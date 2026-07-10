Von Nico Stino

Carson Block ist kein Alarmist von Beruf – er ist Leerverkäufer. Als Gründer von Muddy Waters Capital hat er seine Karriere darauf aufgebaut, überbewertete Unternehmen zu identifizieren und gegen sie zu wetten. Wenn ausgerechnet er in einem Gastbeitrag im «Economist» warnt, dass die kommende KI-bedingte Verwerfung die globale Finanzkrise von 2008 wie eine Fussnote aussehen lassen könnte, lohnt sich das genaue Hinschauen.

Die These: Diesmal ist es strukturell, nicht zyklisch

Blocks Kernargument unterscheidet sich von der üblichen Automatisierungsdebatte. 2008 verschwanden Jobs, kamen aber – wenn auch verzögert und ungleich verteilt – zurück. Block argumentiert, dass die durch künstliche Intelligenz ausgelöste Verdrängung von Arbeitsplätzen keine zyklische Delle, sondern eine irreversible strukturelle Verschiebung sei. Nach seiner Einschätzung könnten in den kommenden Jahren rund 15 Prozent der wissensbasierten Jobs in den USA – etwa 15 Millionen Stellen in Recht, Finanzwesen und Technologie – wegfallen. Besonders betroffen seien Tätigkeiten, die auf Dokumentenprüfung, Datenorganisation und analytischer Routinearbeit beruhen: klassische Domänen von Juristinnen, Finanzanalysten und IT-Fachkräften.

Sein zweites Argument betrifft die Unternehmen selbst: KI werde die Kosten- und Preisstrukturen so grundlegend verändern, dass eine zögerliche Adoption für weite Teile der Wirtschaft existenzbedrohend werden könnte. Wer nicht schnell genug automatisiert, verliert schlicht den Anschluss an die Konkurrenz, die es tut.

Die Marktmechanik: Von Nettozuflüssen zu Nettoabflüssen

Der eigentlich brisante Teil von Blocks Argumentation liegt jedoch nicht in der Arbeitsmarktprognose, sondern in deren Rückkopplung auf die Finanzmärkte. Massenhafte Jobverluste könnten Haushalte dazu zwingen, Pensionsgelder anzuzapfen und Investitionen zu reduzieren – aus den historisch verlässlichen Nettozuflüssen in US-Aktien würden Nettoabflüssen. Verschärfend komme hinzu, dass der wachsende Anteil des passiven Investierens (Indexfonds, ETFs) die Fähigkeit der Märkte schwäche, Abwärtsbewegungen abzufedern, da passive Strategien in Abschwüngen tendenziell prozyklisch statt stabilisierend wirken. Das systemische Risiko steige entsprechend.

Kein rein dystopisches Szenario

Bemerkenswert an Blocks Beitrag ist, dass er trotz der düsteren Diagnose kein Untergangsszenario zeichnet. Er rechnet damit, dass die Mittelschicht insgesamt von den Produktivitätsgewinnen der KI profitieren könnte – mit einer Vier-Tage- oder sogar Drei-Tage-Woche bei weiterhin komfortablem Lebensstandard. Gleichzeitig sieht er die Entstehung einer Gruppe, die dauerhaft ausserhalb des Erwerbslebens steht und auf ein bedingungsloses Grundeinkommen angewiesen wäre – eine Art neue Unterschicht, wie Block es selbst nennt. Die politische Sprengkraft dieser Prognose liegt auf der Hand: Eine Gesellschaft, die sich in Erwerbstätige mit reduzierter Arbeitszeit und dauerhaft Ausgeschlossene aufteilt, stellt ganz andere Anforderungen an Sozialstaat und Umverteilung als die Nachkriegsvollbeschäftigung, auf der die meisten westlichen Wohlfahrtssysteme noch immer aufbauen.

Einordnung für die Schweiz

Für die Schweiz ist die Debatte nicht rein akademisch. Der hiesige Dienstleistungssektor – Banken, Versicherungen, Rechtsberatung, Treuhand – weist genau jenes Profil auf, das Block als besonders exponiert beschreibt: hochqualifizierte, aber routinelastige Wissensarbeit. Gleichzeitig verfügt die Schweiz mit ihrem im internationalen Vergleich robusten Sozialversicherungssystem (AHV, IV, ALV) über Puffer, die in den USA in dieser Form fehlen. Ob diese Systeme einer strukturellen, nicht bloss zyklischen Verwerfung standhalten würden, ist allerdings eine offene Frage – zumal die Finanzierung der AHV bereits unter dem demografischen Wandel ächzt, wie an dieser Stelle wiederholt thematisiert wurde.

Auch die Frage des passiven Investierens betrifft Schweizer Pensionskassen direkt: Viele davon haben ihre Aktienquoten in den vergangenen Jahren zunehmend über passive, indexnahe Strategien abgebildet – genau jenes Segment, das Block als potenziellen Verstärker einer Abwärtsspirale identifiziert.

Schlussbetrachtung

Blocks Beitrag ist deshalb bemerkenswert, weil er zwei Debatten zusammenführt, die meist getrennt geführt werden: die technologische (Verdrängung von Wissensarbeit durch KI) und die finanzmarkttechnische (Fragilität passiver Anlagestrukturen). Ob sich seine Zahlen – 15 Prozent, 15 Millionen Stellen – im Detail bewahrheiten, ist naturgemäss unsicher; Prognosen dieser Art waren in der Vergangenheit selten präzise. Der grundsätzliche Punkt bleibt aber diskussionswürdig: Falls sich Arbeitsmarktverwerfung und Marktfragilität tatsächlich gegenseitig verstärken, wäre die eigentliche Herausforderung nicht die Stabilisierung der Finanzmärkte – das haben Zentralbanken 2008 und 2020 geübt –, sondern die gesellschaftliche Neuordnung der Frage, wie eine Wirtschaft aussieht, in der ein bedeutender Teil der Bevölkerung strukturell nicht mehr gebraucht wird.