Elf Tote und Verschwundene aus der US-Forschungselite: Zufall, Tragödie oder System?

von Nico Stino | Swissvox.news

Es gibt Nachrichten, die man einzeln liest – und vergisst. Und es gibt Nachrichten, die erst dann eine Sprache bekommen, wenn man sie nebeneinanderlegt.

Elf Namen. Elf Schicksale. Alle aus dem innersten Kreis der amerikanischen Wissenschafts- und Verteidigungsforschung. Alle innerhalb von drei Jahren gestorben oder spurlos verschwunden.

Wäre nur einer dieser Namen auf dieser Liste, würde niemand eine Augenbraue hochziehen. Wären es zwei, spräche man von Tragödie. Bei elf beginnt selbst der nüchternste Beobachter, Fragen zu stellen.

Die Liste

Michael David Hicks, Forscher am Jet Propulsion Laboratory der NASA, arbeitete am DART-Projekt – jenem Programm, das einen Asteroiden von seiner Bahn abbringen sollte. Er starb am 30. Juli 2023.

Frank Maiwald, leitender Forscher am selben JPL, verantwortlich für Erdbeobachtung und Weltrauminstrumentierung, mehrfach von der NASA ausgezeichnet. Gestorben am 4. Juli 2024.

Anthony Chavez, Jahrzehnte beim Los Alamos National Laboratory tätig, dem Geburtsort der amerikanischen Atombombe. Im Ruhestand seit 2017, spurlos verschwunden am 8. Mai 2025. Familie und Freunde beschrieben sein Verschwinden als völlig wesensfremd.

Monica Reza, Direktorin für Materialverarbeitung am JPL, arbeitete an einem Regierungsprojekt für Raketenmaterialien. Verschwunden am 22. Juni 2025, angeblich beim Wandern im Angeles National Forest.

Melissa Casias, Verwaltungsangestellte mit Sicherheitsfreigabe bei Los Alamos. Verschwunden am 26. Juni 2025, zuletzt auf einer Nebenstrasse in New Mexico gesehen. Die Familie schloss ein freiwilliges Verlassen aus.

Steven Garcia, Auftragnehmer beim Kansas City National Security Campus – jenem Betrieb, der über 80 Prozent aller nichtnuklearen Komponenten für US-Atomwaffen produziert. Verschwunden am 28. August 2025.

Nuno Loureiro, Direktor des Plasma Science and Fusion Center am MIT, führender theoretischer Physiker im Bereich Fusionsreaktoren. Erschossen am 15. Dezember 2025, gestorben am 16. Dezember. Der mutmassliche Täter beging später Suizid.

Carl Grillmair, Astrophysiker am Caltech, Mitentdecker dutzender Sternströme, beteiligt an den NASA-Missionen NEOWISE und NEO Surveyor. Erschossen in seinem Haus in Kalifornien am 16. Februar 2026.

William “Neil” McCasland, pensionierter US-Air-Force-Generalmajor, ehemaliger Kommandant des Air Force Research Laboratory in Wright-Patterson. Verschwunden am 27. Februar 2026 in Albuquerque – ohne Telefon, ohne Brille, ohne Wearables. In UFO-Kreisen wird sein Verschwinden mit seiner früheren Arbeit in Verbindung gebracht, seine Frau weist das zurück.

Jason Thomas, Pharmaforenscher bei Novartis, spezialisiert auf Krebstherapien. Seit dem 12. Dezember 2025 vermisst, am 17. März 2026 tot aus dem Lake Quannapowitt in Massachusetts geborgen.

Amy Eskridge, Präsidentin und Gründerin des Institute for Exotic Science in Huntsville, forschte an Antigravitationstechnologie. Gestorben 2022 an einer selbst zugefügten Schusswunde – nachdem sie zuvor gewarnt hatte, ihr Leben könnte in Gefahr sein.

Was verbindet diese Menschen?

Die naheliegende Antwort lautet: Es sind Zufälle. Forscher sterben wie alle anderen Menschen. Vermisstenberichte gibt es täglich. Und ja – Schusswaffengewalt ist in den USA eine Epidemie, keine Besonderheit.

