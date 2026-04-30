Wie viele Ärztinnen und Ärzte tragen bis heute die Folgen dafür, dass sie in der Corona-Zeit nach ihrem Gewissen gehandelt haben, bevor es endlich wahrgenommen und aufgearbeitet wird

Seit 2020 gerieten Ärztinnen und Ärzte im deutschsprachigen Raum ins Visier von Behörden: Hausdurchsuchungen, Strafverfahren und Berufsverbote. Nicht wegen Behandlungsfehlern, sondern wegen Entscheidungen, die sie nach ihrem medizinischen Wissen und Gewissen getroffen hatten. In der öffentlichen Darstellung bleiben diese Fälle bis heute Einzelfälle.

Doch wie viele solcher Fälle braucht es noch, bis niemand mehr von Einzelfällen spricht?

Schweiz: Ein Einsatz, der Fragen aufwirft

In der Schweiz sorgte insbesondere der Fall des Aargauer Kardiologen Thomas Binder für Aufmerksamkeit. Binder hatte sich früh kritisch zur Einschätzung der Gefährlichkeit von COVID-19 geäussert und begann, nachdem er im beruflichen Umfeld kaum Resonanz fand, seine Position öffentlich zu vertreten. Im April 2020 wurde er von einer Spezialeinheit der Kantonspolizei Aargau festgenommen und vorübergehend psychiatrisch untergebracht. Auslöser war laut Behörden eine Meldung über mutmassliche Drohungen in sozialen Medien. Binder selbst bestritt, konkrete Drohungen geäussert zu haben. Das Strafverfahren wurde später eingestellt.

Österreich: Freispruch nach massiven Konsequenzen

In Österreich wurde Andreas Sönnichsen, Professor für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Wien und früherer Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, zu einem der prominentesten Fälle. Im Dezember 2021 wurde ihm die Leitung seiner Abteilung entzogen, mit der Begründung, er habe gegen COVID-19-Massnahmen verstossen und andere dazu ermutigt. Es folgten Strafverfahren wegen angeblichen Betrugs und Amtsanmassung im Zusammenhang mit Attesten. Im Februar 2023 wurde Sönnichsen freigesprochen, da weder ein Vorsatz noch eine Bereicherungsabsicht nachgewiesen werden konnte. Dennoch blieb der Schaden erheblich. Weitere Ärzte wurden im selben Zeitraum beurlaubt, allein wegen der Unterzeichnung eines offenen Briefs mit kritischen Positionen.

Ein weiterer österreichischer Fall ist jener von Peer Eifler, einem Allgemeinmediziner aus der Steiermark. Er stellte Maskenbefreiungsatteste aus, nach eigenen Angaben in grosser Zahl. Im Oktober 2020 wurde seine Praxis durchsucht und ihm die Berufsausübung untersagt, was faktisch einem Berufsverbot gleichkam.

Deutschland: Verfahren mit Signalwirkung

In Deutschland zeigte sich die Entwicklung in besonders breiter Form. Der Hamburger Internist Walter Weber, Mitgründer der Initiative «Ärzte für Aufklärung», stand im Zentrum eines langjährigen Verfahrens wegen ausgestellter Maskenbefreiungsatteste. Gegen ihn wurde bereits Ende 2020 ermittelt, im Februar 2021 folgten Hausdurchsuchungen, auch in der Praxis eines Kollegen. Im Dezember 2024 endete das Verfahren mit einer Bewährungsstrafe sowie einem mehrjährigen Verbot, entsprechende Atteste auszustellen. Im Verlauf des Verfahrens wurde sichtbar, dass viele Ärzte aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen darauf verzichteten, Atteste auszustellen, selbst bei Patienten mit gesundheitlichen Problemen. Weber beschrieb diesen Effekt mit den Worten: «Strafe einen, erziehe Hunderte.»

Auch der Fall von Rolf Kron aus Oberbayern steht exemplarisch für diese Entwicklung. Gegen ihn wurde früh ein vorläufiges Berufsverbot ausgesprochen. Er selbst sprach davon, als einer der ersten Ärzte, die öffentlich Kritik äusserten, gezielt unter Druck geraten zu sein.

Was diese Fälle verbindet

Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese Fälle erheblich, sowohl in ihren konkreten Umständen als auch in ihren juristischen Verläufen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein gemeinsames Muster: Nicht allein die Massnahmen sind vergleichbar, sondern vor allem die Art und Weise, wie mit Abweichung umgegangen wurde. Die Auseinandersetzung verschob sich dabei zunehmend weg von der fachlichen Ebene. Es ging nicht primär um die Frage, welche medizinische Einschätzung richtig oder falsch war, sondern darum, ob und in welchem Rahmen Abweichung überhaupt noch zugelassen wurde.

Die Plattform: Dokumentation statt Einzelfall

Genau an diesem Punkt setzt die Plattform «Ärzte mit Gewissen» an. Sie verfolgt das Ziel, solche Fälle systematisch zu erfassen, sachlich zu dokumentieren und in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Was bislang isoliert erscheint, soll vergleichbar und nachvollziehbar werden. Die Plattform arbeitet mit klar strukturierten Fallberichten, die Chronologie, Hintergrund und aktuellen Verfahrensstand zusammenführen und in mehreren Sprachen zugänglich machen.

Jetzt handeln

Ärztinnen und Ärzte, die selbst betroffen sind oder entsprechende Fälle kennen, sind eingeladen, diese einzureichen. Eine anonymisierte Veröffentlichung ist möglich. Der Schutz sensibler Daten wird dabei besonders berücksichtigt.

Warum das entscheidend ist

Einzelne Fälle lassen sich relativieren oder als Ausnahmen darstellen. Erst in ihrer Gesamtheit wird erkennbar, ob es sich tatsächlich um isolierte Vorgänge handelt oder um eine Entwicklung mit systematischem Charakter. Genau hier beginnt die dringend notwendige öffentliche und juristische Aufarbeitung.

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