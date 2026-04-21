Der Fall Weleda zeigt exemplarisch, was viele Firmen mit Schweizer Wurzeln noch immer einholt – die historische Wahrheit lässt sich nicht dauerhaft wegschweigen.

Es gibt Unternehmen, die glauben, Vergangenheit sei eine Frage der Perspektive. Die man neu framen, klein halten oder in wohlformulierten Statements einbetten kann. Und dann kommt ein Historiker, ein Journalist, ein Buch – und das, was jahrzehntelang im Firmenarchiv schlummerte, steht plötzlich auf dem Tisch der Öffentlichkeit.

So geschehen bei Weleda, dem 1921 gegründeten Naturkosmetikkonzern mit Sitz in Arlesheim BL, dem beschaulichen Baselbieter Ort, der seit Jahrzehnten als Herzstätte der Anthroposophie gilt. Ein Unternehmen, das Heilpflanzen anbaut, Babycreme verkauft und das Bild von Reinheit, Natur und ganzheitlichem Menschenbild kultiviert. Ein Unternehmen also, bei dem der Kontrast zur NS-Vergangenheit kaum brutaler sein könnte.

Dachau und die SS: Was der Spiegel aufdeckte

Es war das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel», das den Stein ins Rollen brachte. Gestützt auf ein noch unveröffentlichtes Buch der Historikerin Anne Sudrow, berichtete das Blatt über Verbindungen des Unternehmens zur NS-Zeit, die bislang nicht vollständig aufgearbeitet worden waren. Im Mittelpunkt: ein Kräutergarten im Konzentrationslager Dachau, in dem die SS mit anthroposophischen Methoden und Mitteln experimentierte – unter Einsatz von Zwangsarbeit.

Anthroposophische Methoden. Im KZ. Mit Zwangsarbeitern.

Der Satz lässt sich nicht weicher formulieren, ohne der historischen Realität Gewalt anzutun.

Weleda hatte bereits 2023 die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GuG) mit einem Gutachten beauftragt, das 2024 veröffentlicht wurde. Renommierte Historiker wie Peter Selg, Matthias Mochner und Susanne H. Gross hatten über Jahre Zugang zu den Firmenarchiven erhalten – inklusive Verwaltungsratsprotokollen aus der NS-Zeit. Das klang nach ernsthafter Aufarbeitung. Doch das Buch Sudrows zeigte: Es gab noch Details, die im Dunkeln geblieben waren.

Also beauftragte Weleda die GuG ein zweites Mal. Eine neue, umfassendere Studie soll bis Anfang 2027 veröffentlicht werden. CEO Tina Müller, die zuvor Opel-Autos mit dem Slogan «Umparken im Kopf» vermarktet und später die Parfümerie-Kette Douglas geführt hatte, positioniert sich klar: Faschismus, Antisemitismus und Rassismus hätten im Unternehmen keinen Platz.

Das stimmt – für das Weleda von heute. Aber es war nicht immer so. Und genau das ist der Punkt.

Das Schweizer Muster: Neutralität als Schutzschild

Weleda ist kein Einzelfall. Es ist ein Muster.

Die Schweiz hat sich über Jahrzehnte eine eigentümliche Immunität gegenüber der eigenen historischen Mitverantwortung erlaubt. Die offizielle Schweizer Neutralität im Zweiten Weltkrieg diente häufig als moralisches Freifahrtticket – nach dem Motto: Wir waren ja nicht dabei. Doch die Wirtschaft war dabei. Die Banken waren dabei. Die Industrie war dabei.

Die Bankenskandal-Debatte der späten 1990er Jahre – ausgelöst durch die Frage nach den Nachlass-Konten jüdischer Holocaustopfer bei Schweizer Grossbanken – zwang das Land zu einer ersten, schmerzhaften Selbstbefragung. Die sogenannte Bergier-Kommission dokumentierte zwischen 1996 und 2002 akribisch, wie tief die Schweizer Wirtschaft in das NS-Regime eingebettet war: als Goldumschlagplatz, als Rüstungslieferant, als Finanzdienstleister des Dritten Reichs.

