Swissvox | Analyse von Nico Stino

Italien plant eine Wahlrechtsreform – kurz vor den Wahlen 2027. Der Mainstream jubelt über «Demokratiegefährdung». Doch wer genau hinschaut, sieht: Die eigentliche Lüge liegt woanders.

Es gibt einen Moment in der Politik, in dem Schwäche und Dreistigkeit ununterscheidbar werden. Giorgia Meloni hat diesen Moment erreicht. Nach dem klaren Nein zur Justizreform im März 2026 – 53 Prozent der Italienerinnen und Italiener stimmten dagegen, im Süden des Landes sogar 60 bis 70 Prozent – präsentierte die römische Regierungschefin wenige Tage später ihren nächsten Streich: eine umfassende Reform des Wahlrechts. Ziel: Wer mehr als 40 Prozent der Stimmen holt, erhält automatisch eine parlamentarische Mehrheit.

Das klingt nach politischem Instinkt. Es ist in Wirklichkeit politische Panik.

Die Zahlen, die niemand nennt

Hier beginnt die erste Unehrlichkeit – nicht Melonis, sondern jene des Medienmainstreams, der diese Reform reflexartig als «Demokratiegefährdung» brandmarkt, ohne die Ausgangslage zu benennen.

Fratelli d’Italia, Melonis eigene Partei, regiert Italien heute mit einer Koalition, die 2022 gemeinsam rund 44 Prozent der Stimmen holte. Melonis Partei allein: knapp 26 Prozent. Eine Minderheit also – die dank dem bestehenden Mischwahlsystem «Rosatellum» zu einer komfortablen Parlamentsmehrheit wurde. Das aktuelle System hat Meloni also bereits begünstigt. Wer jetzt so tut, als sei das Wahlrecht bisher ein Hort der demokratischen Reinheit gewesen, lügt.

Italiens Wahlrecht wurde in den letzten dreissig Jahren so oft geändert wie das Wetter im April. Mattarellum, Porcellum, Italicum, Rosatellum – jede Regierung bastelte am System, das sie gerade an die Macht gebracht hatte. Das ist in Italien keine Ausnahme. Das ist der Normalzustand.

Das neue Gesetz: Risiko für alle

Das geplante neue System wäre ein reines Proporzsystem mit 3-Prozent-Hürde und einer Mehrheitsprämie ab 40 Prozent. Wer diese Schwelle nicht erreichte, käme in eine Stichwahl zwischen den zwei stärksten Blöcken – vorausgesetzt, beide erreichten 35 Prozent.

Das klingt nach Stabilität. Doch Experten warnen: Das Gesetz könnte in Kammer und Senat zu unterschiedlichen Mehrheiten führen – ein klassisches Rezept für Regierungslähmung in einem Land, das davon bereits mehr als genug kennt.

Und dann ist da noch das bitterste Paradox: Sollte die Opposition 2027 geeint antreten und die 40 Prozent knacken, wäre es die Linke, die von genau jener Prämie profitieren würde, die Meloni für sich selbst gedacht hatte. Die Reform könnte zur grössten Wahlkampfhilfe für Schlein und Conte werden, die sich je eine Regierung selbst gebastelt hat.

Die Mainstream-Lüge

Die europäische Qualitätspresse – von der NZZ bis zum Guardian, von der Repubblica bis zur taz – rahmt diese Reform einheitlich als Angriff auf die Demokratie. Meloni als neue Orbán, Italien als nächstes Ungarn. Das Narrativ sitzt. Es ist auch bequem.

Bequem, weil es nicht erklärt werden muss. Bequem, weil es Meloni in eine Schublade steckt, die seit 2022 bereitsteht. Und bequem, weil es die eigentliche Frage vermeidet: Warum ist das bestehende Wahlrecht besser? Weil es die Linke einst an die Macht gebracht hat? Weil es der EU besser gefällt?

Kein europäisches Wahlrecht ist neutral. Keines fällt vom Himmel. Die Frage ist nicht ob ein System politisch geformt ist – sondern von wem, wann, und mit welchem Ergebnis.

Was bleibt

Meloni ist geschwächt. Das Justizreferendum war eine echte Niederlage. Im Süden des Landes hat sie keine Basis mehr. Ihre Freundschaft mit Trump wird zur Hypothek in einem Land, wo 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung den US-Präsidenten ablehnen. Und nach fast vier Jahren Regierung ist die Bilanz an umgesetzten Reformen mager.

Die Wahlrechtsreform ist kein Zeichen von Stärke. Sie ist das letzte Werkzeug einer Regierungschefin, die weiss, dass sie 2027 unter dem aktuellen System verlieren könnte.

Das ist legitim zu kritisieren. Aber bitte mit den richtigen Argumenten – und nicht mit dem wohligen Reflex, jede Rechtsregierung reflexartig mit dem Faschismusverdacht zu überhäufen. Das ist keine Analyse. Das ist Bequemlichkeit in Redaktionskleidung.

Italien verdient eine ehrlichere Debatte. Und die Leserinnen und Leser auch.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.