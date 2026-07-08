Wie künstliche Intelligenz eine 2000 Jahre alte Schriftrolle aus Herculaneum lesbar macht – und was das über den Fortschritt in der Wissenschaft verrät

Von Nico Stino

Es gibt Funde, die so unwahrscheinlich sind, dass man sie zunächst für eine Legende hält. Der Fall der Papyrusrolle PHerc. 1667 gehört dazu. Fast zweitausend Jahre lag sie verkohlt und unlesbar in einer Bibliothek nahe Neapel, bis ein internationales Forscherteam sie nun entzifferte – ohne sie auch nur zu öffnen.

Ein Vulkan als unfreiwilliger Archivar

Die Geschichte beginnt im Jahr 79 nach Christus, als der Ausbruch des Vesuvs mehrere Städte am Golf von Neapel unter sich begrub. Pompeji ist der bekannteste Fall, doch auch die Stadt Herculaneum verschwand unter einer meterdicken Ascheschicht – und mit ihr eine grosse Villa samt Privatbibliothek. Wie das Wissensportal von SRF erläutert, wurde Herculaneum von einer extrem heissen, aber sauerstoffarmen pyroklastischen Wolke getroffen. Das führte dazu, dass die Papyrusrollen in der Bibliothek nicht verbrannten, sondern verkohlten – und dadurch, paradoxerweise, konserviert wurden.

Erst in den 1750er-Jahren stiess ein italienischer Landarbeiter zufällig auf die verschüttete Villa. Über 1800 verkohlte, brüchige Papyrusblöcke kamen bei den Ausgrabungen zum Vorschein. Ein Glücksfall für die Forschung, denn der grösste Teil antiker Schriften ist im Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Nur: Gelesen werden konnten die Rollen kaum. Wer sie physisch zu öffnen versuchte, liess sie meist zerbröckeln oder zerstörte sie gleich ganz. Bis heute sind über 600 Rollen verschlossen geblieben.

Die «Vesuvius Challenge» und der Durchbruch

Genau an diesem Punkt setzte die «Vesuvius Challenge» an, ein international ausgeschriebener, hoch dotierter Forschungswettbewerb. Ziel: Wege zu finden, die Rollen zu lesen, ohne sie zu zerstören. Nun folgt der Durchbruch, über den auch SRF berichtet: Ein Team hat die Rolle PHerc. 1667 vollständig gelesen – «vollständig» bezogen auf das, was von ihr überhaupt noch erhalten ist, denn frühere Öffnungsversuche hatten nur den kompakten inneren Kern übriggelassen, etwa ein Drittel der ursprünglichen Länge.

Das Verfahren dahinter ist mehrstufig. Zunächst wird die Rolle mit hochauflösenden Röntgenstrahlen gescannt. Aus den entstehenden Bilddaten rekonstruieren die Forschenden die Geometrie der aufgerollten Papyrusbahn und «entrollen» sie digital zu einer lesbaren Fläche. Ein trainiertes KI-Modell erkennt anschliessend die Tinte – die sich im Röntgenbild kaum vom verkohlten Papyrus selbst unterscheidet. Am Schluss prüfen und transkribieren Papyrologen die Ergebnisse von Hand.

Zum Vorschein kam diesmal keine banale Verwaltungsnotiz, sondern eine philosophische Abhandlung über Ethik, vermutlich ein stoisches Werk aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Es behandelt die menschliche Natur, innere Antriebe und moralischen Fortschritt – Themen, die über zwei Jahrtausende hinweg erstaunlich aktuell wirken.

Offene Daten statt geschlossener Zirkel

Bemerkenswert an diesem Projekt ist nicht nur die technische Leistung, sondern auch dessen Organisationsform. Die Daten und Methoden der Vesuvius Challenge sind öffentlich zugänglich, wie SRF festhält – jede Person kann die Ergebnisse nachvollziehen und selbst versuchen, eine weitere Rolle zu entziffern. Über 1,8 Millionen Dollar an Preisgeldern wurden bereits ausgeschüttet. Den grössten Einzelbeitrag leistete Mitgründer Nat Friedman, ehemaliger Github-CEO, mit 2,25 Millionen Dollar aus eigener Tasche – laut eigenen Angaben ausgelöst durch ein Buch über das antike Rom, das ihn 2020 in ein regelrechtes Rabbit-Hole zu den Herculaneum-Papyri führte. Auch die Stiftung von Elon Musk beteiligte sich mit rund 2,08 Millionen Dollar.

Einordnung

Für Nico Stinos Leserschaft, die sich sonst vorwiegend mit Schweizer Institutionen, Finanzflüssen und Machtstrukturen beschäftigt, mag dieser Fund auf den ersten Blick fernliegen. Und doch berührt er ein Thema, das auch dort immer wieder auftaucht: den Zugang zu Wissen. Ein Wettbewerb, der seine Methoden offenlegt statt sie hinter Patenten oder Konzerngeheimnissen zu verstecken, zeigt ein Modell, wie technologischer Fortschritt auch anders organisiert werden könnte – dezentral, überprüfbar, für alle einsehbar. Über 600 weitere Rollen aus Herculaneum warten noch auf ihre erste Lektüre seit dem Jahr 79. Es dürfte nicht die letzte Überraschung sein, die aus dieser Asche ans Licht kommt.