesetzt, um Bürgerinnen und Bürger zu manipulieren – und was kann man dagegen tun?

Symbole, die zur Waffe werden

Jedes Wort ist zunächst nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Symbolen. Buchstaben formen ein Muster, das Muster trägt eine Bedeutung – aber diese Bedeutung ist nicht gottgegeben. Sie wird gesellschaftlich verhandelt, kulturell geprägt und politisch instrumentalisiert. Wer die Deutungshoheit über Wörter besitzt, besitzt ein mächtiges Steuerungsinstrument.

Das klingt abstrakt, ist es aber nicht. Man muss nur die Schlagzeilen der letzten Jahre lesen. «Staatsverschuldung» wurde in Deutschland zu «Sondervermögen» – ein Wort, das klingt, als hätte der Staat plötzlich etwas Wertvolles angehäuft, nicht Schulden gemacht. «Überwachung» heisst heute «Verhaltensanalyse», «Kontrolle» wird zu «Sicherheitsmanagement» umgedeutet. Und wer in einen Krieg eingreift, führt keinen Angriff mehr durch, sondern einen «Präventivschlag» – oder schlimmer noch: eine «Friedensmission».

«Wenn es Krieg ist, ist es Krieg – und nicht ein Präventivschlag und auch nicht eine Friedensmission.»

Diese Sprachumdeutungen sind kein Zufall. Sie folgen einer Systematik, die so alt ist wie die Politik selbst: Man verkauft den Menschen das schöne Gefühl, obwohl der Schmerz erhöht wird. «Steuererhöhung» wird zur «Solidarabgabe», «Zwangsbeiträge» werden zu «Gebühren». Das Kind bekommt nicht seinen richtigen Namen.

Framing: Der Rahmen ist die Botschaft

In der Kommunikationswissenschaft spricht man von «Framing» – der gezielten Rahmensetzung, die bestimmt, wie ein Sachverhalt wahrgenommen wird. Wer das Framing setzt, setzt die Grundlage der Debatte. Und wer die Grundlage setzt, gewinnt meistens die Debatte – unabhängig vom Argument.

Ein Framing kann eine schwache Position stark machen und aus einem bedeutungslosen Inhalt eine scheinbar wichtige Aussage formen. Oder umgekehrt: Es kann eine gut begründete Position delegitimieren, bevor sie überhaupt ausgesprochen wurde. Das klassische Mittel dafür ist die Positionszuweisung. «Distanzieren Sie sich von XY?» lautet eine beliebte Journalistenfrage – nicht weil sie Aufklärung sucht, sondern weil sie den Interviewten in ein vorbereitetes Raster einordnet: hier die Guten, dort die Bösen.

Oder das subtilere Mittel: «Unsere Demokratie» – ein scheinbar selbstverständlicher Begriff, der beim genauen Hinhören ein eindeutiges Framing enthält. Das «Unsere» schafft Zugehörigkeit und schliesst gleichzeitig aus. Es suggeriert: Wer jetzt widerspricht, widerspricht der Demokratie selbst. Das ist bereits Manipulation – und zwar eine besonders raffinierte, weil sie im Mantel des Selbstverständlichen daherkommt.

«Sobald du eine Frage stellst, die unangenehm wird, kommt sehr oft gleich ein Framing.»

Bernays, Goebbels und die Logik der Massensteuerung

Diese Mechanismen haben eine lange Geschichte. Edward Bernays, der US-amerikanische PR-Pionier und Neffe Sigmund Freuds, beschrieb bereits in den 1920er Jahren, wie «Zustimmung gezielt gebaut, nicht einfach gegeben wird». Sein bekanntestes Experiment: Er liess Frauen bei einer Parade in New York Zigaretten rauchen – damals ein absolutes Tabu – und rahmte das als Akt weiblicher Emanzipation. Über Nacht verdoppelte er damit den Tabakmarkt. Nicht durch Argumente, sondern durch Bedeutungsverschiebung.

Was Bernays für die Werbung entwickelte, übernahm die Politik. Joseph Goebbels studierte seine Methoden eingehend. Und der Grundsatz, der sich durch diese Tradition zieht – politische Botschaften müssen so einfach sein, dass sie der Dümmste im Raum versteht – ist bis heute die Leitlinie populistischer Kommunikation. Nicht weil die Menschen dumm wären, sondern weil Einfachheit Emotionen mobilisiert und Emotionen Verhalten steuern.

Besonders effektiv ist dabei die sogenannte Verlust-Aversion: Menschen bewerten mögliche Verluste psychologisch stärker als gleichwertige Gewinne. Wer Wählenden klarmacht, was sie verlieren könnten – Sicherheit, Wohlstand, Identität – macht sie empfänglicher für eigene Lösungsangebote. Angst macht steuerbar. Politische Sprache nutzt das systematisch.

Die Erosion des Diskurses

Die Konsequenz dieser Entwicklungen ist eine demokratische Verarmung. Man debattiert nicht mehr. Es geht nur noch darum: Bist du auf der richtigen oder der falschen Seite? Argumente werden nicht mehr geprüft, sondern Personen werden eingeordnet. Wer das falsche Wort benutzt, ist bereits disqualifiziert. Der Dialog ist beendet, bevor er begonnen hat.

