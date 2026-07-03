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Die Frage, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen, gehört zu den ältesten Debatten liberaler Demokratien. Weniger häufig wird darüber gesprochen, was geschieht, wenn politische Polarisierung nicht mehr nur in Worten, sondern in Gewalt endet. Der ehemalige Walliser Staatsrat und Nationalrat Oskar Freisinger schildert in einem ausführlichen Gespräch ein Ereignis, das sein Leben nachhaltig geprägt habe: den Brandanschlag auf sein Wohnhaus nach einer satirischen Kontroverse.

Unabhängig davon, wie man Freisingers politische Positionen beurteilt, wirft seine Schilderung grundlegende Fragen auf: Wie robust ist eine Demokratie, wenn politische Gegner nicht mehr nur kritisiert, sondern eingeschüchtert werden? Und welche Verantwortung tragen Medien in aufgeheizten Debatten?

Ein Anschlag nach einer Satire

Freisinger beschreibt einen Vorfall, der sich während seiner Zeit als Präsident der Walliser SVP ereignet habe. Nach einem satirischen Gedicht sei er während Tagen Ziel einer intensiven medialen Berichterstattung geworden. Kurz darauf habe ein Brandanschlag sein Haus schwer beschädigt. Der Sachschaden habe rund 100’000 Franken betragen. Nach seiner Darstellung wären seine Kinder bei einer nur geringfügig späteren Entdeckung des Feuers möglicherweise an einer Rauchvergiftung gestorben.

Der Politiker schildert diesen Moment als den emotionalen Tiefpunkt seiner politischen Laufbahn. Nach eigenen Angaben habe er ernsthaft erwogen, sich vollständig aus der Politik zurückzuziehen. Erst seine Ehefrau habe ihn überzeugt, weiterzumachen. Einschüchterung dürfe in einer Demokratie keinen Erfolg haben, lautet ihre Botschaft, wie Freisinger sie wiedergibt.

Zwischen Kritik und Dämonisierung

Der ehemalige Nationalrat erhebt schwere Vorwürfe gegenüber Teilen der Schweizer Medienlandschaft. Er beschreibt sich rückblickend als politische Projektionsfigur, als den «Bösen», den Medien zur Dramatisierung politischer Konflikte benötigt hätten. Die intensive Berichterstattung über seine satirischen Äusserungen habe seiner Ansicht nach ein Klima geschaffen, das letztlich in Gewalt gemündet sei.

Besonders eindrücklich erscheint eine Episode, die Freisinger hervorhebt: Am Tag nach dem Brandanschlag habe eine Westschweizer Sonntagszeitung mit einer provokativen Schlagzeile erscheinen sollen, deren Titel sinngemäss fragte, ob Freisinger «verbrannt werden» solle. Nach Bekanntwerden des tatsächlichen Brandanschlags sei die öffentliche Debatte jedoch abrupt verstummt.

Ob zwischen der medialen Zuspitzung und dem Anschlag ein direkter Zusammenhang bestand, lässt sich aus dem Interview nicht ableiten. Gleichwohl illustriert der Fall die Risiken einer politischen Eskalation, bei der Sprache und Gewalt gefährlich nahe zusammenrücken.

Die Kultur der Ausgrenzung

Über das persönliche Erlebnis hinaus entwickelt Freisinger eine umfassende Diagnose westlicher Gesellschaften. Seine zentrale These lautet, dass sich kulturelle Machtzentren – Medien, Bildung, Kultur und soziale Institutionen – zunehmend ideologisch homogenisiert hätten. Dabei beruft er sich auf den italienischen marxistischen Denker Antonio Gramsci und interpretiert dessen Theorie der kulturellen Hegemonie als Erklärung heutiger Entwicklungen.

