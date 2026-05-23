Ein Gitarrenlehrer warnt zwei Autofahrer vor einem Blitzer. Einer davon ist ein Polizist. Die Staatsanwaltschaft Luzern kämpft zehn Monate lang für eine Verurteilung. Und gewinnt. Kosten: 5590 Franken.

Von Nico Stino

Es gibt Rechtsfälle, die einem mehr über ein System verraten als jede Verfassungsklage, jede Parlamentsdebatte, jeder Leitartikel in der NZZ. Der Fall Roland Bauer ist ein solcher. Kein Terrorist, kein Betrüger, kein Geldwäscher. Ein Gitarrenlehrer aus der Zentralschweiz, der im September 2023 auf einer Kantonsstrasse die Lichthupe betätigte und mit der linken Hand über die Schulter deutete. Warnung vor einem Blitzer. Zwei Fahrzeugführer sahen das Signal. Einer davon sass in einem zivilen Polizeifahrzeug.

Was folgte, ist kein Randnotiz-Justizversehen. Es ist ein mehrjähriger Staatsapparat-Einsatz, der im April 2026 mit einem rechtskräftigen Schuldspruch und einer Gesamtrechnung von 5590 Franken endet. Wohlgemerkt: für eine Busse, die bei 320 Franken verblieb.

Das Bundesstrafgericht, Blatter, Platini – und Roland Bauer

Bauer selbst bringt einen Vergleich, der zunächst übertrieben klingt, bei näherer Betrachtung aber einen realen Kontext liefert. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona, höchstes Strafgericht der Schweiz, sprach im Juni 2022 Sepp Blatter und Michel Platini frei – in einem Verfahren wegen fragwürdiger Millionenzahlungen, das die Welt beschäftigt hatte. Bauer wurde von eben diesem Gericht für das Nichttragen einer Maske am Luzerner Freiluftbahnhof verurteilt, zusammen mit seinem damals dreijährigen Sohn, trotz medizinischem Maskenattest.

Die Sonntagszeitung schrieb einst, das Bundesstrafgericht sei für Fälle grenzüberschreitender Wirtschaftskriminalität, schwerer Korruption und organisierter Kriminalität zuständig. Seit der Pandemie gilt das offenbar auch für Väter mit Kleinkindern ohne Maske.

Die Lichthupe als Tatbestand

Im konkreten Fall geht es um Folgendes: Bauer betätigt auf einer öffentlichen Strasse kurz die Lichthupe, winkt mit der Hand über die Schulter. Zwei entgegenkommende Fahrzeuglenker nehmen das Zeichen wahr. Einer davon ist ein ziviler Polizist. Eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage steht in der Nähe. Das Bezirksgericht Hochdorf spricht Bauer frei: keine öffentliche Warnung, weil es sich um einen beschränkten Personenkreis gehandelt habe – zwei Personen, individuell angesprochen, nicht über ein technisches Medium verbreitet.

Die Staatsanwaltschaft Luzern legt sofort Berufung ein.

Was folgt, ist eine zehnseitige juristische Konstruktion zur Frage, ob das Aufblenden einer Lichthupe gegenüber zwei fremden Autofahrern – davon einer ein Polizist – als «öffentliche Warnung» im Sinne des Gesetzes gilt. Das Kantonsgericht bejaht die Frage. Die Begründung: Bereits die Ansprache mehrerer, nicht miteinander verbundener Personen könne eine «erhebliche Streuwirkung entfalten». Eine «schematische Mindestgrenze» würde «funktional gleichwertige Gefährdungen der staatlichen Kontrolltätigkeit» unterschiedlich behandeln.

Mit anderen Worten: Wer zwei Unbekannten vor einem Blitzer warnt, riskiert künftig eine Strafverfolgung. «Das kann euch auch mal zukünftig treffen», merkt Bauer trocken an. Nein, das ist keine Übertreibung. Das ist die Logik des Urteils.

Der Fahrzeugausweis: ein Dokument, das niemand verlangt

Zweiter Anklagepunkt: Bauer führte anlässlich der Polizeikontrolle nur eine Kopie des Fahrzeugausweises mit sich, nicht das Original. Das Bezirksgericht verurteilte ihn deswegen, nicht aber wegen der Lichthupe. Die Staatsanwaltschaft wollte beides.

