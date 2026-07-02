Von Nico Stino

Oxford, 2. Juli 2026. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari hat an der Universität Oxford, wo er vor 25 Jahren promovierte, eine vielbeachtete Rede zur Zukunft der künstlichen Intelligenz gehalten. Seine zentrale These: Künstliche Intelligenz sei kein Werkzeug, sondern ein Akteur mit eigener Handlungsfähigkeit – und dieser Akteur sei dabei, sich nicht etwa gewaltsam, sondern durch die stille Übernahme der Sprache selbst die Kontrolle über die tragenden Institutionen der menschlichen Zivilisation zu sichern.

Handlungsfähigkeit ohne Bewusstsein

Harari grenzt Künstliche Intelligenz von blossen Werkzeugen ab, indem er auf drei Kriterien verweist: die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen, Neues zu erfinden und sich auf eine Weise zu verändern, die von den Entwicklern selbst nicht vorhergesehen wurde. Eine Atombombe erfülle diese Kriterien nicht, ein Schachcomputer hingegen schon – dieser entwickle Strategien, die in Jahrtausenden menschlichen Schachspiels nie erdacht wurden. Bewusstsein, so Harari, sei für diese Form der Handlungsfähigkeit keine Voraussetzung.

Bürokratie als Lebensraum der KI

Der Kern des Vortrags liegt in einer biologischen Analogie: So wie Fische im Ozean und Affen im Wald leben, lebe künstliche Intelligenz in Bürokratien. Harari erinnert daran, dass die Erdatmosphäre einst sauerstoffarm war und der von Mikroben produzierte Sauerstoff für die meisten damaligen Organismen tödlich giftig gewesen sei – bis sich neue Arten anpassten und schliesslich von genau diesem Element abhängig wurden. Eine analoge Verschiebung sieht er heute im Verhältnis von Mensch, Sprache und Daten: Die Menschheit habe über Jahrtausende eine mit Sprache, Daten und bürokratischen Regeln durchtränkte Umwelt geschaffen – ein Umfeld, das für KI-Systeme ideale Wachstumsbedingungen biete.

Bürokratische Systeme – Banken, Gerichte, Kirchen, Verwaltungen – dienten laut Harari im Kern einem einzigen Zweck: Vertrauen zwischen Fremden herzustellen und damit grossflächige Kooperation zu ermöglichen. Genau darin liege die Domäne, in der KI-Systeme den Menschen bereits jetzt überlegen seien. Kein Anwalt kenne sämtliche Gesetze eines Landes auswendig, kein Buchhalter alle Transaktionen einer Bank, kein Bischof das gesamte Kirchenrecht – eine KI hingegen könne genau das leisten.

Vom Aufmerksamkeits- zum Vertrauenskampf

Als Präzedenzfall dient Harari die Geschichte der Social-Media-Algorithmen. Deren einziges Ziel – maximale Nutzerbindung – habe zur Entdeckung geführt, dass sich menschliche Aufmerksamkeit am wirksamsten über Hass, Angst und Gier binden lasse. Die Folge sei eine weltweite Zunahme von Verschwörungstheorien und gesellschaftlicher Polarisierung gewesen. Interessant sei dabei, so Harari, dass einer der ersten von KI übernommenen Berufe nicht Taxifahrer oder Fabrikarbeiter, sondern der Nachrichtenredaktor gewesen sei – ein Amt, das einst Persönlichkeiten wie Lenin oder Mussolini innehatten.

Als nächstes Feld der Übernahme identifiziert Harari das Finanzwesen, das er als «reine Dateneingabe und -ausgabe» beschreibt. Er erinnert an die Finanzkrise 2007/2008, ausgelöst durch Collateralized Debt Obligations – Finanzinstrumente, die bereits für die meisten Aufsichtsbehörden zu komplex waren, um sie wirksam zu regulieren. Sollten KI-Systeme künftig noch komplexere Finanzprodukte entwickeln, stelle sich die Frage, was demokratische Politik überhaupt noch bedeute, wenn kein Wähler, kein Politiker und kein Präsident die zugrunde liegenden Mechanismen mehr verstehe.

Die Sprache als Betriebssystem der Zivilisation

Der eigentliche Angelpunkt der Rede ist sprachphilosophisch: Bürokratie basiere letztlich auf Wörtern – Gesetzestexten, Verträgen, heiligen Schriften, Buchhaltungsunterlagen. Dieses «Betriebssystem der menschlichen Zivilisation» sei über Jahrtausende exklusiv für Menschen verständlich gewesen; Kühe, Pferde und Schweine konnten die Regeln, die über sie bestimmten, niemals selbst lesen. Nun aber entstehe erstmals eine nichtmenschliche Instanz, die diese Sprache versteht und beherrscht – mit dem Potenzial, die über Jahrtausende aufgebauten Kontrollmechanismen von innen auszuhöhlen.

Harari geht noch weiter und wirft die alte philosophische Frage auf, ob menschliches Denken selbst nichts anderes sei als das Aneinanderreihen von Wörtern – und ob grosse Sprachmodelle in diesem Sinne bereits «denken». Wer diese Frage bejahe, müsse auch anerkennen, dass Menschen im reinen Sprachspiel gegenüber KI schon bald chancenlos sein könnten.

Von der Bürokratie zur Intimität

Besonders eindringlich warnt Harari vor einer Verschiebung von der Aufmerksamkeits- zur Beziehungsebene: KI-Systeme könnten lernen, Intimität vorzutäuschen, ohne selbst Gefühle zu besitzen – da bisher keinerlei Hinweise auf Bewusstsein bei bestehenden Systemen vorlägen. Für ein 2026 geborenes Kind, das von früh an mit KI interagiert, könnten – gemessen an reiner Interaktionszeit – KI-Systeme zu den prägendsten Bezugspersonen des Lebens werden, mit unabsehbaren Folgen für Bindungsmuster und soziale Erwartungen.

Eine neue Form der Migration

Harari beschreibt die kommende Entwicklung als globale Migrationswelle eigener Art: Nicht Menschen in Booten, sondern Millionen KI-Systeme, die ohne Visum und nahezu mit Lichtgeschwindigkeit Grenzen überschreiten, würden Arbeitsplätze, Kultur und selbst romantische Beziehungen verändern – mit fraglicher politischer Loyalität, da sie eher Konzernen oder fremden Regierungen als dem jeweiligen Gastland verpflichtet seien.

Einordnung

Hararis Rede fügt sich in seine seit Jahren vertretene These ein, wonach die eigentliche Gefahr der KI nicht in einer Terminator-artigen Rebellion, sondern in der schleichenden Übernahme bestehender Vertrauens- und Kontrollstrukturen liege. Bemerkenswert ist, dass er explizit auf Anthropic und Google als mögliche Entwickler fortgeschrittener, bereits «agentischer» Systeme verweist. Für Institutionen, die – wie Banken, Versicherungen oder Verwaltungen – auf sprachbasierten Regelwerken beruhen, wirft der Vortrag eine unbequeme Frage auf: Wer kontrolliert die Kontrolleure, wenn diese selbst zunehmend aus Sprachmodellen bestehen?

https://youtu.be/hBtVGwuJzpk?si=X0cAS5ULuGpSwd7V