Das Phänomen hat sich mit Social Media dramatisch beschleunigt. Aufmerksamkeit ist die Währung der digitalen Plattformen. Und Aufmerksamkeit gewinnt, wer polemisiert, wer Positionen verschärft, wer das Gegenüber schlecht macht. Der sachliche Inhalt verliert. Was zählt, ist die Wirkung – und die geht immer zuerst über die Position, dann über das Argument.

Hinzu kommt die Macht der Wiederholung. Ein Wort, das oft genug wiederholt wird, wird zum Allgemeingut. Es wirkt vertraut, auch wenn es falsch ist. Selbst wer eine Formulierung zunächst ablehnt, beginnt sie mit der Zeit zu übernehmen, weil sie durch ständige Exposition Teil des eigenen Sprachgebrauchs wird. Konformitätsdruck tut das Übrige: Wer genug Menschen sieht, die eine Sprache benutzen, passt sich an.

«Eine Demokratie, in der der Dialog nicht mehr stattfindet, ist keine Demokratie mehr.»

Orwell und Huxley: Dystopie als Gegenwart

George Orwells «Neusprech» aus dem Roman «1984» – die systematische Erfindung neuer Wortbedeutungen, um politisch unerwünschte Konzepte verschwinden zu lassen – ist kein Science-Fiction-Gedankenspiel mehr. Wer ein Wort nicht mehr benutzen darf, verliert nicht nur das Wort, sondern das Konzept dahinter. Wer «Freiheit» nicht mehr denken kann, kann sie auch nicht mehr einfordern.

Orwells Analyse ergänzt sich mit Aldous Huxleys «Brave New World»: Kontrolle muss nicht durch Gewalt ausgeübt werden. Sie kann ebenso wirksam durch Konsum, Komfort und Ablenkung erreicht werden. Menschen geben ihre Freiheit freiwillig auf, wenn das Angebot an Unterhaltung, Bequemlichkeit und Sicherheit verlockend genug ist. Die aktuelle Gesellschaft, in der Netflix, Social Media und digitale Spielzeuge das selbstständige Denken verdrängen, zeigt Züge beider Modelle: die Freiwilligkeit Huxleys mit dem Überwachungsresultat Orwells.

Das Beunruhigende dabei: Wir glauben meistens noch, die Kontrolle zu haben. Aber wie viel des eigenen Gedankenguts ist wirklich selbst reflektiert – und wie viel ist durch Algorithmen, Medienkonsum und gezielte Sprachsteuerung bereits vorgeformt?

Selbstschutz beginnt mit dem Innehalten

Was also tun? Die gute Nachricht: Man ist nicht machtlos. Der erste Schritt ist einfach, aber anspruchsvoll – den eigenen Impuls wahrnehmen, bevor man ihm nachgibt. Wenn ein Wort, ein Framing, eine Aussage etwas in einem auslöst, ist dieser Reflex der entscheidende Moment. Wer ihn kontrollieren kann, gewinnt Handlungsspielraum.

Der zweite Schritt ist intellektuelle Neugier statt Position: Wörter hinterfragen, bevor man ihre Bedeutung übernimmt. «Sondervermögen» – was meinen Sie damit genau? «Friedensmission» – beschreiben Sie mir das konkret. «Unsere Demokratie» – wessen Demokratie? Diese Fragen sind kein Angriff, sondern die Grundbedingung jeder ernsthaften Debatte.

Der dritte Schritt ist mediale Vielfalt. Wer ausschliesslich Medien konsumiert, die die eigene Weltsicht bestätigen, verpasst die Reibung, aus der Erkenntnis entsteht. Beide Seiten verdienen Gehör – nicht aus falsch verstandener Ausgewogenheit, sondern weil die Wahrheit meistens komplexer ist als jede Seite allein.

«Kommunikation beginnt mit sich selbst – ich muss zuerst verstehen, wie ich mit mir rede, bevor ich verstehe, wie ich mit anderen spreche.»

Die Sprache der Demokratie verteidigen

Meinungsfreiheit ist nicht nur das Recht, die eigene Meinung zu äussern. Sie ist, mit Voltaire gesprochen, das Versprechen, alles daran zu setzen, dass auch andere ihre Meinung aussprechen dürfen – selbst wenn man sie ablehnt. Das ist unbequem. Es erfordert Toleranz gegenüber Reibung, Spannung und Widerspruch.

Aber genau das ist Demokratie. Nicht das wohlige Gefühl, von der eigenen Gruppe bestätigt zu werden. Nicht die Kategorisierung der anderen als «rechts» oder «links», als «gut» oder «böse», als «unser» oder «fremd». Sondern der mühsame, langwierige, manchmal frustrierende Versuch, gemeinsam die Wörter zu verstehen – bevor man über Positionen streitet.

Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert die Realität. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Kommunikationswissenschaft. Und es ist ein Grund mehr, genau hinzuhören – auf andere, und auf sich selbst.

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