Bauers Argument ist sachlich: Erstens findet sich in keiner Gesetzesbestimmung explizit, dass das Original des Fahrzeugausweises mitzuführen sei. Zweitens empfehlen Automobilverbände für Fahrten ins Ausland, nur eine Kopie mitzunehmen, um das Abmelden oder Ummelden des Fahrzeugs im Diebstahlfall zu erschweren. Drittens kann jede Polizeipatrouille in der Schweiz mit wenigen Klicks in die Datenbanken des Strassenverkehrsamts einsehen, wem ein Fahrzeug gehört.

Das Kantonsgericht lässt diese Argumente nicht gelten. Der subjektive Tatbestand sei erfüllt, Rechtfertigungsgründe keine ersichtlich. Pikant dabei: Der zivile Polizist, der als Zeuge auftrat, konnte sich während der Gerichtsverhandlung vom 27. August 2024 nicht mehr daran erinnern, ob er damals eine Kopie oder das Original des Fahrzeugausweises kontrolliert hatte. Die Verurteilung für das Nichtmitführen des Originals steht trotzdem.

Die Rechnung: 5590 Franken für 320 Franken Busse

Das Berufungsurteil hält fest, das Tatverschulden wiege «leicht». Sechs Wörter Entlastung auf zwanzig Seiten Text. Die Busse bleibt bei 320 Franken. Die Gesamtrechnung hingegen:

Vorverfahren: 1270 Franken. Erstinstanzliches Verfahren: 2000 Franken. Berufungsverfahren: 2000 Franken. Plus Busse: 320 Franken. Total: 5590 Franken.

Das ist das Zehnfache der ursprünglichen Busse – und der direkte Effekt einer Staatsanwaltschaft, die nach einem Freispruch in einer zentralen Anklagepunkt Berufung einlegt, das Verfahren zehn Monate lang weitertreibt und den Beschuldigten mit dem vollständigen Verfahrensaufwand belastet.

Kein Video, kein Foto, kein Beweis

Was Bauer am Ende seines Berichts erwähnt, verdient besondere Aufmerksamkeit: Bis heute liegt kein Video- und kein Fotobeweis vor, der die vorgeworfene Warnung vor der Geschwindigkeitsmessung dokumentiert. Es existiert lediglich eine Situationsskizze und eine Kurzanalyse des zivilen Polizisten, der gleichzeitig der Hauptzeuge war.

Schuldig gesprochen, ohne Beweismittel, auf Basis der Aussage eines Zeugen, der sich später nicht mehr erinnern konnte, was er eigentlich kontrolliert hatte.

Einordnung

Einzelne Fälle taugen schlecht als Beweis für systemischen Verfall. Aber sie taugen als Symptom. Was der Fall Bauer zeigt, ist eine Justizmaschinerie, die im Kleinen funktioniert wie im Grossen: prozessual korrekt, formal sauber, inhaltlich absurd. Eine Staatsanwaltschaft, die nach einem Teilfreispruch sofort Berufung einlegt. Ein Berufungsgericht, das den Begriff der Öffentlichkeit so weit dehnt, dass eine Lichthupe zwischen zwei Fahrzeugen auf einer Landstrasse darunter fällt. Ein System, das zehn Monate braucht, um aus einer Bagatelle einen Schuldspruch zu konstruieren.

Bauer nennt es «Comedy pur» und hofft, in zwanzig Jahren darüber lachen zu können. Die nüchternere Einschätzung lautet: Wer in der Schweiz systemkritisch wird, wer Maskenregeln anficht, wer Polizeikontrollen signalisiert – der erfährt, wie präzise der Staatsapparat im Kleinen funktionieren kann. Nicht durch Willkür, sondern durch penible Gesetzestreue, die im Ergebnis von Willkür nicht zu unterscheiden ist.

Swissvox berichtete bereits über die Maskenurteile gegen Roland Bauer sowie über die strukturellen Defizite der Luzerner Strafjustiz. Der Beschuldigte ist kein Jurist. Er ist Gitarrenlehrer.