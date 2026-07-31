Ein Berner sagt vor Gericht: «Ich gehe lieber ins Gefängnis, als meiner Ehefrau Unterhalt zu bezahlen.» Das Bundesgericht nimmt ihn beim Wort. Zehn Monate unbedingt, keine Fussfessel, keine Milde. Sieben Jahre hat er nicht bezahlt, und die Justiz macht klar: Wer sich der Unterhaltspflicht entzieht, verliert seine Freiheit.

Das ist, für sich genommen, ein sauberes Urteil. Unterhaltsschulden sind kein Kavaliersdelikt, und eine Frau, die sieben Jahre auf ihr Geld wartet, hat ein Recht auf Konsequenzen. Die Frage, die der Fall aber unweigerlich aufwirft, lautet: Wo ist das Pendant für Väter, denen über Jahre ihre Kinder vorenthalten werden?

Ein Straftatbestand, den es nicht gibt

Wer in der Schweiz seinen Unterhalt nicht zahlt, verstösst gegen Art. 217 StGB. Klar definiert, klar sanktioniert, notfalls mit Gefängnis. Wer dagegen als obhutsberechtigter Elternteil dem anderen systematisch das Besuchsrecht verweigert, verstösst gegen – nichts Vergleichbares. Es gibt in der Schweiz keinen eigenen Straftatbestand für Umgangsvereitelung. Ein parlamentarischer Vorstoss, das 2019 zu ändern, scheiterte. Übrig bleiben nur Behelfskonstruktionen: Art. 292 StGB, Ungehorsam gegen eine richterliche Verfügung, oder in besonders schweren Fällen eine Verletzung der Fürsorgepflicht. Beides mit hohen Hürden, beides in der Praxis kaum je bis zur Haftstrafe durchexerziert.

Ein Zürcher Fall aus den Jahren 2008/2009 zeigt, wie das in der Praxis endet. Eine Mutter hatte ihrem getrennt lebenden Ehemann dreimal das Besuchsrecht verweigert. Erstinstanzlich gab es eine Busse von 700 Franken. Das Obergericht hob das Urteil vollständig auf – mit der Begründung, das Besuchsrecht sei «in der Rechtswirklichkeit» ohnehin nicht durchsetzbar. Eine Mutter, offiziell festgehalten, kann ihrem Ex-Mann den Umgang mit den gemeinsamen Kindern verweigern, ohne strafrechtliche Folgen befürchten zu müssen.

Zwei Verpflichtungen, zwei Welten

Man muss diese beiden Fälle nicht gegeneinander ausspielen, um die Schieflage zu sehen. Der eine Elternteil schuldet Geld, das nachweisbar, bezifferbar und notfalls vom Gemeinwesen bevorschusst werden kann. Der andere schuldet Zeit, Nähe, eine Beziehung, die sich nicht nachträglich auszahlen lässt. Verpasste Jahre mit dem eigenen Kind kommen nicht wieder. Und doch ist es die Geldschuld, die im Ernstfall zu zehn Monaten Gefängnis führt, während die verweigerte Kindesbeziehung bestenfalls eine Ordnungsbusse nach sich zieht – oder gar nichts.

Das ist kein Zufall, sondern Struktur. Geldforderungen lassen sich betreiben, pfänden, vollstrecken – der Staat hat dafür ein ganzes Instrumentarium. Beim Umgangsrecht scheut die Justiz seit jeher den direkten Zwang gegenüber dem Kind, aus nachvollziehbaren Gründen. Nur: Diese Zurückhaltung trifft in der Praxis fast ausschliesslich Väter, weil die Obhut nach wie vor überwiegend bei den Müttern liegt. Das Resultat ist ein System, das eine Pflicht hart durchsetzt und die andere de facto der Beliebigkeit des betreuenden Elternteils überlässt.

Einordnung

Niemand sollte behaupten, in der Schweiz sei noch nie eine Frau für die Verweigerung des Besuchsrechts inhaftiert worden – das liesse sich seriös nicht beweisen, ohne sämtliche kantonalen Strafurteile zu durchforsten. Was sich aber ohne Übertreibung sagen lässt: Es gibt keinen ernsthaften Präzedenzfall dafür, während Väter für nicht bezahlten Unterhalt regelmässig und mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden. Der Gesetzgeber hat für die eine Pflichtverletzung ein scharfes Schwert geschmiedet, für die andere kaum mehr als eine stumpfe Klinge gelassen.

Wer Kinder braucht, um Schulden einzutreiben, kann sich auf den Staat verlassen. Wer Kinder braucht, um überhaupt Vater sein zu dürfen, ist auf den guten Willen der Mutter angewiesen. Das ist keine Randnotiz des Familienrechts. Das ist sein blinder Fleck.

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