von Nico Stino

Swissvox im Gespräch mit dem Herausgeber von Zeitpunkt.ch

Die Schweizer Medienlandschaft gilt nach aussen als Musterfall publizistischer Vielfalt. Vier Landessprachen, direkte Demokratie, ein dichtes Netz von Titeln und Sendern – so das Selbstbild. Die Realität sieht anders aus. Wer hinter die Fassade blickt, stösst auf ein System in fortgeschrittenem Konzentrationsprozess, auf Redaktionen, die schrumpfen, und auf unabhängige Stimmen, die im digitalen Raum systematisch unterdrückt werden.

Weniger Verleger, mehr Macht

Mit insgesamt 2715 Medienangeboten erscheint die Schweiz auf den ersten Blick als publizistisch reich aufgestellter Kleinstaat. Doch die Machtverteilung dahinter ist alles andere als divers. Zwei Konzerne – Tamedia (TX Group) und CH Media – dominieren die Deutschschweizer Tagespresse in einem Ausmass, das strukturelle Fragen aufwirft.

CH Media kündigte Anfang 2024 den Abbau von rund 150 Vollzeitstellen an und nannte als Grund einen starken Umsatzeinbruch. Wenige Monate später folgte Tamedia mit einem noch massiveren Einschnitt: Das Zürcher Medienhaus strich insgesamt 290 von 1400 Stellen, schloss zwei von drei Druckereien und konzentrierte sich digital auf seine vier stärksten Titel. Dabei hatte der Konzern in den vergangenen 15 Jahren einen kumulierten Gewinn von 2,2 Milliarden Franken eingefahren und 670 Millionen Franken an Dividenden ausgeschüttet. Journalismus als Renditeobjekt – das ist keine Verschwörungstheorie, sondern eine bilanzierte Tatsache.

Noch im Januar 2026 kündigte Tamedia einen weiteren Stellenabbau an. Die Gewerkschaft Syndicom kritisierte, dass die Ankündigung eines zweijährigen Entlassungsstopps sich als leeres Versprechen entpuppt habe. Das Muster ist stabil: Sparankündigung, Empörung, neue Sparankündigung.

Der öffentliche Rundfunk unter Druck

Bis 2029 will die SRG 900 ihrer 5600 Vollzeitstellen abbauen, um rund 270 Millionen Franken einzusparen. Auslöser ist die politische Druckkulisse rund um die sogenannte Halbierungsinitiative. Die Volksinitiative «200 Franken sind genug» wollte die Radio- und Fernsehgebühr von heute 335 auf maximal 200 Franken senken und alle Unternehmen von der Abgabepflicht befreien.

Am 8. März 2026 scheiterte die Initiative klar: Sie wurde mit über 60 Prozent vom Stimmvolk und von sämtlichen Ständen abgelehnt. Ein klares Nein – und dennoch kein Sieg für die Medienvielfalt. Denn der Bundesrat hatte bereits im Vorfeld Konzessionen angekündigt: Ab 2027 sollen die Gebühren schrittweise auf 300 Franken gesenkt und kleinere Unternehmen ganz von der Abgabe befreit werden. Die SRG muss also trotz Nein-Votum sparen – das Resultat der Abstimmung ändert daran strukturell wenig.

Das System jenseits der Bilanz

Während die Konzentrationsdebatte öffentlich geführt wird – wenn auch selten mit der nötigen Schärfe –, bleibt ein anderes Phänomen weitgehend unkommentiert: die digitale Unterdrückung unabhängiger Formate. Christoph Pfluger, seit 1992 Herausgeber von Zeitpunkt.ch, beschreibt die Mechanik aus eigener Erfahrung. Sein satirisches Videoformat «Impfzentrale», das Menschen gegen Informationsmanipulation immunisieren sollte, erreichte in wenigen Stunden 50’000 Zuschauer – und wurde umgehend von YouTube gelöscht. Seither stagniert sein Kanal trotz regelmässiger Produktion bei rund 4’600 Abonnenten.

