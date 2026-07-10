Autoren: Fredy und Claudette Iseli

Die Fassade des Rechtsstaats

Die Schweiz versteht sich als Rechtsstaat par excellence – Verfassung, Bundesgericht, EMRK-Beitritt, eine lange Tradition der Gewaltenteilung. Doch zwischen dem verfassungsrechtlichen Anspruch und der gelebten Verfahrenswirklichkeit klafft eine Lücke, die selten thematisiert wird. Sie zeigt sich nicht in spektakulären Fehlurteilen, sondern in der Summe unspektakulärer Verfahrenshandlungen, die einzeln betrachtet als Bagatellen erscheinen, in ihrer Häufung aber ein Muster ergeben.

Ärztliche Atteste als Verhandlungsmasse

Ein wiederkehrendes Element: Arztzeugnisse, die eine Verhandlungs- oder Verfahrensunfähigkeit belegen sollen, werden von Gerichten nicht selten selektiv gewürdigt oder faktisch ignoriert. Wo ein Attest der Verfahrensökonomie im Weg steht, wird seine Beweiskraft relativiert – mit Verweis auf angebliche Widersprüche oder fehlende Substanziierung. Für Betroffene, die ohnehin gesundheitlich angeschlagen sind, bedeutet dies eine zusätzliche Zermürbung.

Ausstand in eigener Sache

Besonders heikel ist die Praxis bei Ausstandsbegehren. Wird die Unbefangenheit einer Richterin oder eines Richters infrage gestellt, entscheiden in vielen Kantonen just jene Spruchkörper mit, denen die betroffene Person angehört – ein struktureller Widerspruch zum Grundsatz, dass niemand Richter in eigener Sache sein soll. Formal ist das Verfahren korrekt; materiell untergräbt es das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Justiz.

Fehlerhafte Zustellungen, folgenlose “Irrtümer”

Ein weiteres Muster betrifft die Zustellung von Beschlüssen und Urteilen mit falschen Daten. Wird dies moniert, folgt in der Regel eine Erklärung als “Verwechslung” oder “Versehen” – ohne Konsequenzen für die verantwortliche Stelle, aber mit realen Auswirkungen auf Fristen und Rechtsmittelmöglichkeiten der betroffenen Partei.

Kostenvorschüsse als faktische Zugangssperre

Kosten- und Gebührenentscheide, die für den Normalbürger kaum tragbar sind, wirken wie eine informelle Zugangssperre zu höheren Instanzen. Wer sich einen Kostenvorschuss nicht leisten kann, verliert den Rechtsweg – nicht durch ein Urteil in der Sache, sondern durch ein Nichteintreten aus finanziellen Gründen.

Die Kumulation als eigentliches Problem

Der einzelne Verfahrensfehler lässt sich fast immer relativieren, erklären, entschuldigen. Das eigentliche Problem liegt in der Kumulation: Fristen, Kostenvorschüsse, Gebühren und formelle Hürden treffen besonders jene, die bereits krank, erschöpft oder finanziell ausgezehrt sind. Die Grundrechte bleiben auf dem Papier bestehen – ihre Durchsetzung im konkreten Einzelfall wird jedoch zunehmend zur Ausnahme statt zur Regel.

Strassburg als theoretische, nicht praktische Option

Der Weg an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gilt formal als letztes Korrektiv. In der Praxis ist er für die meisten Betroffenen zu teuer, zu langwierig und zu voraussetzungsreich, um eine wirksame Kontrolle darzustellen. Genau dieses Missverhältnis zwischen theoretischem Rechtsschutz und praktischer Zugänglichkeit begünstigt ein System, in dem Grundrechtsverletzungen im Alltag folgenlos bleiben können.

Einordnung

Nicht der einzelne Fehler zerstört den Rechtsschutz, sondern die Summe vieler formeller Entscheidungen, die für sich genommen jeweils verharmlost werden. Zusammengenommen verhindern sie den tatsächlichen Zugang zur materiellen Gerechtigkeit – bei vollständig intakter Fassade des Rechtsstaats. Eine Justizreform, die diesen Namen verdient, müsste genau hier ansetzen: bei der Verantwortlichkeit einzelner Amtspersonen, bei der Unabhängigkeit von Ausstandsentscheiden und bei der finanziellen Zugänglichkeit der Rechtswege – nicht nur bei den grossen, medienwirksamen Fällen.