Doch die Erkenntnisse versickerten. Das kollektive Gedächtnis – auch das institutionelle – ist selektiv.

Unternehmen unter Druck: Zwischen Aufarbeitung und PR

Was Weleda nun durchläuft, ist ein Prozess, den andere Firmen bereits hinter sich haben oder immer noch vor sich herschieben. Das deutsche Familienunternehmen Trigema etwa legte seine braune Vergangenheit offen und wurde dafür als Vorbild gelobt. Transparenz statt Schweigen – das ist der einzig gangbare Weg, wenn man langfristig Glaubwürdigkeit beansprucht.

Doch es gibt einen Unterschied zwischen echter Aufarbeitung und strategischem Krisenmanagement. Echter Aufarbeitung liegt die Überzeugung zugrunde, dass Wahrheit ein Wert an sich ist – unabhängig davon, ob sie den Aktienkurs belastet oder nicht. Strategisches Krisenmanagement hingegen fragt zuerst: Wie begrenzen wir den Schaden?

Das zweite GuG-Gutachten bei Weleda kann beides sein. Es wird sich zeigen, was am Ende 2027 auf dem Tisch liegt.

Die neue Kontroverse: Kinder als Zielgruppe

Dass Weleda just in diesem Moment auch noch wegen seiner Kinder-Beautyprodukte in die Kritik gerät, ist eine jener Ironie, die man sich nicht ausdenken kann. CEO Müller verteidigte die neue Linie MinLen, die sich an Acht- bis Zehnjährige richtet, mit dem Argument, Kinder würden ohnehin zur Retinol-Creme der Mutter greifen – also besser eine altersgerechte Alternative anbieten.

Das mag betriebswirtschaftlich logisch sein. Es reibt sich aber merkwürdig an einem Unternehmen, das gerade dabei ist, sein historisches Erbe zu sortieren. Ein Unternehmen, das Heilung und Natur predigt, und gleichzeitig den «Glow»-Hype für Grundschulkinder bespielt – das muss sich die Frage gefallen lassen, welchen Werten es eigentlich verpflichtet ist.

Die Anthroposophen, die Weleda seit 1921 geprägt haben, und die modernen «Skinfluencer», die heute die Marketingstrategie mitbestimmen, stehen offenbar in einem echten Spannungsverhältnis. Laut Berichten wurden 31 Mitarbeitende entlassen und die firmeneigene «School of Nature» geschlossen – ein Symbolakt, der den Kulturwandel unter Müller deutlich macht.

Was bleibt: Die Pflicht zur Wahrheit

Für Schweizer Unternehmen mit historischer Tiefe gilt dasselbe wie für Einzelpersonen, Institutionen und Staaten: Verdrängung löst nichts. Sie verschiebt das Problem in die Zukunft, wo es – oft im ungünstigsten Moment – umso lauter zurückkommt.

Der Weleda-Fall ist deshalb kein Weleda-Problem. Er ist ein Symptom eines strukturellen Reflexes: lieber nicht zu genau hinschauen, lieber Gutachten in Auftrag geben als in Eigeninitiative Transparenz herzustellen, lieber auf externe Druckmomente reagieren als intern handeln.

Die Vergangenheit ist real. Sie geht nicht weg, weil man sie schweigt. Und in einer Medienwelt, in der Historiker ihre Bücher veröffentlichen, Nachrichtenmagazine recherchieren und das kollektive Gedächtnis nicht mehr ausschliesslich von PR-Abteilungen verwaltet wird, ist Aufarbeitung keine Frage des guten Willens – sie ist eine Frage des Überlebens.

Weleda hat jetzt die Chance, das richtig zu machen. Das Ergebnis liegt in drei Jahren vor.

Nico Stino ist Journalist und Gründer von Swissvox, der unabhängigen deutschsprachigen Medienplattform.