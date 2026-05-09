Die neue Website «Ärzte mit Gewissen» dokumentiert, wie deutsche Mediziner strafrechtlich verfolgt, berufsverboten und inhaftiert werden – nicht wegen Betrugs, sondern weil ihre medizinische Überzeugung von der Regierungslinie abwich.

Ein Land, das Ärzte ins Gefängnis schickt, weil sie ihrem medizinischen Gewissen gefolgt sind, hätte man früher als Kennzeichen eines autoritären Systems bezeichnet. Im Deutschland der 2020er Jahre ist es offenbar Gegenwart.

Die vergangene Woche lancierte Website «Ärzte mit Gewissen» – getragen vom Netzwerk KRiStA und weiteren Organisationen – dokumentiert Schicksale von Medizinern, die strafrechtlich verfolgt, wirtschaftlich ruiniert und in einem Fall sogar zu einer unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Der Vorwurf lautet in der Regel: Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse gemäss § 278 StGB. Was dahintersteckt, ist politisch brisanter als es der Paragraphenhinweis vermuten lässt.

Die Logik der verkehrten Welt

Wer zum Arzt geht, erwartet eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung, keine Umsetzung gesundheitspolitischer Vorgaben. Genau diese Abwägung aber wurde den betroffenen Ärzten zum Verhängnis. Sie kamen auf der Basis wissenschaftlicher Methodik zu abweichenden Schlüssen – und wurden dafür bestraft.

Der Kern des Konflikts: Das deutsche Infektionsschutzgesetz (§ 20 Abs. 8 IfSG) verpflichtet bestimmte Berufsgruppen und Kinder zu Masernimmunität oder Impfschutz. Ausnahmen sind bei medizinischen Kontraindikationen vorgesehen. Eine Kontraindikation beschreibt in der Medizin einen Umstand, der eine Massnahme verbietet – absolut oder nach strenger Abwägung der Risiken. Wer eine solche Abwägung vornimmt und zum Schluss kommt, dass das Impfrisiko das Erkrankungsrisiko übersteigt, handelt medizinisch korrekt. Strafrechtlich jedoch nicht – zumindest nicht nach der Interpretation der deutschen Strafverfolgungsbehörden.

Der Fall Dr. Foti: Richtig gerechnet, trotzdem verfolgt

Dr. med. Michael Foti hatte berechnet, dass das Risiko einer Masernenzephalitis – einer schweren Folgeerkrankung – bei etwa 1 zu 10 Millionen liege. Ein später hinzugezogener Gutachter räumte ein: Die Rechenmethode sei zwar falsch gewesen, das Ergebnis aber «ungefähr richtig» – tatsächlich liege es zwischen 1 zu 8,8 Millionen und 1 zu 17,6 Millionen. Und weiter: Das Impfrisiko sei «tatsächlich um den Faktor 8,8 bis 17,6 höher als das Enzephalitisrisiko durch eine Maserninfektion».

Mit anderen Worten: Der Arzt hatte inhaltlich recht. Trotzdem verlor Foti seine Approbation, wurde straf- und steuerstrafrechtlich verfolgt und steht vor der wirtschaftlichen Insolvenz. Sein Vergehen: Er hatte Atteste ausgestellt, die medizinische Kontraindikationen gegenüber der Masernimpfung bescheinigten – sowie in der Coronazeit Maskenbefreiungsatteste.

Bewährungsstrafe, Berufsverbot, Untersuchungshaft

Dr. med. Carola Javid-Kistel, die auf Grundlage ähnlicher medizinischer Überzeugungen handelte, wurde zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und mit einem Berufsverbot belegt.

Noch härter traf es Dr. med. Bianca Witzschel. Auch sie stellte entsprechende Bescheinigungen aus – und wurde dafür nicht nur angeklagt, sondern während des laufenden Verfahrens in Untersuchungshaft genommen. Das Urteil: 2 Jahre und 8 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung sowie 3 Jahre Berufsverbot. Ihr Fall erregte internationale Aufmerksamkeit: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. kritisierte im Januar 2026 öffentlich die strafrechtliche Verfolgung kritischer Ärzte in Deutschland. Die deutsche Bundesgesundheitsministerin Nina Warken verteidigte noch am selben Tag die Justiz – wenige Wochen später trat Witzschel die Haft an.

Warkens Darstellung und die Rechtswirklichkeit

Warken hatte zur Coronazeit erklärt, es habe «zu keiner Zeit» eine Verpflichtung zur Impfung gegeben, und Strafen seien «ausschliesslich in Fällen von Betrug und Urkundenfälschung» ausgesprochen worden. Die ärztliche Therapiefreiheit sei «verfassungsrechtlich geschützt».

Die Fälle, die «Ärzte mit Gewissen» dokumentiert, widerlegen diese Darstellung in wesentlichen Punkten. Es geht nicht um gefälschte Impfpässe. Es geht um den Tatbestand des «unrichtigen Gesundheitszeugnisses» – wobei die Frage, was «unrichtig» ist, letztlich der Staat und seine Institutionen beantworten, unter Einfluss der jeweils geltenden gesundheitspolitischen Linie. Wer abweicht, riskiert die Vernichtung seiner beruflichen Existenz.

Das Genfer Gelöbnis und sein Geltungsbereich

Gewissenhafte Ärzte sind dem Genfer Gelöbnis des Weltärztebundes verpflichtet – dem Nachfolger des Hippokratischen Eides. Es verpflichtet Mediziner, ihr Wissen zum Wohle des Patienten einzusetzen. Im Deutschland der 2020er Jahre, so der ernüchternde Befund der Website, ist eine «uneingeschränkte Einhaltung dieses Gelöbnisses nur noch schwer möglich».

Die Konsequenz für das Arzt-Patienten-Verhältnis ist gravierend: Wenn Ärzte damit rechnen müssen, strafrechtlich verfolgt zu werden, sobald ihre individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung von der offiziellen Linie abweicht, werden sie keine individuelle Abwägung mehr vornehmen. Patienten erhalten dann keine Medizin, sondern Gesundheitspolitik.

Schlussbetrachtung

Die Verfolgung von Ärzten, die nach besten Wissen und Gewissen gehandelt haben – und deren medizinische Einschätzungen teilweise sogar von Gutachtern als inhaltlich vertretbar bestätigt wurden – wirft grundlegende Fragen zur Rechtsstaatlichkeit auf. Nicht nur in Deutschland. Auch in der Schweiz lohnt die Beobachtung, wie westliche Demokratien mit medizinischem Dissens umgehen. Der Präzedenzfall ist gesetzt: Wer als Arzt dem Staat unbequeme Wahrheiten bescheinigt, riskiert Gefängnis.

Beim Deutschen Bundestag läuft bis zum 4. Juni 2026 eine Online-Petition gegen die verpflichtende Masernimmunität. Ob sie gehört wird, bleibt offen. Die Schicksale von Foti, Javid-Kistel und Witzschel jedenfalls sind bereits geschrieben.

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