Freisinger argumentiert, gesellschaftliche Sanktionen erfolgten heute weniger durch staatliche Repression als durch soziale Ausgrenzung. Wer von dominierenden Meinungen abweiche, verliere öffentliche Plattformen, berufliche Perspektiven oder gesellschaftliche Anerkennung. Diese Entwicklung vergleicht er mit subtilen Mechanismen autoritärer Systeme – ein Vergleich, der politisch umstritten ist und den viele Historiker und Politikwissenschaftler zurückweisen würden.

Literatur als politisches Schlachtfeld

Besonders ausführlich schildert Freisinger seine Erfahrungen im Literaturbetrieb. Obwohl er nach eigenen Angaben 25 Bücher auf Deutsch und Französisch veröffentlicht habe, fühle er sich von Literaturfestivals und kulturellen Institutionen systematisch ausgeschlossen. Als Beleg nennt er unter anderem einen Literaturpreis, den er anonym gewonnen habe. Erst nach Bekanntwerden seines Namens sei die Preisvergabe öffentlich bedauert worden – ein Vorgang, den er als Beispiel politischer Voreingenommenheit interpretiert.

Ebenso berichtet er von seiner gescheiterten Aufnahme in den Schweizer Autorenverband. Nach seiner Darstellung sei ihm erklärt worden, seine Wertvorstellungen entsprächen nicht der Charta des Verbandes. Er habe sich geweigert, diese zu unterzeichnen, da sie aus seiner Sicht einem sozialdemokratischen Parteiprogramm gleiche.

Die neuen Bühnen

Anstatt sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, habe er alternative Wege gesucht. Privat organisierte Lesungen, Konzerte, Bücher sowie eigene Medienplattformen seien für ihn zum Ersatz traditioneller Institutionen geworden. Der Kulturbetrieb habe ihn ausgeschlossen; deshalb schaffe er sich seine eigene Öffentlichkeit.

Dieses Muster ist keineswegs einzigartig. Digitale Plattformen ermöglichen heute zahlreichen Autoren, Journalisten und Künstlern den direkten Zugang zum Publikum – unabhängig von etablierten Medienhäusern oder Kulturinstitutionen. Gleichzeitig verstärken sie die Fragmentierung des öffentlichen Diskurses, da sich unterschiedliche politische Milieus zunehmend in eigenen Informationsräumen bewegen.

Die grössere Frage

Der Fall Freisinger ist mehr als eine biografische Episode. Er verweist auf ein Spannungsfeld, das westliche Demokratien zunehmend beschäftigt.

Einerseits gehört harte Kritik an Politikern zum Wesen demokratischer Öffentlichkeit. Satire darf provozieren, Medien dürfen zuspitzen, politische Gegner dürfen scharf kritisieren.

Andererseits endet demokratische Auseinandersetzung dort, wo Einschüchterung, Gewalt oder die systematische Vernichtung der wirtschaftlichen und sozialen Existenz beginnen. Ein Brandanschlag ist niemals eine legitime Form politischer Reaktion.

Ebenso verlangt eine liberale Demokratie, zwischen kontroversen Meinungen und strafbaren Handlungen klar zu unterscheiden. Wer lediglich unbequeme Ansichten vertritt, darf nicht automatisch zum gesellschaftlichen Feind erklärt werden. Umgekehrt müssen Politiker auch scharfe öffentliche Kritik aushalten, solange diese im Rahmen des Rechtsstaats bleibt.

Fazit

Oskar Freisingers Schilderungen sind subjektive Erinnerungen eines Politikers, der über Jahrzehnte zu den polarisierendsten Figuren der Schweizer Politik gehörte. Viele seiner politischen Bewertungen werden von Kritikern entschieden bestritten. Unabhängig davon bleibt jedoch ein unstrittiger Kern: Politische Gewalt gegen Personen ist mit demokratischen Grundprinzipien unvereinbar.

Der Brandanschlag auf sein Wohnhaus zeigt exemplarisch, wie rasch politische Polarisierung in reale Bedrohung umschlagen kann. Eine liberale Demokratie lebt davon, dass Konflikte mit Argumenten ausgetragen werden – nicht mit Feuer.