Doch diese Antwort wird unbefriedigender, je länger man die Liste betrachtet.

Was diese Menschen verbindet, ist nicht ihre Todesursache – die variiert. Es ist ihr Zugang. Zugang zu Staatsgeheimnissen. Zu Waffenprogrammen. Zu Technologien, die entweder noch nicht existieren sollen oder bereits nicht mehr existieren dürfen.

JPL. Los Alamos. MIT Fusion Center. Wright-Patterson Air Force Base. Kansas City National Security Campus.

Das sind keine Universitätsinstitute mit offener Forschungskultur. Das sind die Knotenpunkte des amerikanischen Sicherheitsstaates.

Das Schweigen der Medien

Was in Europa weitgehend unbemerkt blieb: Keiner dieser Fälle wurde von den grossen amerikanischen Leitmedien systematisch zusammengeführt. Newsweek berichtete über McCasland. Fox News über Casias. Einzelberichte, isolierte Meldungen, kein Zusammenhang.

Dabei ist die Häufung auffällig genug, dass selbst konservative Statistiker aufhorchen würden. Elf Personen aus einem hochspezialisierten, sicherheitsrelevanten Umfeld – gestorben oder verschwunden innerhalb von 36 Monaten.

Zum Vergleich: Die CIA hat in der Vergangenheit Studien über statistische Anomalien bei Todesfällen in sensitiven Bereichen selbst in Auftrag gegeben. Das Instrument existiert. Die Frage ist nur, wer es diesmal anwendet.

Verschwörungstheorie oder berechtigte Frage?

An dieser Stelle pflegen Redaktionen einen Halbsatz einzufügen: “Es gibt keine Beweise für einen Zusammenhang.”

Das stimmt. Und es stimmt auch, dass das Fehlen von Beweisen in einer Welt, in der Klassifizierungsstufen bis zu 75 Jahren gelten können, kein Freispruch ist.

Die eigentliche journalistische Frage lautet nicht: “Ist das eine Verschwörung?”

Sie lautet: “Warum fragt niemand nach?”

Amy Eskridge warnte öffentlich, dass ihr Leben in Gefahr sei – und starb kurz darauf durch eine Schusswunde. Loureiro wurde an einer Elite-Universität erschossen. McCasland verschwand ohne Kommunikationsmittel. Reza verschwand beim Wandern.

Jeder dieser Fälle verdiente eine gründliche, unabhängige Untersuchung. Was er bekam, war ein Polizeibericht und eine Pressemeldung.

Was das mit uns zu tun hat

Die Schweiz ist kein neutraler Beobachter dieser Entwicklung. Der ETH-Bereich kooperiert eng mit amerikanischen Forschungslabors. Schweizer Pharmaunternehmen wie Novartis – bei dem Jason Thomas arbeitete – sind tief in das internationale Forschungsnetzwerk eingebettet. Schweizer Rüstungsexporte und Dual-Use-Güter landen in denselben Kreisen.

Wenn der amerikanische Sicherheitsstaat seine eigenen Forscher nicht schützen kann – oder schlimmer: wenn er der Akteur ist – dann ist das keine innenpolitische Angelegenheit der USA.

Es ist eine Frage, die auch Bern, Zürich und Genf betrifft.

Fazit

Wir behaupten nichts. Wir benennen, was sichtbar ist.

Elf Menschen. Drei Jahre. Alle an den Schnittstellen von Spitzentechnologie, staatlicher Geheimhaltung und nationaler Sicherheit.

Wenn das Zufall ist, sollte jemand die Wahrscheinlichkeit berechnen.

Wenn es kein Zufall ist, sollte jemand die Verantwortlichen benennen.

Bis dahin bleibt die unbequemste Wahrheit dieser Geschichte die schlichteste: Niemand in den Mainstreammedien stellt diese Frage.

Swissvox schon.

Quellen: Newsweek, Fox News, NewsNation, Daily Mail, MIT News, Caltech News, Legacy.com