Die Erfahrung ist keine Einzelerscheinung. Plattformen wie YouTube vergüten Reichweite und unterdrücken algorithmisch, was nicht in den Rahmen passt. Das Shadowbanning – die unsichtbare Drosselung von Inhalten ohne Benachrichtigung der Betreiber – trifft unabhängige Schweizer Formate systematisch. Notifications werden nicht verschickt, Inhalte nicht in Empfehlungsalgorithmen gespielt, Abonnenten de facto von neuen Beiträgen abgekoppelt. Das Resultat: Wer keine Kurzvideos im TikTok-Format produziert, verschwindet aus der Sichtbarkeit, egal wie substanziell sein Beitrag ist.

Themen, die nicht vorkommen

Der eigentliche Skandal der Schweizer Medienlandschaft liegt weniger in dem, was falsch berichtet wird, als in dem, was gar nicht berichtet wird. Pfluger nennt ein konkretes Beispiel: das Grundlagenpapier «Inforaum», das das Verteidigungsdepartement VBS im vergangenen November veröffentlichte. Das rund 60-seitige Dokument – davon 24 Seiten geschwärzt – beschreibt Massnahmen zur «Deutungsüberlegenheit» im öffentlichen Raum, orientiert an NATO-Konzepten zur kognitiven Kriegsführung. Die Konsequenz: Eingriffe in die freie Meinungsbildung, geplant auf Verwaltungsebene, am Parlament vorbei, ohne öffentliche Diskussion. Der Mainstream ignorierte das Papier vollständig.

Ähnliches gilt für die Sicherheitspolitische Strategie 2026, die Bundesrat Pfister am 12. Dezember vorstellte und die zur «verzugslosen Umsetzung» beschlossen wurde – bevor das Parlament überhaupt Gelegenheit hatte, sich damit zu befassen. Verfassungsrechtlich relevante Entscheide, medial nahezu unbeachtet.

Unter der Wirkungsschwelle

SRG und der Deutschschweizer Verlegerverband einigten sich im Mai 2025 auf gemeinsame Massnahmen zur Stärkung der Medienvielfalt. Es sind Absichtserklärungen in einem Umfeld, das strukturell gegen Vielfalt arbeitet: Werbegelder fliessen zu Google und Meta, Reichweite wird von Algorithmen zugeteilt, Redaktionen schrumpfen, und unabhängige Stimmen bleiben, wie Pfluger es formuliert, «unter der Wirkungsschwelle».

Was fehlt, ist nicht primär Geld – obwohl auch das fehlt. Was fehlt, ist eine koordinierte Gegenöffentlichkeit. Pfluger selbst versuchte 2020, fünf unabhängige Web-TV-Plattformen zu einem gemeinsamen Nachrichtenformat zusammenzuführen – eine Art alternative Tagesschau, arbeitsteilig produziert, täglich ausgestrahlt. Das Projekt scheiterte nicht an fehlenden Ressourcen, sondern an mangelnder Kooperationsbereitschaft. Jeder schaut für sich. Die Energie verpufft.

Bilanz

Die Schweizer Medienlandschaft ist nicht zusammengebrochen. Sie erodiert – langsam, strukturell, fast unmerklich. Die grossen Häuser konsolidieren, die kleinen kämpfen ums Überleben, und die wenigen wirklich unabhängigen Stimmen werden algorithmisch marginalisiert. Was bleibt, ist ein System, das nach aussen Vielfalt suggeriert und nach innen immer homogener wird. Für eine direkte Demokratie, deren Funktionieren auf informierten Bürgerinnen und Bürgern basiert, ist das keine Kleinigkeit. Es ist ein strukturelles Problem – und eines, das selten so klar beim Namen genannt wird, wie es sollte.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox, dem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack und swissvox.news.