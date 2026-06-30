Swissvox | Analyse

von Nico Stino

Der Montréaler Geschichtsprofessor Yakov M. Rabkin hat einen Text veröffentlicht, der in den Feuilletons der grossen Leitmedien keine Chance hätte – nicht weil er schlecht argumentiert, sondern weil er zu genau trifft. Sein Essay, erschienen auf Pascal Lottaz’ Substack «Neutrality Studies» und zuerst in der Pressenza, trägt den Titel «Demodernization Facilitates Weaponization of Prejudice» – und wer ihn liest, bekommt ein begriffliches Werkzeug in die Hand, das weit über die Ukraine-Debatte hinausreicht.

Rabkin führt den Begriff der «Entmodernisierung» ein. Gemeint ist nicht technologischer Rückschritt – Estonia und Israel, so sein Beispiel, sind technologisch hochmodern und politisch gleichzeitig auf dem Rückzug. Entmodernisierung bezeichnet den Verfall jener Errungenschaften, die wir gemeinhin mit Moderne verbinden: Pluralismus, rationale Debatte, ethnische und religiöse Vielfalt, das Recht auf Wissen. Es ist ein Prozess, der schleichend verläuft – und gerade deshalb gefährlich ist.

Sprache als Ritual, nicht als Information

Rabkins Schlüsselbeobachtung betrifft die Sprache. Wenn westliche Leitmedien Russlands Einmarsch in die Ukraine reflexartig als «unprovozierten Angriff» bezeichnen und jeden Geopolitikexperten, der auf die NATO-Osterweiterung hinweist, als «Kreml-Propagandisten» abstempeln, dann ist das keine Analyse – das ist Beschwörungsformel. Sprache wird ritualisiert. Sie soll nicht informieren, sie soll einordnen: wer dazugehört und wer nicht.

Das deutsche Wort «Putinversteher» ist dafür exemplarisch. Es bezeichnet ursprünglich jemanden, der versteht – und macht daraus einen Vorwurf. Das Verstehen des Gegners, einst Grundpflicht der Diplomatie und der Geschichtswissenschaft, gilt heute als moralisch verdächtig. Was bleibt, ist Empörung als Staatsräson.

Dass derselbe Massstab beim jüngsten US-israelischen Angriff auf Iran nicht angewandt wird – also kein «unprovoziert» in den Schlagzeilen auftaucht – vervollständigt das Bild. Die Sprache der Moral dient nicht der Moral. Sie dient der Machtzuschreibung.

Der Schweizer Friedensgipfel: Ein Musterbeispiel für das Absurde

Besonders bitter liest sich Rabkins Hinweis auf den Friedensgipfel für die Ukraine, der 2024 in der Schweiz stattfand – ohne Russland, einen der Hauptakteure des Konflikts. Die Organisatoren hielten eine Einladung Russlands für «undenkbar» – für eine Art moralische Kontamination. Das Bürgenstock-Treffen in Nidwalden war damit weniger eine Friedenskonferenz als eine Solidaritätsveranstaltung: gut gemeint, diplomatisch aber wertlos.

Die Schweiz – traditionell Mediatorin, Hüterin der Guten Dienste, Gastgeberin des humanitären Völkerrechts – hat hier nicht vermittelt. Sie hat eine Seite bewirtet. Das ist kein Vorwurf an die Gastgeberrolle als solche, aber ein ernstes Zeichen dafür, wie weit auch die Schweizer Neutralitätsdoktrin unter Druck geraten ist. Wenn selbst Bern nicht mehr beide Seiten an den Tisch bringt, fragt man sich, wer es noch kann.

Russophobie als normalisiertes Vorurteil

Rabkin analysiert die Russophobie nicht als spontane Gefühlsreaktion, sondern als systematisch erzeugte Wahrnehmung. Seit fast zwei Jahrzehnten, so seine These, verschwinden positive Informationen über Russland und die Russen aus westlichen Medien. Das Ergebnis: ein Bild, das die Russen als «angeboren böse» darstellt – eine Konstruktion, die an ältere Formen ethnischer Entmenschlichung erinnert.

Dass Russophobie kein globales Phänomen ist, belegt eine Umfrage von 2024: Während europäische Staaten und anglophone Länder mehrheitlich negative Einstellungen gegenüber Russland zeigen, dominieren im Globalen Süden – von Ägypten über Nigeria bis China und Indien – positive Wahrnehmungen. Was der Westen als universelle moralische Haltung verkauft, ist in Wahrheit ein geopolitisch konditioniertes Regionalphänomen.

Moralische Überlegenheit als Kolonialkontinuität

Der schärfste Teil von Rabkins Essay betrifft den historischen Tiefgang dieser Dynamik. Die Berufung auf Demokratie, Individualrechte und Rechtsstaatlichkeit als Beweis für die Überlegenheit liberaler Demokratien ist – so Rabkin – strukturell nicht neu. Sie ersetzt nur ältere Legitimationsformeln: Mission civilisatrice, «White Man’s Burden», nun «Responsibility to Protect» oder «Regime Change». Hinter wechselnden Begriffen steckt dieselbe Logik: Eingriff als moralische Pflicht, Unterwerfung als Befreiung.

US-Aussenminister Rubio lobte 2026 auf der Münchner Sicherheitskonferenz die europäische Kolonisierung Amerikas als «heiliges Erbe». Josep Borrell verglich Europa mit einem Garten inmitten eines Dschungels. Ob man diese Äusserungen für Ausrutscher hält oder für Symptome – sie passen ins Bild.

Was das für den europäischen Diskurs bedeutet

Rabkin schliesst mit einem Satz, der nicht Beruhigung, sondern Warnung ist: Russophobie, gehüllt in moralische Überlegenheitsansprüche, erhöhe die Gefahr eines Nuklearkrieges. Ebenso gefährlich sei jedoch der aufkeimende Anti-Westliche Reflex innerhalb Russlands selbst – eine Entmodernisierung von der anderen Seite, eine Spiegelversion desselben Fehlers.

Beide Entwicklungen sind, so der Historiker, existenzielle Bedrohungen für die Menschheit.

Für eine Schweiz, die sich traditionell als Brücke versteht, ist das ein Auftrag – nicht nur eine Diagnose. Die Frage ist, ob der politische Wille dazu noch vorhanden ist. Nach dem Bürgenstock-Gipfel darf man daran zweifeln.

Yakov M. Rabkins Essay erschien ursprünglich auf Pressenza und wurde von Pascal Lottaz auf seinem Substack «Neutrality Studies» republiziert.